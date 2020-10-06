 أُخضع للتنفس الصناعي بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.10.2020

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صحة

أُخضع للتنفس الصناعي بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

من يتماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا يُعتبر للوهلة الأولى محصنا. ولا توجد سوى حالات نادرة تكون نتيجة الاختبار إيجابية لأشخاص كانوا مصابين بكورونا. بيد أن حالة شاب في الـ 25 من عمره أخذت مسارا مقلقا في المرة الثانية.

صورة رمزية

صورة رمزية

ذكر موقع "فيلت" الالماني أن رجلا في الولايات المتحدة الأمريكية أُصيب في غضون شهر ونصف فقط مرتين بفيروس كورونا المستجد ـ ومسار إصابته الثانية كان أصعب من المرة الأولى. واستند الموقع على دراسة منشورة اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في مجلة.The Lancet Infectious Diseases 

مختارات

وحسب الدراسة كان من الضروري نقل الرجل البالغ 25 من عمره من ولاية نيفادا بعد العدوى الثانية إلى المستشفى وتم إخضاعه للتنفس الصناعي. والرجل حصل على العدوى حسب الدراسة من صنفين مختلفين للفيروس.

وفي هذا البحث يتم ذكر أربع حالات إضافية عالميا أصيب فيها أشخاص للمرة الثانية بفيروس كورونا. وهذه الحالات تم ضبطها في بلجيكا وهولندا وهونغ كونغ وإكوادور.

ولا يُعرف إلى حد الآن ما مدى طول مدة المناعة بعد الإصابة الأولى بالفيروس المستجد، كما شرح مؤلف الدراسة، مارك باندوري. لكن البحث يكشف أن إصابة أولى لا تقي بالضرورة من إصابة ثانية.

وهذا يبين أنه يجب على من كانت نتيجة الاختبار لديه إيجابية "اتخاذ مزيد من إجراءات الحذر" بينها التباعد الاجتماعي من أشخاص آخرين ووضع الكمامة والغسل المنتظم لليدين.

 م.أ.م/ أ.ح

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العواقب الصحية طويلة المدى لكورونا

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