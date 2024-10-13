أيّهما يتمتع بصحة أفضل.. هاريس أم ترامب؟

الصحة والقوة والسن دخلت على خط التنافس بين مرشحي الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ودونالد ترامب. فريق هاريس يتهم ترامب بإخفاء ملفه الصحي ونظيره في جبهة ترامب يرد أنه "يتمتع بصحة مثالية وممتازة ليكون القائد الأعلى".

اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت(12 أكتوبر تشرين أول 2024) دونالد ترامب بعدم إظهار شفافية في ما يتعلق بصحته، بعد نشر تقرير طبي خاص حول صحتها، مسلطة الضوء على فارق السن الذي يبلغ 20 عاما تقريبا بينهما.

وأفاد تقرير طبي نشره البيت الأبيض السبت بأن المرشحة الديموقراطية للرئاسة هاريس "تتمتع بصحة ممتازة"، وذلك في إطار سعي حملتها الانتخابية إلى الضغط على منافسها الجمهوري ترامب لنشر سجله الصحي.

وقال طبيبها جوشوا سيمونز في التقرير إن هاريس البالغة 59 عاما "تتمتع بصحة ممتازة"، مضيفا أنها تتحلى "بالصلابة البدنية والعقلية اللازمة لتأدية واجبات رئاسة" الولايات المتحدة. وأضاف سيمونز أن الفحص الطبي الأخير لهاريس الذي أجري في نيسان/أبريل كان "عاديا". وقالت هاريس "من الواضح لي أن (ترامب) وفريقه لا يريدان أن يرى الشعب الأميركي حقا ما يفعله وأن يعرف ما إذا كان مؤهلا بالفعل ليكون رئيسا للولايات المتحدة أم لا".

وأضافت لصحافيين "إنه غير مؤهل لممارسة هذا التفويض"، في موقف أدلت به قبل مغادرتها إلى ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) التي دمرها إعصار هيلين مؤخرا.

وسارعت حملة ترامب إلى الرد، قائلة في بيان إن الرئيس السابق "يتمتع بصحة مثالية وممتازة ليكون القائد الأعلى"، متهمة هاريس بالافتقار إلى القوة لقيادة البلاد.

تفاصيل في التقرير الصحي عن هاريس

وفي تقرير مفصل، أشار سيمونز إلى أن هاريس تعاني حساسية موسمية وطفحا جلديا يمكن علاجهما بأدوية بوصفة طبية أو من دونها. وذكر التقرير أن هاريس تعاني أيضا قصر نظر بسيطا وهي تضع عدسات لاصقة.

ويسعى فريق نائبة الرئيس عبر هذا التقرير الذي لم يُنشر بالكامل بعد إلى إثارة الجدل بشأن قدرات منافسها ترامب البالغ 78 عاما.

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وأصبح ترامب أكبر مرشح رئاسي سنا في تاريخ الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن البالغ 81 عاما من السباق إلى البيت الأبيض في تموز/يوليو. وكانت مسألة سن بايدن وصحته الجسدية والعقلية قد هيمنت على حملته الانتخابية حتى انسحابه عقب مناظرة كارثية مع ترامب. ومنذ ذلك الحين، نادرا ما تمّ التطرّق إلى هذه القضية في وسائل الإعلام ولم يكن لها تأثير ملحوظ في استطلاعات الرأي التي لا تزال متقاربة، رغم الفارق الكبير في السن بين هاريس وترامب.

ومن هذا المنطلق، ترغب نائبة الرئيس في إعادة طرح هذا الموضوع لمصلحتها، خصوصا أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت في تقرير إلى أنّ الملياردير لم ينشر تقريرا طبيا حديثا.

وأعادت حملة المرشح الجمهوري السبت نشر تصريحات لطبيب ترامب السابق روني جاكسون كان قد أدلى بها عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق في تموز/يوليو، عندما أصابت رصاصة أذنه اليمنى.

وقال جاكسون إن ترامب كان "في حال جيدة جدا" و"يتعافى سريعا" من الجرح.

كما نشرت الحملة تقريرا لطبيب آخر هو بروس ارونفالد كان قد فحص ترامب في أيلول/سبتمبر 2023 وقال إنه يتمتع بصحة "ممتازة"، دون أن يذكر الاختبارات التي خضع لها.

وأوردت الحملة أن ترامب يحافظ على "جدول حملة مثقل ونشط جدا على عكس أي جدول أعمال آخر في التاريخ السياسي"، مشيرة إلى أن جدول أعمال هاريس "أقل بكثير كما يقال، وهي لا تتمتع بالقدرة على التحمل كالرئيس ترامب".

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وذكر استطلاع أجراه معهد غالوب ونُشر في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ 41 في المئة من الناخبين يعتبرون المرشح الجمهوري أكبر سنا من أن يصبح رئيسا، وهي نسبة لم تتغيّر كثيرا عمّا كانت عليه قبل ترشح هاريس. ووفق معهد غالوب، أعرب 37 في المئة من الناخبين عن الرأي نفسه في حزيران/يونيو.

وخلال تجمّع مساء السبت في كواتشيلا بولاية كاليفورنيا، قبل اجتماع آخَر في اليوم التالي في أريزونا، الولاية الرئيسية في الجنوب الغربي، ألقى ترامب خطابا حول الهجرة، اتّهم فيه هاريس بأنها "نظّمت غزو أميركا"، واعدا مرة جديدة بعمليات ترحيل جماعي بمجرد عودته إلى السلطة وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا".

ع.خ /م.س (ا ف ب، رويترز)