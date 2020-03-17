أيهما أفضل بالنسبة لبيكهام: كريستيانو أم ميسي؟

عقد اللاعب الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام مقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد واضعاً نجم برشلونة في القمة. "لا أحد مثيل لميسي. هو ورونالدو، الذي لا يضاهيه، يقفان على القمة". جاء ذلك في حديث لوكالة Telam الأرجنتينية.

ولعبت ذكريات النجم الإنكليزي مع النجم الأرجنتيني دوراً في المقارنة، حيث سجل بيكهام وهو في صفوف باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة في ربع نهائي بطولة الأندية الأوروبية في موسم 2012/2013.

آنذاك كان باريس سان جيرمان متقدماً وفي طريقة إلى بلوغ نصف النهائي إلى حين دخل ميسي كبديل في الدقيقة 62: "عندما دخل المباراة سجل برشلونة مباشرة"، يعود بيكهام بالذكرى إلى الوراء. نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل أخرجت باريس سان جيرمان من البطولة.

دافيد بيكهام له ذكريات خاصة من مبارياته ضد برشلونة!

ويدور بين الفينة والأخرى نقاش محتدم حول أي اللاعبين أفضل: كريستيانو رونالد أم ليونيل ميسي.

يذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية ست مرات، بينما لم يظفر بها النجم البرتغالي إلا خمس مرات.

وخارج ملاعب كرة القدم، يتصرف ميسي ورونالدو كقدوة ومثل أعلى وكما هو مفترض لكليهما أن يتصرف

بصفتهما أبرز نجمين في هذا الجيل. وكلاهما يقوم بحملات إنسانية ومبادرات في مواجهة وباء كورونا.

لكنهما يتعرضان من حين لآخر لانتقادات مثلا بسبب انفاق الأموال في مجالات غير نافعة، ويعتبر النجمان من أغنى اللاعبين في العالم.



خ.س/م.س