 أين يقف عالمنا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.11.2022

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سياسة واقتصاد

أين يقف عالمنا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟

تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟

محطة توليد كهرباء تعمل على الفحم في نيدرآوزم الألمانية وبالقرب منها مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح - نوفمبر 2022

يتعين على الدول الغنية الوصول إلى كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2035، فهل تحقق هذا الهدف؟

خلال قمة المناخ عام 2015، قطعت قرابة مائتي دولة على نفسها تعهدا بإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حدود 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، بيد أنه وبعد مرور سبع سنوات على التعهد، ما زالت الحكومات تتبنى سياسات طاقة من شأنها أن تزيد الاحترار العالمي بمعدل ضعف المتوسط ​​العالمي.

يتزامن هذا مع انعقاد قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" في شرم الشيخ المصرية. ومن أجل وفاء دول العالم بتعهداتها المناخية، يتعين عليها خفض الاحترار الناجم عن غازات الدفيئة بمعدل سنوي يسفر عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمائة بحلول نهاية العقد بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. 

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين إحداث ثورة في الانتقال إلى  الطاقة النظيفة  بما يشمل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتمهيد الطريق أمام إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.

الرسوم البيانية التالية توضح أين وصلنا في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة على صعيد توليد الكهرباء.

Infografik Data visualization Energy Transition Electricity has slowly grown cleaner AR

حتى اليوم، يتم توليد الكهرباء في الغالب من الفحم الذي يُطلق عليه الوقود القذر، فيما يأتي بعد ذلك الغاز الطبيعي الذي يعتبر أنظف لكنه في الوقت نفسه يلوث الهواء.

وتؤدي عملية إحراق الوقود الأحفوري بكافة أنواعه إلى إطلاق الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض ومن ثم تكرار حدوث ظواهر الطقس المتطرفة.

وتبلغ نسبة توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون مثل  الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة المائية، أقل من 40 بالمائة على مستوى العالم.

وقد ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء على مستوى العالم بوتيرة عالية خلال العقد الماضي فيما انخفضت حصة الطاقة النووية في ذلك المزيج. ورغم ذلك، ظلت حصة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء ثابتة دون تغير.

Infografik Data visualization Energy Transition Clean electricity is growing, but so is coal and gas AR

شهد العقدين الماضيين ارتفاعا في الطلب على الكهرباء خاصة في البلدان التي شهدت وتيرة سريعة في ارتفاع مستويات المعيشة مثل الصين والهند. وعلى وقع ذلك، أقدمت الحكومات على زيادة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في المناطق الريفية والمدن الكبرى مترامية الأطراف وربطها بشبكات الكهرباء لأول مرة.

أما في البلدان الغنية التي حققت طفرة في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة مثل الولايات المتحدة وبلدان أوروبية، فقد تحولت المجتمعات إلى إنتاج الكهرباء من الغاز كمصدر رئيسي للكهرباء بدلا من الفحم.

وإجمالا، ينتج العالم ربع احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية.

Infografik Data visualization Energy Transition Solar and wind power have grown cheaper than fossil fuels AR

ويُتوقع أن تزداد نسبة توليد الكهرباء من مصادر  الطاقة المتجددة خلال الأعوام القادمة خاصة مع تركيب المزيد من محطات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بسبب التقدم الكبير في مجال الطاقة المتجددة التي جعلها أكثر كفاءة وأقل ثمنا.

وفي هذا الصدد، انخفضت تكاليف توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير بمعدل يجعلها قادرة على منافسة الوقود الأحفوري، إذ أنه في معظم بلدان العالم، بات سعر بناء مزرعة شمسية جديدة لتوليد الكهرباء أقل من تكلفة محطة وقود احفوري، لا سيما الفحم.

وقد ساهمت المحطات الجديدة في خفض التكلفة، بيد أن التكاليف لا تشمل تكلفة تخزين الكهرباء في الأيام التي تسودها غيوم كثيفة أو ندرة في الرياح لتوليد الكهرباء أو حتى التكلفة الصحية الناجمة عن احراق الوقود الأحفوري.

Infografik Data visualization Energy Transition The energy transition is cheaper for rich countries AR

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يصل حجم الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى 1.4 تريليون دولار في نهاية العام الجاري، لكن البيانات تظهر أن هذه الطفرة في الإنفاق تحدث في الغالب في بلدان غنية والصين في ضوء انخفاض تكاليف بني تحتية جديدة.

وفيما يتعلق بالبلدان ذات الدخل المتوسط، فإنها تجد نفسها مضطرة إلى انفاق المزيد من الأموال لخدمة الديون فضلا عن سعيها للحصول على قروض لتنفيذ مشاريع جديدة. فعلى سبيل المثال، تواجه بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى صعوبة في الحصول على تمويل رغم أن 600 مليون شخص من السكان في حاجة إلى الكهرباء.

يشار إلى أنه في عام 2010، تعهدت دول الشمال بتقديم مئة مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع آثار  ظاهرة تغير المناخ، بما يشمل تزويد المزارعين في البلدان النامية بمحاصيل لمقاومة للجفاف أو دفع تكاليف إقامة منشآت لصد الفيضانات.

وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترصد عملية التمويل، إلى أن الدول الغنية دفعت عام 2020 قرابة 83 مليار دولار في معدل أعلى من عام 2019 بنسبة 4 بالمائة، لكن المساهمة المالية كانت أقل من التعهد المتفق عليه.

Infografik Data visualization Energy Transition To meet 1.5 C renewable must overtake fossil fuels this decade AR

يشار إلى أن تقرير صدر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي عن مجموعة "تعقب العمل المناخي" و "معهد الموارد العالمية" ذكر أن العالم يشهد تزايدا في حصة   مصادر الطاقة منخفضة الكربون. 

ورغم ذلك، يتعين ارتفاع  هذه الحصة بمعدل ستة أضعاف من أجل تمهيد الطريق أمام وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته هذا العقد. لكن اللافت أنه من أجل خفض الانبعاثات بسرعة كافية، يتعين تزايد المحطات التي تولد الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بمعدل الضعف مع نهاية العقد، فيما سيتوجب على البلدان الغنية الوصول إلى كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100بالمائة بحلول عام 2035 ، وبعد ذلك بخمس سنوات ينبغي على بقية دول العالم تحقيق هذا الهدف.

أجيت نيرانجان / م ع

 

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م


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