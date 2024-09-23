أين يقع أقدم مطعم للوجبات السريعة في العالم وما قصته؟

سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" افتتحت أول مطعم لها عام 1940، ولكن يوجد ما هو أقدم منها بكثير. كشك نقانق صغير يقع في ولاية بافاريا هو الأقدم في العالم. فما قصته؟

"ماكدونالدز"، "برغر كينغ"، "كنتاكي فرايد تشيكن" أو "بيتزا هت"، جميعها سلاسل وجبات سريعة ضخمة. والبعض منها موجود منذ عقود، مثل "ماكدونالدز"، التي افتتح أول مطعم لها في عام 1940. ولكن يبدو أن هناك ما هو أقدم من "ماكدونالدز". فما قصة كشك النقانق الصغير في ولاية بافاريا الألمانية؟

"فورستكوشال" كشك نقانق صغير يقع في منطقة بولاية بافاريا. المطعم نفسه موجود منذ أكثر من 500 عام، ولكن المبنى السابق كان موجودًا منذ فترة طويلة. المطعم كان بمثابة مكتب بناء وكشك يقدم الطعام للعمال وعمال البناء المشاركين في بناء الجسر الحجري (من عام 1135 إلى عام 1146)، وفق صحيفة "ميركور" الألمانية.

تحضر النقانق في المطعم على الطريقة التقليدية القديمة صورة من: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER/picture alliance

المبنى الجديد الذي لا يزال موجودًا حتى اليوم وتم بناؤه عام 1651. وبحسب صحيفة "ريغنسبورغ ريغيونال"، فإن "فورستكوشال" هو أقدم مطعم للوجبات الخفيفة (الوجبات السريعة) في العالم.

وكتب المطعم على موقعه الإلكتروني "حيث كان عمال البناء وعمال الموانئ في ريغنسبورغ يستمتعون بالمرطبات خلال العصور الوسطى، ظلت أشياء كثيرة على حالها حتى يومنا هذا: شواية الفحم المفتوحة، والنقانق محلية الصنع المصنوعة من لحم الخنزير النقي، و الملفوف المخلل من قبو التخمير الشهير وصلصة الخردل المصنوعة وفق الوصفة التاريخية للطباخة لإلسا شريكر".

إ.م