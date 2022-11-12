أين يعيش أسعد الألمان؟ .. دراسة تكشف مقياس الرضا لعام 2022

كشف موقع أطلس السعادة " skl-gluecksatlas" والذي يهتم بمقياس السعادة والرضى في ألمانيا، وجود تحسن بشكل طفيف لشعور الألمان بالرضا في عام 2022. ويرى الموقع الذي يحظى بشراكة مع جامعة فرايبورغ أن النساء والأسر أصبحت أكثر سعادة مرة أخرى، بيد أن الشباب ما زال يتملكهم القلق من المشاكل الاقتصادية والتضخم وظروف الحرب. وفي حين تتسع فجوة الشعور بالسعادة بين ألمانيا الشرقية والغربية مرة أخرى. رصدت الدراسة أن ولاية شليسفيغ هولشتاين هي أسعد منطقة في ألمانيا.
وبحسب الدراسة يعيش أسعد الناس في ألمانيا في شليسفيغ هولشتاين برصيد 7.14 نقطة ، تليها بافاريا بـ 7.06 نقطة. واحتلت براندنبورغ المرتبة الأولى في شرق ألمانيا برصيد 6.87 نقطة، تليها زارلاند برصيد 6.49 نقطة ومكلنبورغ فوربومرن برصيد 6.35 نقطة.
ورفعت الأسر مستوى رضاها عن الحياة الأسرية إلى 7.42 نقطة في عام 2022 بعد انخفاضها إلى 7.17 نقطة في عام 2021. ويرجع الانتعاش أساسا إلى فتح رياض الأطفال والمدارس ونهاية التعليم المنزلي ، مما يخفف بشكل كبير من الآباء والأمهات.
كما تطور الرضا عن وقت الفراغ بشكل إيجابي. وعلى الرغم من عدم وجود قيود تقريبا ونوادي اللياقة البدنية مفتوحة مرة أخرى والتظاهرات الترفيهية ممكنة، إلا أنه لم يتم الوصول إلى المستوى القديم من مؤشر السعادة بعد.
ولفتت الدراسة أن الشباب فقدوا نقطة كاملة في الرضا عن الحياة وما زالوا أقل بمقدار 0.52 نقطة منقيمة السعادة عام 2019.
على النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1945 عبروا عن سعادة أقل بنسبة 0.19 نقطة.
يشار إلى أن عدة مدارس ألمانية قررت إدراج مادة "السعادة" إلى منهجها التعليمي وذلك ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري. بعد انتهاء عطلة الخريف، يمكن للتلاميذ في 16 مدرسة ابتدائية ألمانية في مدينة براونشفايغ الألمانية بولاية ساكسونيا السفلى، حضور "دروس للسعادة"
تتضمن هذه المادة تلقين دروس حول قيمة هذه المشاعر وطريقة الحصول على المزيد منها. وتتضمن "دروس السعادة" مواضيع مثل الامتنان، تقديم المساعدة للآخرين، المشاعر،الاسترخاء والحرص. في درس عن الامتنان، على سبيل المثال، يرسل التلاميذ بطاقات بريدية تحتوي على عبارات الثناء والمجاملة. في المقابل يتوصل آباء وأولياء أمور التلاميذ بتقارير أسبوعية.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع الكاتبة الألمانية كارينا ماثيس. وسيقوم 35 طالباً من الجامعة بتدريس المادة الجديدة لحوالي 300 طفل في 16 مدرسة ابتدائية ألمانية في مدينة براونشفايغ الألمانية إلى غاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل من عام 2023.
ع.أ.ج
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الفستق
الفستق غني بالدهون الأساسية غير المشبعة المفيدة في عمل الدماغ ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية المفيدة في توليد الطاقة في الجسم.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الجوز
يحتوي الجوز على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والبروتينات المفيدة للجسم. بالاضافة الى ذلك يحتوي الجوز على كميات كبيرة جدا من أوميغا 3 ومادة السيروتونين المفيدتين في تحقيق السعادة للإنسان.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الشوكولاته
نبدأ من الشوكولاته والتي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكافئيين التي تنشط الجهاز العصبي وتساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الشوكولاته على نسبة كبيرة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الحليب
يحتوي الحليب على كميات كبيرة من الكالسيوم، إذ أن كوبا واحدا منه يوميا يكفي لإمداد الجسم بربع كمية الكالسيوم اللازمة. ويساعد الكالسيوم على بناء العظام والطاقة في الجسم ويساعد على تقليل التشنجات العضلية والمحافظة على اللياقة والحيوية للجسم.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الأجبان
الأجبان كالحليب مليئة بالكالسيوم وتحتوي أيضا على كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية المفيدة والتي لا يستطيع الجسم بناءها خلافا للبروتينات النباتية المصدر. بالاضافة الى ذلك توجد كمية كبيرة من فيتامين A المضاد للأكسدة والمفيد في التجدد الخلوي في الأجبان.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
البرتقال
يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C والتي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض والفيروسات. يساعد البرتقال أيضا على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من قابلية الجسم في امتصاص الحديد المهم في زيادة النشاط والحيوية للجسم.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الأسماك
معظم أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للجسم. وتساعد هذه الأحماض على تنشيط عمل الأوعية القلبية والدماغ وتقلل من كمية الدهون الضارة في الجهاز الهضمي.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الشوفان
الشوفان مصدر جيد لكثير من المواد الغذائية والفيتامينات الجيدة، كفيتامين B6 الذي يساعد على تكون مادة السيروتونين في الدماغ وهي الناقلة العصبية المهمة في تنظيم مزاج الانسان وزيادة الطمأنينة النفسية وتقليل أعراض الكآبة. يحتوي الشوفان أيضا على الحديد والمغنزيوم والزنك والبروتين. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من الألياف المفيدة للجسم.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
السبانخ
السبانخ تحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كالحديد والكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامينات A,B,C وحامض الفوليك والأحماض الأمينية. تحافظ السبانخ على تنشيط الدورة العصبية وقوة تدفق الدم في الجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد.
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الموز
الموز ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن ويبني العضلات ويحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين A, B2, B12 وفيتامين B6 المهم في تكوين مادة السيروتونين المنظمة لمزاج الإنسان.
الكاتب: زمن البدري