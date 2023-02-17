أين ذهبت؟ زومر يهدي زميله شاحنة شوكولاتة وبايرن يرفض تسلمها

هناك مثل عربي يقول "الكريم إذا وعد أوفى"، وهو ما انطبق مؤخرا على السويسري يان زومر، حارس مرمى بايرن ميونيخ. فبعد قيام زميله الهولندي دي ليخت بإنقاذ كرة من على خط المرمى في مباراة باريس سان جرمان، وعده يان زومر في مقابلة على الهواء بعد المباراة بأن يرسل إليه، إلى باب بيته، شاحنة محملة بالشوكولاتة السويسرية وقال: (أرسل إليه) شكرا كبيرا (فقد كانت) كيفية إنقاذه لي رائعة". فسأله المذيع هل ستعزمه على مشروب فردّ يان زومر ضاحكا "أعتقد أن المشروب لن يكون كافيا (وإنما) شاحنة (محملة) بشوكولاتة سويسرية. دعنا نرى" ما سيحدث!

في الواقع فإن ماتيس دي ليخت حفظ ماء وجه يان زومر في لقاء العودة بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الأربعاء 8 مارس/ آذار) بلقطة ستبقى خالدة في تاريخ كرة القدم. ففي الشوط الأول عندما كانت النتيجة صفر لصفر، أخطأ زومر في تقدير موقف حينما حاور بالكرة داخل منطقة الجزاء ليأتي من خلفه المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان ويضغط عليه ليفقد الكرة التي ذهبت إلى البرتغالي فيتينيا الذي سددها في المرمى الخالي من حارسه وتنشق الأرض عن دي ليخت ليبعدها في آخر لحظة من على خط المرمى، مثيرا دهشة وإعجاب الجميع، خصوصا يان زومر، ويساهم بذلك في صعود بايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الفريق الفرنسي.

الحقيقة أن ما بدا مزحة من قبل يان زومر في المقابلة بعد المباراة صار واقعا، فقد أرسل مصنع الشوكولاتة السويسري "كيغي" سيارة نقل صغيرة محملة بـ 700 كيلوغراما من الشوكولاتة إلى ميونيخ، بحسب ما أفاد موقع "ميركور". وأضاف الموقع أن تلك الحمولة التي خرجت من منطقة توغنبورغ السويسرية، حيث مصنع الشوكولاتة، جاءت بطلب من زومر نفسه.

ماتيس دي ليخت أنقذ الكرة من على خط المرمى، بينما ميسي يتأهب للاحتفال بالهدف. ستبقى لقطة خالدة خصوصا في ذهن الحارس يان زومر.

وأفادت ميو نغوين، المتحدثة باسم "كيغي" أن رحلة سيارة النقل الصغيرة من توغينبورغ إلى ميونيخ استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ لكن قبل وقت قصير من الوصول إلى الهدف كان هناك خبر سئ في انتظارها، فقبل عشر دقائق من ميونيخ، وصلتها رسالة بأنه: غير مسموح رسميا بتسليم شاحنة الشوكولاتة السويسرية". وأضافت نغوين: "بعد أكثر من ثلاث ساعات من القيادة، جاءت خيبة الأمل قوية".

لكن بدلاً من الدوران إلى الخلف وإعادة السيارة ومعها 700 كيلوغرام من ألواح الشوكولاتة إلى سويسرا أعطى بايرن ميونيخ إشارة إلى الشركة السويسرية، فقامت بتوصيل الشحنة إلى "بنك الطعام" (يسمى في ألمانيا: تافل)، تبرعا لتلك المؤسسة الخيرية المهمة.

وقال شتيفن هوراك من "تافل" ميونيخ: "لم نكن نعرف بالضبط ما الذي يقف وراءها، فهذه الخطوة لم يتم مناقشتها قبل ذلك مع تافل ميونيخ". وأضاف هوراك لصحيفة ميركور: لكن طبعا كان هذا التبرع الحلو موضع ترحيب كبير". وأشار الرجل إلى أن "تافل" ميونيخ يقوم بإطعام أكثر من 23 ألف زائر في الأسبوع من خلال 28 مركز توزيع.

وكتب موقع الصحيفة على الانترنت: "بدلاً من لاعب كرة القدم ماتيس دي ليخت، تلقى الآن العديد من ضيوف "تافل" ميونيخ شيئًا من الهدية الجميلة من حارس المرمى السويسري. فيا له من هدف رائع!"

صلاح شرارة