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أينور تاكين
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موضوعات من أينور تاكين
عمليات التجميل في تركيا.. رخيصة لكنها قد تكون قاتلة!
عمليات التجميل في تركيا.. رخيصة لكنها قد تكون قاتلة!
يقصد المزيد من الناس تركيا لإجراء عمليات تجميل مختلفة غالبا بسبب رخص التكاليف، لكن الأمر لا يخلو من مخاطر قد تكون مميتة.
صحة
2024/2/17
١٧ فبراير ٢٠٢٤
تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!
تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!
بعد مرور عام على كارثة الزلزال في جنوب تركيا، لا يزال عشرات الآلاف يعيشون في ظروف صعبة ضمن مساحات ضيقة في مساكن مؤقتة.
سياسة
2024/2/6
٦ فبراير ٢٠٢٤
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