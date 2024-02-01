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أينور تاكين

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موضوعات من أينور تاكين

في 2022، تلقى أكثر من 1.25 مليون شخص خدمات في التجميل والجراحة التجميلية في تركيا

عمليات التجميل في تركيا.. رخيصة لكنها قد تكون قاتلة!

عمليات التجميل في تركيا.. رخيصة لكنها قد تكون قاتلة!

يقصد المزيد من الناس تركيا لإجراء عمليات تجميل مختلفة غالبا بسبب رخص التكاليف، لكن الأمر لا يخلو من مخاطر قد تكون مميتة.
صحة١٧ فبراير ٢٠٢٤
آثار الزلزال في هاتاي

تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!

تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!

بعد مرور عام على كارثة الزلزال في جنوب تركيا، لا يزال عشرات الآلاف يعيشون في ظروف صعبة ضمن مساحات ضيقة في مساكن مؤقتة.
سياسة٦ فبراير ٢٠٢٤
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