رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا. ولد عام 1969 في مدينة آخن بألمانيا من أب سوري وأم ألمانية. درس الفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة آخن. وعمل في الاقتصاد والإعلام قبل توليه رئاسة المجلس.

يتولى أيمن مزيك منصب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منذ عام 2010. يضم المجلس عشرين منظمة متعددة المشارب والانتماءات ثمثل قسما كبيرا من المسلمين في هذا البلد. ومعروف عن مزيك نشاطه في الحوارات المتعلقة بقضايا الاسلام والاندماج، غير أن الكثير من مواقفه ومطالبه لا تلقى الترحيب من قوى سياسية ألمانية كحزب الخضر.