 أياكس يفرض التعادل على بايرن والريال يتعثر أمام سيسكا موسكو | عالم الرياضة | DW | 02.10.2018

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عالم الرياضة

أياكس يفرض التعادل على بايرن والريال يتعثر أمام سيسكا موسكو

فرض فريق أياكس أمستردام الهولندي التعادل على مضيفه بايرن ميونخ الألماني، فيما خسر ريال مدريد أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف في العاصمة الروسية.

UEFA Champions League | Bayern München vs. Ajax Amsterdam (Reuters/A. Gebert)

 

 

 

أحرج أياكس أمستردام الهولندي، حامل اللقب أربع مرات، بايرن ميونيخ المتوج خمس مرات وعادله 1-1 في عقر داره "أليانز أرينا"، الثلاثاء (2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وجاءت المباراة مثيرة مع عدة فرص للطرفين كان أخطرها للطرف الهولندي الذي أهدر الفوز في الوقت بدل الضائع بكرة ارتدت من عارضة الفريق البافاري. وكان بايرن قد فاز في الجولة الأولى على مضيفه بنفيكا البرتغالي (2- صفر)، لكن بطل البوندسليغا في الموسم الستة السابقة خاض مواجهة أياكس على خلفية تعثره أمام ضيفه أوغسبورغ (1-1) وسقوط أمام مضيفه هرتا برلين (صفر-2) في آخر مباراتين في الدوري المحلي.

من جانبه، حقق أياكس فوزاً مريحاً على أيك أثينا (3- صفر) في الجولة الأولى، ولم يخسر سوى مرة في سبع مباريات في الدوري المحلي.  ورفع أياكس رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى أربع نقاط بالتساوي مع بايرن، مقابل ثلاث لبنفيكا البرتغالي الذي حقق فوزاً صعباً على مضيفه أيك أثينا اليوناني 3-2.

وفي مباراة ثانية سقط ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام سيسكا موسكو الروسي صفر-1 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية.

وسجل الجناح الكرواتي نيكولا فلاسيتش هدف المباراة الوحيد مستغلاً كرة حاول لاعب الوسط الألماني توني كروس إعادتها إلى حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بعد مرور دقيقتين فقط.

وتصدر سيسكا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الأولى مع فيكتوريا بلزن التشيكي بفارق نقطة واحدة عن روما الإيطالي الفائز على فيكتوريا 5- صفر وريال مدريد.

ع.غ (آ ف ب، د ب أ)

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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