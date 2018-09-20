أياكس يفرض التعادل على بايرن والريال يتعثر أمام سيسكا موسكو

أحرج أياكس أمستردام الهولندي، حامل اللقب أربع مرات، بايرن ميونيخ المتوج خمس مرات وعادله 1-1 في عقر داره "أليانز أرينا"، الثلاثاء (2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وجاءت المباراة مثيرة مع عدة فرص للطرفين كان أخطرها للطرف الهولندي الذي أهدر الفوز في الوقت بدل الضائع بكرة ارتدت من عارضة الفريق البافاري. وكان بايرن قد فاز في الجولة الأولى على مضيفه بنفيكا البرتغالي (2- صفر)، لكن بطل البوندسليغا في الموسم الستة السابقة خاض مواجهة أياكس على خلفية تعثره أمام ضيفه أوغسبورغ (1-1) وسقوط أمام مضيفه هرتا برلين (صفر-2) في آخر مباراتين في الدوري المحلي.

من جانبه، حقق أياكس فوزاً مريحاً على أيك أثينا (3- صفر) في الجولة الأولى، ولم يخسر سوى مرة في سبع مباريات في الدوري المحلي. ورفع أياكس رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى أربع نقاط بالتساوي مع بايرن، مقابل ثلاث لبنفيكا البرتغالي الذي حقق فوزاً صعباً على مضيفه أيك أثينا اليوناني 3-2.

وفي مباراة ثانية سقط ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام سيسكا موسكو الروسي صفر-1 على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية.

وسجل الجناح الكرواتي نيكولا فلاسيتش هدف المباراة الوحيد مستغلاً كرة حاول لاعب الوسط الألماني توني كروس إعادتها إلى حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بعد مرور دقيقتين فقط.

وتصدر سيسكا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الأولى مع فيكتوريا بلزن التشيكي بفارق نقطة واحدة عن روما الإيطالي الفائز على فيكتوريا 5- صفر وريال مدريد.

ع.غ (آ ف ب، د ب أ)