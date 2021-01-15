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أياكس أمستردام

حامل الأرقام القياسية في كرة القدم الهولندية من خلال مسابقتي الدوري وكأس هولندا، والمنافس الدائم على اللقب في أوروبا، رغم غيابه عن التتويج القاري مؤخرا.

عندما يتحدث أي شخص في العالم عن كرة القدم في هولندا فسيذكر بالتأكيد اسم أياكس أمستردام. كيف لا، وهو الفائز ببطولة الدوري هناك 34 مرة، وبطولة كأس هولندا 19 مرة. ليكون حامل رقم قياسي في المسابقتين. عاش النادي عصره الذهبي مطلع سبعينات القرن الماضي، عندما احتكر لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية. ويعود الفضل في تلك الإنجازات إلى لاعبين أفذاذ مثل النجم الأبرز في تاريخ الكرة الهولندية يوهان كرويف.

13.05.2017 Gelsenkirchen, Deutschland, 1.Fußball- BL - FC Schalke 04 -Hamburger SV 1-1 am 13.05. 2017 in der Veltins - Arena in Gelsenkirchen Klaas-Jan HUNTELAAR (S04) geht mit seinen Kindern und seiner Frau zur Verabschiedung eine Ehrenrunde durch die Arena Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf | Verwendung weltweit

مهاجم أياكس يكشف عن رغبة شالكه الألماني في التعاقد معه 15.01.2021

يرغب نادي شالكه الألماني في التعاقد مع قلب هجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي كلاس يان هونتلار، حسبما أكد المهاجم الهولندي، والذي سبق وحمل ألوان نادي شالكه لمدة سبعة أعوام.
Players jump for the ball during the UEFA Champions League group A football match between Atletico Madrid and Bayern Munich at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on December 1, 2020. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

أبطال أوروبا: بايرن وليفربول يتقدمان وريال مدريد في خطر 01.12.2020

في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، أخّر بايرن ميونخ لحاق أتلتيكو مدريد به على بطاقة التأهل لثُمن النهائي، فيما انضم ليفربول إلى قائمة المتأهلين بفوز على أياكس أمستردام، وبات ريال مدريد مهدداً بعد خسارة أمام شاختار.
Ajax's Dutch midfielder Donny van de Beek celebrates scoring the opening goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Tottenham Hotspur and Ajax at the Tottenham Hotspur Stadium in north London, on April 30, 2019. (Photo by EMMANUEL DUNAND / IKIMAGES / AFP) (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

فرحة لم تتم في مانشستر يونايتد! 26.10.2020

عند انتقاله دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد، كانت الحماسة ظاهرة على "الشياطين الحمر"، لكن وبعد أشهر قليلة خفتت جذوة تلك الحماسة وحل محلها التساؤل عن جدوى صفقة دفع فيها النادي نحو 45 مليون يورو.
ARCHIV - Fußball, U-19-Junioren: EM, Kroatien - Niederlande, Vorrunde, Gruppe B, 1. Spieltag am 12.07.2016 in Donaustadion, Ulm (Baden-Württemberg). Niederlandes Abdelhak Nouri reagiert. (zu dpa «Ajax Amsterdam: Spieler Nouri hat schwere Hirnschäden» vom 13.07.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

دي يونغ متأثرا: عبد الحق نوري بارك انتقالي إلى برشلونة 27.03.2020

كشف لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الدور الذي لعبه صديق طفولته المغربي الأصل عبد الحق نوري في انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني. وعائلة عبد الحق تنفي تقارير عن تحسن حالته الصحية.
Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Ajax's Hakim Ziyech gestures Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

فيروس كورونا يضع زياش في موقف معقد 17.03.2020

يري تقرير صحفي أن فيروس كورونا وضع نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في موقف معقد للغاية. فيما لا يعرف بعد مصير أغلب الدوريات الأوروبية، التي توقفت بسبب كورونا.
Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Ajax's Hakim Ziyech gestures Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

حكيم زياش يكشف خبايا طفولته.. تعاطيت المخدرات! 17.02.2020

أكد حكيم زياش نجم أياكس أمستردام أنه عاش طفولة صعبة للغاية بعد وفاة والده. الدولي المغربي تعاطى المخدرات والخمر ووجد نفسه في دوامة يصعب الخروج منها إلاّ أنه عاد إلى الطريق الصحيح على يد شخص قدم ليه يد المساعدة.
Frenkie de Jong of Barcelona looks on during the Liga match between Athletic Club and FC Barcelona at San Mames Stadium on August 16, 2019 in Bilbao, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أداء دى يونغ يوضح الفارق الكبير بين كيكي وفالفيردي 13.02.2020

انتقد مدرب أياكس الهولندي المكان الذي كان مدرب برشلونة السابق فالفيردي يخصصه للاعب دى يونغ بأرض الملعب، زاعما أنه ليس هدافا. وبعد 6 مباريات للاعب مع برشلونة بقيادة المدرب الجديد كيكي يتضح من أدائه الفارق بين المدربين.

Soccer Football - Champions League Semi Final Second Leg - Ajax Amsterdam v Tottenham Hotspur - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - May 8, 2019 Ajax's Matthijs de Ligt celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

هل بدأ آياكس أمستردام عملية إستعادة دي ليخت؟ 10.01.2020

بعد أن قبِل برحيله إلى اليوفي مقابل 85 مليون يورو، أياكس أمستردام يخطط لاسترجاع أحد نجومه ممن كان لهم الفضل في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Ajax's Hakim Ziyech gestures Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

صراع لندني على حكيم زياش 06.01.2020

كشف تقرير صحفي أن توتنهام وأرسنال دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش. فيما وضع نادي العاصمة الهولندية شرطاً للتخلي عن الدولي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية.
Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Ajax's Hakim Ziyech gestures Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

ولاء أم قلة حيلة؟ زياش يتخلف عن ركب مغادري أياكس أمستردام 02.08.2019

بعد رحيل عدد من اللاعبين عن فريق أياكس أمستردام في فترة الانتقالات الصيفية، قرر حكيم زياش السير عكس التيار ومواصلة رحلته الكروية مع فريق العاصمة الهولندية، فما الذي منعه من ذلك؟

SPRANG-CAPELLE, Netherlands, 24-06-2019, football, SV Capelle, Dutch eredivisie, season 2019/2020, , First training RKC Waalwijk |

صفقة دي يونغ تنبت عشب ملعب فالفيك الهولندي 17.07.2019

بفضل ملايين صفقة لاعب خط الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام إلى برشلونة الإسباني تمكن نادي آر كي سي فالفيك من تغيير عشب ملعبه وساحة التدريبات، خصوصاً وأن النادي سيخوض غمار منافسات الدرجة الأولى من جديد.
4.7.2019, Carson, Kalifornien, LA Galaxy forward Zlatan Ibrahimovic celebrates his goal during the second half of an MLS soccer match in Carson, Calif., Thursday, July 4, 2019. The Galaxy won 2-0. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu) | Der Stürmer von LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, feiert sein Tor in der zweiten Hälfte eines MLS-Fußballspiels in Carson, Kalifornien, Donnerstag, 4. Juli 2019. Die Galaxy gewann mit 2-0.

إبراهيموفيتش يغازل ناديه الأسبق بالعودة 16.07.2019

بعد مشواره الطويل وتنقله الكثير في كبريات دوريات أوروبا وأنديتها بات المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مشارف نهاية المشوار في المستطيل الأخضر. لكنه غازل ناديه الأسبق بالعودة. فما المهمة التي يريد أن يتولاها؟
Soccer Football - Champions League Semi Final Second Leg - Ajax Amsterdam v Tottenham Hotspur - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - May 8, 2019 Ajax's Matthijs de Ligt celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

تردد دي ليخت يحيي آمال برشلونة وسان جيرمان 08.07.2019

يبدو أن مسلسل انتقال ماتياس دي ليخت إلى فريق أوروبي كبير، يرفض الوصول إلى حلقته الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نجم أياكس أمستردام الشاب اتخذ قراراً يُتوقع أن يحيي آمال برشلونة وباريس سان جيرمان.
01.06.2019, Spanien, Madrid: Fußball: Champions League, Finale Tottenham Hotspur - FC Liverpool im Wanda Metropolitano Stadion. Trainer Jürgen Klopp von Liverpool wirft den Ball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كلوب يدخل السباق على نجم أياكس أمستردام 05.06.2019

يرى تقرير صحفي أن مدرب ليفربول يورغن كلوب دخل السباق على نجم تألق بقوة مع أياكس أمستردام، وجذب أنظار أقوى الفرق الأوروبية، في ظل توقعات بأن يحسم مدافع الفريق الهولندي وجهته الكروية في الأيام القليلة القادمة.
Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Ajax's Hakim Ziyech gestures Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

اسم زياش على طاولة عملاق إنجليزي 23.05.2019

بعدما جذب أنظار أندية أوروبية كبيرة، يُتوقع أن يخوض نجم أياكس أمستردام حكيم زياش تجربة كروية جديدة. اسم الدولي المغربي مطروح بقوة على طاولة فريق إنجليزي فاز بعدة ألقاب محلية وقارية في عالم الساحرة المستديرة.
Soccer Football - Champions League Semi Final Second Leg - Ajax Amsterdam v Tottenham Hotspur - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - May 8, 2019 Ajax's Matthijs de Ligt celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

الكشف عن أسباب انسحاب ليفربول من صفقة دي ليخت 21.05.2019

كشفت تقارير صحفية عن سر انسحاب ليفربول من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية، فيما أصبح برشلونة قريباً أكثر من أي وقت مضى في الحصول على خدمات المدافع الهولندي الواعد.
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