حامل الأرقام القياسية في كرة القدم الهولندية من خلال مسابقتي الدوري وكأس هولندا، والمنافس الدائم على اللقب في أوروبا، رغم غيابه عن التتويج القاري مؤخرا.

عندما يتحدث أي شخص في العالم عن كرة القدم في هولندا فسيذكر بالتأكيد اسم أياكس أمستردام. كيف لا، وهو الفائز ببطولة الدوري هناك 34 مرة، وبطولة كأس هولندا 19 مرة. ليكون حامل رقم قياسي في المسابقتين. عاش النادي عصره الذهبي مطلع سبعينات القرن الماضي، عندما احتكر لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية. ويعود الفضل في تلك الإنجازات إلى لاعبين أفذاذ مثل النجم الأبرز في تاريخ الكرة الهولندية يوهان كرويف.