أونيون برلين يكتسح دارمشتات ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

تصدر يونيون برلين جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً بفضل فوزه الساحق على مضيفه دارمشتات 4/1 السبت (26 آب/أغسطس 2023) في المرحلة الثانية للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم 1/1 وفاز هوفنهايم على مضيفه هايدنهايم 3/2 وفولفسبورغ على مضيفه كولن (كولونيا) 2/1 وفرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن 1/صفر.

وعلى ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور لعب أونيون برلين أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد برندن آرونسون في الدقيقة 21 لحصوله على إنذارين، لكنه حقق فوزاً عريضاً رغم النقص العددي.

وتقدم روبن غوسينس بهدف لأونيون برلين في الدقيقة الرابعة لكن مارفين ميهليم أدرك التعادل لدارمشتات في الدقيقة 24.

وتقمص روبن غوسينس دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له ولأونيون برلين في الدقيقة 34 وبعدها بخمس دقائق سجل كيفن بيهرينس الهدف الثالث، وتكفل دانيلو ديوخي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وسجل أونيون برلين انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويعتلي الصدارة، في الوقت الذي ظل فيه دارمشتات بدون رصيد في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب رورستاديون، تقدم كيفين ستوجر بهدف لبوخوم في الدقيقة 13 ثم تعادل الهولندي دونيايل مالين لدورتموند في الدقيقة 56. وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع كما حصد بوخوم أول نقطة له ليتقدم للمركز الثالث عشر.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه كولن إلى فوز مثير بهدفين ليسجل انتصاره الثاني في البوندسليغا. وتقدم لوكا فالدشميدت بهدف لكولن في الدقيقة 55 لكن جوناس ويند رد بهدفين لفولفسبورغ في الدقيقتين 62 و75.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى ست نقاط متأخرا بفارق الأهداف فقط عن أونيون برلين المتصدر، وظل كولن بلا رصيد في المركز الرابع عشر.

قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه كولن إلى فوز مثير بهدفين ليسجل انتصاره الثاني في البوندسليغا.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، حسم فرايبورغ فوزه على فيردر بريمن بهدف قاتل سجله ماكسيميليان فيليب في الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع فرايبورغ رصيده إلى ست نقاط ليقاسم أونيون برلين وفولفسبورغ الصدارة، وظل فيردر بريمن بدون رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب فويت أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام مضيفه هايدنهايم إلى فوز مثير بثلاثية ليحصد أول ثلاث نقاط له ويتقدم للمركز العاشر وظل هايدنهايم الصاعد للمرة الأول إلى البوندسليغا بدون رصيد في المركز الخامس عشر.

وتقدم هايدنهايم بهدفين في الدقيقتين 26 و58 عن طريق يان نيكلاس بيست ومارفن بيرينجر لكن هوفنهايم رد بهدفين حملا توقيع ماكسيميليان بيير وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 77 و80 ثم حصل الفريق على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة، سجل منها اندريج كراماريتش هدف الفوز القاتل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)