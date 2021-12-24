 ″أوميكرون″ يخيم على احتفالات عيد الميلاد وإلغاء آلاف الرحلات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2021

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أخبار

"أوميكرون" يخيم على احتفالات عيد الميلاد وإلغاء آلاف الرحلات

يحتفل مئات الملايين في العالم بعيد الميلاد وسط قيود مكافحة كوفيد أعاقت للسنة الثانية التجمعات بهذه المناسبة وتسببت بإلغاء آلاف الرحلات، لاسيما مع انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى. ودول عدة تستعد لتشديد القيود مجددا.

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ألقى تفشي متحور  أوميكرون بظله على احتفالات عيد الميلاد  بالنسبة إلى مئات ملايين الأشخاص. و للعام الثاني تواليا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى تعطيل  الاحتفالات عبر العالم وإن كانت التجمعات عمومًا أسهل مما كانت عليه في عام 2020. وقد أعادت دول فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة، وألغت دول أخرى عروض عيد الميلاد أو فرضت الحجر الصحي.

مختارات

بفرض قيود جديدة، تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد. وقد تم الاتفاق بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات على قيود ستدخل قريباً حيز التنفيذ.

وتخطّت فرنسا السبت عتبة مائة ألف إصابة بكوفيد-19، حيث سجلت 104 آلاف و611 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة غير مسبوقة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة على أراضيها في آذار/مارس 2020، وفق أرقام نشرتها السبت مديرية الصحة العامة الفرنسية. وبذلك تضاعفت الحصيلة خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى التصدي لتفشي المتحوّر أوميكرون في البلاد. ويفترض أن يتبنى مجلس الوزراء الفرنسي الاثنين مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التلقيح.

وأبلغت الصين السبت عن تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا في أكبر عدد من الحالات التي ترصدها منذ أربعة أشهر بينما تسعى السلطات قبل استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير لاحتواء الوباء في العديد من المناطق بما في ذلك مدينة شيآن حيث فرضت إجراءات حجر على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة.

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وصار المتحور أوميكرون مهيمنا في البرتغال مع أكثر من 61 في المائة من الإصابات بكوفيد ويسجل هذا البلد أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ كانون الثاني/يناير، على الرغم من أن نسبة التطعيم لديه من بين أعلى المعدلات في العالم. ويتعين على الحكومة الاثنين اعتماد مشروع قانون يجعل شهادة التطعيم إلزامية.

وسجلت المملكة المتحدة بدورها الجمعة أكثر من 122 ألف إصابة إضافية، وهو رقم قياسي جديد. وفي مواجهة الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في البلاد، تواصلت حملة التطعيم بجرعة معززة بوتيرة غير مسبوقة وبلا توقف في عيد الميلاد. وذكرت الصحافة البريطانية أنه قد يتم اتخاذ قرار بتشديد التدابير الاثنين.

وفي  ألمانيا سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة انخفاضا جديدا اليوم السبت مقارنة بأمس الجمعة، حيث بلغ ـ حسب معهد روبرت كوخ ـ 242.2 لكل مائة ألف نسمة خلال سبعة أيام، مقابل 265.7 أمس الجمعة، ومقابل 419.7 قبل شهر. وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 22 ألفا و214 حالة إصابة جديدة.

وقرن وزير الصحة كارل لاوترباخ تهنئته بعيد الميلاد (الكريسماس) بالدعوة إلى إجراء اختبارات كورونا وتوجيه الشكر للقائمين على التطعيم والراغبين في أخذه. وقال على تويتر اليوم أن جميع من عنده "سيجرون اختبارا في الاحتفال العائلي بعيد الميلاد، وأنتم أيضا افعلوا هذا من فضلكم، إذ يمكن لهذا أن ينقذ الحياة".

ورغم عطلات عيد الميلاد واصلت ألمانيا حملات التطعيم ضد كورونا. وبحسب البيانات، تم حتى الآن تطعيم 9ر58 مليون شخص بجرعتين من أو بجرعة واحدة من لقاح "جونسون". ويعادل ذلك 70.8 في المائة  من السكان.  وحصل حتى الآن 29.9 مليون شخص، على الأقل، على جرعة معززة. ولا يزال هناك 21.1 مليون شخص في ألمانيا لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، وهو ما يعادل 26.2 في المائة.

إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية

واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية في العالم خلال نهاية الأسبوع وتأخير آلاف الرحلات الأخرى خصوصا بسبب موجة أوميكرون التي تعرقل السفر خلال عطلة الأعياد، حسب موقع تتبع الملاحة الجوية "فلايت-اوير". وقال الموقع إنه في يوم السبت وحده ألغيت حتى الظهر 2500 رحلة بينها أكثر من 850 رحلة قادمة من أو متوجهة إلى المطارات الأمريكية. وتأخرت أكثر من 3500 رحلة حول العالم عن مواعيدها.

وبسبب مرض طيارين ومضيفين وموظفين آخرين واضطرارهم للخضوع لحجر صحي بعد إصابتهم بكوفيد أو تعرضهم للفيروس اضطرت شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" والعديد من شركات الطيران الأخرى لإلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال إحدى فترات ذروة السفر في العام.

لكن مع ذلك، سافر ملايين الأمريكيين إلى بلادهم على الرغم من أن موجة أوميكرون تجاوزت فعليا ذروة متغير دلتا إذ بلغ عدد الإصابات اليومية 171 ألفا في المتوسط على مدى سبعة أيام، وامتلأت المستشفيات. كما استطاع معظم الأستراليين السفر إلى بلدهم مجددا للمرة الأولى منذ بداية الوباء، ما يحيي روح عيد الميلاد في بلد يعاني حتى الآن من عدد قياسي في الإصابات.

وتسبب الوباء في وفاة حوالي 5,4 ملايين شخص في العالم منذ نهاية 2019، حسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة. لكن منظمة الصحة العالمية تقدر أن الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • زينة عيد الميلاد في شوارع العاصمة النمساوية فيينا

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    فيينا - النمسا

    ترامب والانسحاب الجزئي منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضيئت شوارع فيينا وساحاتها بأضواء احتفالية متلألئة. ويمكنك رؤية أضواء عيد الميلاد على طول شارع التسوق النابض بالحياة في فيينا "غرابين"، حيث يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا كوفيد 19 على الأقل الاستمتاع بالمزاج الاحتفالي.

  • شجرة عيد الميلاد وسط العاصمة التشيكية براغ

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    براغ - جمهورية التشيك

    تزين شجرة الميلاد الكبيرة بطريقة مميزة واحتفالية وسط مدينة براغ على الرغم من أنه لا يتم تزيينها عادة بحسب التقليد حتى صباح عيد الميلاد. كما تنتشر أسواق عيد الميلاد المختلفة في المدينة وتدعو الزوار لتذوق الحلوى التشيكية التقليدية "تردلنيك"، وهي عبارة عن معجنات مغطاة بمسحوق السكر والجوز.

  • مدينة ملاهي تيفولي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    كوبنهاغن - الدنمارك

    تجتذب مدينة ملاهي "تيفولي" الشهيرة عالمياً الزوار من جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة. ومع ذلك، فإن فترة الميلاد تضيف عليها سحراً خاصاً للغاية. تُزين الحديقة بأكملها لعيد الميلاد مع الكثير من الأضواء. وبالطبع يزور بابا نويل مع حيوان الرنة سوق الكريسماس "الميلاد الكبير".

  • شجرة عيد الميلاد في بالما الإسبانية

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    بالما - أسبانيا

    مايوركا، جزيرة العطلات الأكثر شهرة وشعبية لدى الألمان، تتألق في روعة ما قبل عيد الميلاد، وخصوصاً بأنها تتميز بوجود شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً (88 قدماً) أمام كاتدرائية بالما. يضيء حوالي 4200 مصباح، وأكثر من 415 كيلومتراً (258 ميلاً) من الأضواء الخيالية عاصمة الجزيرة. مشهد جميل جداً إلا أنه مكلف للغاية أيضاً، إذ تبلغ التكلفة ما يقرب من 1.5 مليون يورو.

  • سوق عيد الميلاد في بازل السويسرية

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    بازل - سويسرا

    كل عام، تجعل مئات الأكشاك وعدد لا يحصى من الأضواء من بازل واحدة من أجمل مدن عيد الميلاد في أوروبا. لا سيما وسط المدينة القديمة الذي يتألق في روعة احتفالية. وتجذب المتاجر الكثيرة السياح والسكان المحليين على حد سواء لشراء هدايا جميلة. ومع ذلك، نظراً لوباء كورونا، لا يُسمح بالدخول إلى السوق إلا بجواز كوفيد، وهو شهادة تطعيم سارية المفعول.

  • سوق عيد الميلاد في مدينة كاتوفيتشي البولندية

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    كاتوفيتشي - بولندا

    تحت شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في ساحة السوق في كاتوفيتشي، يستمتع الزوار بروح الأعياد. ويفرح الصغار والكبار بالألعاب المختلفة كالأرجوحة وحلبة التزلج على الجليد. ومن المؤكد أن أولئك الذين ما زالوا بحاجة لشراء الهدايا سيجدون شيئاً مناسباً في الأكشاك المتعددة، التي تبيع زينة عيد الميلاد والصناعات اليدوية وتخصصات الطهي.

  • سوق عيد الميلاد في العاصمة المجرية بودابست

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    بودابست - المجر

    تصدر سوق الميلاد في العاصمة المجرية بودابست قائمة أجمل أسواق الميلاد في أوروبا لعدة سنوات. وبعد إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، سمح مسؤولو المدينة بإقامته مجدداً هذا العام، ولكن فقط لاستقبال الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من عدوى كورونا.

  • سوق عيد الميلاد في السويد

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    ستوكهولم - السويد

    الأزقة الخلابة لمركز ستوكهولم التاريخي، تتألق بزينتها الرائعة خلال الأمسيات الباردة. في سوق الميلاد التقليدي في متحف (Skansen) المفتوح، يمكن للزوار صنع الشموع الخاصة بهم أو مشاهدة تحضير الخبز.

  • شجرة عيد الميلاد في لندن

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    لندن - المملكة المتحدة

    كما هو الحال في كل عام، تتألق شجرة عيد الميلاد النرويجية في ميدان ترافالغار بلندن. شجرة التنوب هدية من مدينة أوسلو تقديراً للدعم البريطاني أثناء احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة، فعلى الأرجح أنها مجرد واحدة من العديد من أماكن عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في العاصمة.

  • سوق عيد الميلاد في العاصمة البلجيكية بروكسل

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    بروكسل - بلجيكا

    تصبح العاصمة البلجيكية أرض العجائب الشتوية الملونة عندما تستضيف الساحة المركزية (غراند بالاس) وميادين المدينة الأخرى أسواق عيد الميلاد. إذ يقام مئات من الأكواخ الخشبية الصغيرة والآلاف من الأضواء التي تعكس أجواء احتفالية مميزة. وإذا كنت ترغب في الهروب من الزحام والضجيج لبضع دقائق، فيمكنك القيام ببعض الدورات في دولاب الملاهي.

  • سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين

    من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"

    برلين - ألمانيا

    أجواء احتفالية مميزة في العاصمة الألمانية ببرلين مع اقتراب عيد الميلاد، تناسب الصغار والكبار، حيث تزين الإضاءة والألوان والألعاب شوارع المدينة وأسواق الميلاد الكثيرة المنتشرة في أنحاء المدينة، ولكن الدخول يقتصر على الأشخاص الملقحين أو الذين تعافوا من كورونا. إعداد: صوفي ديزموند/ مارتن كوخ/ ر.ض.


 

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