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أوميد بارين

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موضوعات من أوميد بارين

رغم التضييق الأمني، تصر إيرانيات على عدم ارتداء الحجاب الإلزامي

"نظام الملالي" والمرأة.. موجة قمع جديدة ضد النساء في إيران

"نظام الملالي" والمرأة.. موجة قمع جديدة ضد النساء في إيران

وسعت "شرطة الأخلاق" في إيران حملتها ضد النساء لإجبارهن على نمط زي معين، فيما تصر النساء على رفض هذه الوصاية عليهن.
سياسة٢ مايو ٢٠٢٤
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