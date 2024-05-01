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أوميد بارين
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"نظام الملالي" والمرأة.. موجة قمع جديدة ضد النساء في إيران
"نظام الملالي" والمرأة.. موجة قمع جديدة ضد النساء في إيران
وسعت "شرطة الأخلاق" في إيران حملتها ضد النساء لإجبارهن على نمط زي معين، فيما تصر النساء على رفض هذه الوصاية عليهن.
سياسة
2024/5/2
٢ مايو ٢٠٢٤
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