أول وفاة بفيروس كورونا بمخيم للاجئين في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية تسجيل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مخيم للاجئين. وقالت وزارة اللجوء اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2020) إن الضحية لاجىء أفغاني في الحادية والستين من عمره، أب لولدين، كان يقيم في مخيم مالاكاسا قرب أثينا ونقل إلى مستشفى في العاصمة.

ووضع هذا المخيم ومخيما شيستو وإليوناس قرب أثينا في العزل منذ مطلع أيلول/سبتمبربسبب تفشي فيروس كورونا مجددا في صفوف المهاجرين.

وفي جزيرة ليسبوس بعد الحريق الأخير في مخيم مورياتبين أن أكثر من 240 طالب لجوء مصابون بفيروس كورونا في المخيم المؤقت الذي نقلوا اليه.

وأعلنت السلطات اليونانية اليوم الأحد عن 218 حالة جديدة بكوفيد-19 في البلاد، ما يرفع العدد التراكمي ألى 17444، مقابل 379 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)