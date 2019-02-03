 أول وأكبر قداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

أول وأكبر قداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية

في ختام زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحيا البابا فرنسيس في أبو ظبي، أول وأكبر قداس في شبه الجزيرة العربية حضره عشرات الآلاف من الكاثوليك وعدة آلاف من المسلمين.

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البابا يتوجه إلى الإمارات في زيارة تاريخية

بحضور عشرات الآلاف من الكاثوليك وعدة آلاف من المسلمين أقيم اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط/فبراير 2019) قداس غير مسبوق في شبه الجزيرة العربية، ترأسه البابا فرنسيس في الإمارات. وتعتبر هذه أول زيارة للحبر الأعظم في الكنسية الكاثوليكية لشبه الجزيرة العربية .

مختارات

وصل البابا فرنسيس للإمارات العربية ليصبح أول بابا للفاتيكان تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية وذلك بعد أقوى إدانة له للحرب في اليمن التي تشارك فيها الإمارات، ويشارك البابا اليوم في مؤتمر ديني يضم ممثلين عن ديانات أخرى. (04.02.2019)

يرى البابا فرنسيس في زيارته الأولى إلى الإمارات صفحة جديدة للحوار مع العالم الإسلامي. فهل تساهم هذه الزيارة، التي وُصفت بالتاريخية، في تحقيق حوار بنَاء بين المسلمين والمسيحيين أم تبقى مجرد مناسبة للقاء والتواصل؟ (04.02.2019)

وتجمع نحو 135 ألف شخص في ملعب بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي لرؤية البابا الذي يزور الإمارات لدعم الحوار بين الأديان. وقال توماس تيجو (44 عاما) من ولاية كيرالا في جنوب الهند ويعيش في الإمارات وسافر بالحافلة في الساعات الأولى من الصباح للوصول إلى الملعب "هذا أحد أهم أيام حياتي كمسيحي. نحن هنا بعيدون جدا عن الوطن والأمر أشبه بغطاء مريح". وأضاف وهو يحمل طفله ماركوس (3 أعوام) "سأصغي لما سيقوله البابا".

ويعيش في الإمارات نحو مليون من مليوني كاثوليكي مقيمين في شبه الجزيرة العربية. وتجمع الآلاف وهم يلوحون بأعلام الفاتيكان على جانبي مدخل الملعب القريب من جامع الشيخ زايد الكبير. وقال منظمو القداس إنه من المتوقع حضور مسيحيين كاثوليك من نحو 100 دولة إلى جانب نحو أربعة آلاف مسلم منهم مسؤولون حكوميون.

وكان البابا قد وصل إلى الإمارات يوم الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي. وندد خلال زيارته بالحروب في المنطقة بما في ذلك حرب اليمن ودعا لتعزيز التعاون بين المسلمين والمسيحيين. ودخل البابا الملعب في سيارة بيضاء مفتوحة السقف حيث استقبلته الحشود بترحيب كبير.

وقالت جوزفين بريرا (68 عاما) وهي معلمة متقاعدة جاءت من سريلانكا لحضور القداس إنها "لحظة مقدسة سترافقني للأبد".

ويصف قساوسة ودبلوماسيون الإمارات بأنها واحدة من أكثر البيئات انفتاحا في الخليج بالنسبة لممارسة المسيحيين لعباداتهم المسموح بها في مجمعات كنائس بتصاريح خاصة. لكنها، شأنها شأن جيرانها، لا تسمح بالتجمعات الدينية غير المصرح بها أو التبشير.

ونشرت صحف في السعودية، التي تحظر إقامة الكنائس، صورا لاجتماعات البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي أمس الاثنين وولي عهد أبوظبي وحاكم إمارة دبي.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز/أ.ف.ب)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير من عام 2000 قام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الكاثوليكية وقتها، بأول زيارة إلى مصر، حيث التقى خلال الزيارة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    شهدت العلاقات توتراً في أيلول/سبتمبر من عام 2006 عندما أثار البابا بنديكت السادس عشر خليفة البابا بولس الثاني، احتجاجا في العالم الإسلامي بعد أن نقل في محاضرة عن إمبراطور مسيحي في العصور الوسطى عبارات "مسيئة للإسلام للغاية". وردا على ذلك قال طنطاوي إن "كلمات البابا بمثابة دليل على الجهل".

  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


مختارات

مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

شهدت العلاقات بين مصر والفاتيكان محطات مختلفة على مدى سبعين عاماً من بدئها. بيد أن تفجيرات الكنائس بأحد الشعانين 2017 أدت لإعادة التركيز على هذه العلاقات مع إعلان البابا فرنسيس زيارته لمصر. فما هي أبرز هذه المحطات؟ (28.04.2017)  

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البابا يتوجه إلى الإمارات في زيارة تاريخية  

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البابا فرنسيس في أبوظبي مستهلا زيارة تاريخية 03.02.2019

إنها أول زيارة بابوية إلى منطقة الخليج. زيارة البابا فرنسيس إلى أبو ظبي التي تستغرق ثلاثة أيام وصفت بالتاريخية. البابا سيلتقي زعماء سياسيين ومجلس حكماء المسلمين وسيقود قداسا في أبوظبي الثلاثاء بمشاركة 135 ألف شخص.

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