أول هجوم بسيارة مفخّخة في الموصل منذ تحريرها من "داعش"

انفجرت سيارة مفخّخة قرب مطعم في مدينة الموصل في شمال العراق مساء الخميس (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في أول هجوم من نوعه منذ أن استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

ومع أنّ القوّات العراقية طردت تنظيم "الدولة الإسلامية" من كل المناطق الحضرية التي كان يسيطر عليها، إلاّ أنّ التنظيم المتشدّد ما زال يحتفظ بخلايا سريّة في أنحاء عدة من العراق، ولا سيّما في المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا إضافة إلى غرب الموصل.

وتضاربت الأنباء حول حصيلة الاعتداء الإرهابي، فمعلومات رسمية أولية تحدثت عن قتيلين و11 جريحا. فيما قالت مصادر طبية إن عدد القتلى بلغ خمسة اشخاص إلى جانب إصابة أكثر من عشرة اشخاص بجروح مختلفة.

ح.ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب/رويترز)