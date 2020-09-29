أول مقهى للكلاب في المملكة العربية السعودية

افتتح في المملكة العربية السعودية أول مقهى للكلاب حيث يمكن لأصحابها اصطحاب حيواناتهم الأليفة للاستمتاع بأوقاتهم رفقتها. ويعتبرالمقهى هو أول مكان في السعودية يلبي رغبات أصحاب الكلاب، حيث لا تسمح الكثير من الأماكن المخصصة للتجمع واللقاء وقضاء الأوقات الممتعة بدخول الحيوانات.

ويمكن لأصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية الآن الاستمتاع بفنجان من القهوة إلى جانب حيواناتهم الأليفة لأول مرة في هذا البلد المحافظ للغاية. إذ تعتبر الكلاب في مذاهب فقهية في الإسلام "حيوانات نجسة" - على عكس القطط - وهي ممنوعة عموما من دخول الأماكن العامة في السعودية.

لكن مقهى "ذي باركينغ لوت"، الذي افتتح أبوابه في شهر يونيو حزيران في مدينة الخُبر الساحلية شرق البلاد، أسعد عشاق الحيوانات في بلد لا يوجد فيه سوى عدد قليل من الأماكن لاصطحاب الكلاب خارج المنزل.

شكل افتتاح مقهى الكلاب حدثا استثنائيا في مدينة الخبر والسعودية بشكل عام





وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة بفرضها الفصل بين الجنسين في المملكة، تحظر التنزه مع الحيوانات الأليفة قائلة إن الشبان يستخدمون ذلك وسيلة للتحرش بالنساء ومضايقة العائلات. لكن الحظر تم انتهاكه على نطاق واسع وأصبحت الحيوانات الأليفة مشهدا مألوفا بشكل متزايد وانتشرت ملاجئ الحيوانات في عدة مدن وأصبح تبني امتلاك الكلاب أكثر شعبية في المملكة المحافظة.

وتقول مالكة المقهى وهي شابة كويتية تدعى دلال أحمد، إن فكرة المقهى راودتها عندما زارت السعودية قبل سنوات مع كلبها ولم تتمكن من المشي معه.

وتوضح دلال لوكالة فرانس برس "جئت للسعودية في زيارة مع كلبي ولكن لم يُسمح لي بأن أتمشى معه على الشاطئ. وكان الأمر غريبا". وأضافت "أحزنني هذا الموقف. وقررت المساعدة عبر فتح مقهى جميل للناس سواء كانوا من أصحاب الكلاب أم لا، للاستمتاع في هذا المكان".

حدث غير مألوف في السعودية أن يجلس شبان وشابات في مقهى برفقة كلابهم



ويتجمع شبان وفتيات في المقهى للّعب مع كلاب بأحجام مختلفة. بينما تجلس كلاب أخرى بالقرب من أصحابها للعب. وهناك قسم آخر في المقهى تقدم فيه خدمات مختلفة للحيوانات بينها الغسل والعناية بمظهرها.

وتشير الشابة السعودية جوهرة إن "فكرة المقهى جديدة للغاية. لا يوجد لدينا أماكن كثيرة من هذا النوع. تأتي الكلاب هنا للتعارف". وحضر الشاب السعودي نواف للمرة الأولى إلى المقهى ووصفه بمكان "جميل". ويؤكد الشاب "أول مرة أرى فيها مقهى في السعودية يكون مخصصا للكلاب مثل هذا".



ع.اع. / م.س (أ ف ب)