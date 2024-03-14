أول مدينة ألمانية كبرى ستصبح خالية من ماكدونالدز

يتواجد حاليا بمدينة بوخوم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا مطعم واحد لماكدونالدز ومن المقرر أن يغلق أبوابه نهاية هذا الشهر. فهل ستتأثر المدن الألمانية الأخرى أيضًا بتوجيهات جديدة من عملاق الوجبات السريعة؟

يواجه سكان إحدى المدن الكبرى في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بألمانيا ضرورة البحث عن بدائل لتناول "تشيكن ماك ناغتس" و"بيغ ماك" في المستقبل القريب، بعد أن أغلق آخر فرع لماكدونالدز في وسط المدينة.

ووفقًا لتقرير من صحيفة "بيلد"، فإن ماكدونالدز سيغلق فرعه في ميدان كورت-شوماخر في بوخوم، مباشرة بجوار المحطة الرئيسية للقطارات، في 31 مارس 2024 - مما يعد صدمة لمحبيه. لينتهي بذلك عصر عملاق البرغر في هذا الموقع بعد ما يقرب من 40 عامًا. وتبعا لذلك فإن من يشعر بالجوع الشديد لتناول "بيغ ماك" أو "تشيكن ماك ناغتس" في مدينة بوخوم، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة وتقع في قلب منطقة الرور، يجب عليه قريبًا البحث عن بدائل أو الاستعداد للسفر لمسافات أطول.

وأوضح متحدث باسم ماكدونالدز لصحيفة "بيلد" قائلاً: "تأتي الإغلاقات لأسباب استراتيجية"، وهو ما يمكن تفسيره بأن الفرع لم يكن يحقق الأداء المالي المرجو أو أنه لم يكن يلبي المعايير والمتطلبات التشغيلية الجديدة التي حددتها الشركة. وبالتالي فإن إغلاقه جزء من استراتيجية الشركة لتحسين أدائها أو لتحقيق أهداف جديدة.

وبما أن فرع ماكدونالدز في شارع بونغارد المجاور اضطر للإغلاق في عام 2012، أيضا فإن هذا النوع من الطعام السريع سيكون متاحًا فقط في أحياء المدينة الخارجية وعلى الطريق السريع، وسيجعل من مدينة بوخوم أول مدينة ألمانية كبيرة تخلو تماما من مطاعم ماكدونالدز المنتشرة عادة بكثرة بين أحياء المدن الألمانية.

من ناحية أخرى، تم تقديم عروض للموظفين الذين يعملون في الفرع المتأثر للانتقال إلى فروع أخرى. وعلى الرغم من أن هناك سبعة فروع آخرى في المنطقة المجاورة لبوخوم، إلا أن الفرع الأقرب يبعد أربع كيلومترات. بحسب ما نشرت صحيفة اكسبريس الألمانية.

ومع ذلك، لا يبدو أن ماكدونالدز يتراجع في ألمانيا. ففي السنوات القادمة، تخطط الشركة لافتتاح حوالي 500 مطعم جديد وتحديث ما يقرب من 1000 فرع قائم. ومع ذلك، يتوقع أن يكون لهذا النهج نتائجه الجانبية، حيث يمكن أن يؤدي إلى بعض الإغلاقات هنا وهناك في المستقبل.

ع.أ.ج