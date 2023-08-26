أول لاعب إسرائيلي في صفوفه.. بايرن يتعاقد مع حارس المرمى بيريتس

أعلن نادي بايرن ميونيخ أنه تعاقد مع الحارس الإسرائيلي دانييل بيريتس القادم من فريق ماكبي تل أبيب بعقد يمتد حتى 2028. ومن المتوقع أن يكون بيريتس البالغ من العمر 23 عاما، الحارس الثاني بعد سفين أولريش (35 عاما) الذي بدوره يعوض مانويل نوير المصاب (37).

وبلغت قيمة صفقة انتقال بيريتس إلى نادي بايرن ميونيخ 5 ملايين يورو وبذلك يتواجد ضمن قائمة 20 أغلى حراس مرمى في تاريخ البوندسليغا. إضافة إلى ذلك يعد بيرتس الذي يملك أيضا جواز سفر ألماني ضمن 11 لاعبا إسرائليا لعبوا في البوندسليغا. والإسرائيلي الأول بفريق بايرن ميونيخ، حسب ما جاء في موقع transfermarkt.de.

وعن هذه الصفقة يقول الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونيخ "مع دانييل بيريتس، ​​نحن في وضع جيد بالنسبة لمستقبل حراسة المرمى سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل"، مضيفا "بيريتس حارس مرمى يتمتع بإمكانيات كبيرة. لم يثبت مهاراته محليا فقط بل أيضًا على الصعيد الدولي وذلك رغم صغر سنه".

تبلغ القيمة السوقية للحارس بيريتس 4 مليون يورو وكان يعتبر لحد الآن أغلى لاعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز. وكانت الانطلاقة الحقيقة لبيريتس في موسم 2021/2022 مع فريق مكابي تل أبيب، حيث حافظ على نظافة شباكه 44 مرة من 102مباراة شارك فيها ذلك الموسم. ولفت بيرتس الأنظار خلال بطولة أمم أوروبا لأقل من 23 عاما كما أنه تألق بشكل ملفت في المباراة التي جمعت إسرائيل وألمانيا في دور المجموعات وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.