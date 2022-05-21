 أول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم من النساء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم من النساء

في خطوة وُصفت على أنها "حدث مهم في على طريق تمكين المرأة السعودية"، قاد طاقم "غالبيته" من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، رحلة لشركة "فلاي أديل" المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية.

فلاي أديل منخفضة التكلفة وتتبع للخطوط الجوية السعودية

"فلاي أديل" منخفضة التكلفة وتتبع للخطوط الجوية السعودية

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون السبت (21 أيار/مايو 2022)، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في المملكة المحافظة.

مختارات

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنها قررت رفع عدد الحجاج لهذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما وضعت شروطاً خاصة فيما يتعلق بعمر الحجاج إلى جانب شروط متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

في إدانة قوية لعمليات الإعدام "الجماعية" التي أقدمت عليها السعودية نهاية الأسبوع الماضي، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إن تنفيذ الإعدام عقب محاكمات غير منصفة يمكن اعتباره جريمة حرب.

اهتم الإعلام الألماني بالطفرة القياسية التي حققتها عائدات النفط لشركة أرامكو السعودية، معتبرا إياها من المستفيدين غير المباشرين من الحرب في أوكرانيا. وتمكنت أرامكو من تجاوز شركة آبل الأمريكية لتصبح الأكثر قيمة في العالم.

وأقلعت رحلة شركة "فلاي أديل" المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني. وأفاد اسكندراني أن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التي أكدت إعلان شركة "فلاي أديل" السبت على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

وعام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار ما يوصف بـ"إصلاحات رؤية 2030" زيادة حركة المسافرين سنوياَ بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

وتسعى المملكة أيضاً إلى جذب استثمارات للقطاع بمئة مليار دولار بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة وبناء "مطار ضخم" في الرياض وزيادة الشحن بمقدار خمسة ملايين طن كل عام.

مع ذلك يشكك خبراء في إمكان أن تنافس السعودية على هذا الصعيد دولاً إقليمية لها ثقلها في مجال صناعة الطيران.

وأشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على "إصلاحات" من بينها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة وتخفيف ما يسمى قواعد "الوصاية" التي تمنح الرجال سلطة على قريباتهم.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ