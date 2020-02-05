 أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية: مبادرة لدعم المرأة أم محاولة للتجميل؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.03.2020

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ثقافة ومجتمع

أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية: مبادرة لدعم المرأة أم محاولة للتجميل؟

في الوقت الذي يطلق فيه الاتحاد السعودي للرياضة أول دوري كرة قدم نسائي ضمن"خطة المملكة للنهوض بحقوق المرأة" ما تزال ناشطات قابعات في السجون لمطالبتهن بنفس الحقوق. فهل يتعلق الأمر بمبادرة اصلاحية أم مجرد وسيلة دعائية؟

Frauenfußball in Saudi-Arabien (Omar Salem/AFP/Getty Images)

أعلن مسؤولون سعوديون عن اطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات، في سابقة من نوعها بعد أن كانت السيدات حتى وقت قريب غير مسموح لهن بممارسة نشاط رياضي في المجال العام. و تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الإصلاحات التي بدأتها المملكة وخصوصا بقيادة ولي العد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة تتأرجح بين ضغوط عناصر أوساط محافظة في المجتمع السعودي ومطالب قوى ليبرالية، بموازاة ضغوط خارجية.

مختارات

(09.12.2019)

في حديث خصت به DW عربية أكدت زوجة الناشط الحقوقي المعتقل في السعودية رائف بدوي أن زوجها مستمر في الإضراب عن الطعام لليوم الرابع. كما أبدت تفاؤلها بقرب الإفراج عن زوجها. (20.09.2019)

أشادت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود الدول العربية التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة. ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته ذكرت خمس دول عربية بالاسم. (16.02.2020)

لكن هل تتسق هكذا خطوة مع وجود العديد من الناشطات في السجون لمطالبتهن بتحسين أوضاع المرأة السعودية؟ سؤال يطرحه مراقبون لتطور الأوضاع في السعودية وخصوصا ما يتعلق بحقوق المرأة.

في تعليقها على هذه الخطوة، انتقدت منظمة العفو الدولية استعمال السلطات لمبادرة تأسيس دور نسائي لكرة القدم، للتعتيم على ما وصفته بـ"الأوضاع المتدنية لحقوق الإنسان". كما لاقت الخطوة ترحيباً حذراً من خبراء رأوا فيها انجازا للمرأة السعودية.

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية، إن السعودية تستغل الرياضة كأداة دعائية لتجميل صورتها على الساحة الدولية. وأضافت أن أي تحسين لأوضاع المرأة في السعودية يمكن الترحيب به "فقط اذا شمل المناضلات اللاتي حاربن عقوداً  لنيل هذه الحقوق".

بينما ترى شارلوت ليزا، التي كتبت اطروحتها عن كرة القدم النسائية في السعودية و قطر بجامعة أوسلو في النرويج، بأن محاولة تحسين صورة المملكة ليس الهدف الوحيد من اطلاق الدوري النسائي.

 

إصلاح بطيء و قيود مجتمعية

 وابتداء من شهر مارس/ آذار تنطلق المنافسة للسيدات فوق سن السابعة عشر في جدة والرياض و الدمام. وستفسر التصفيات عن فائز اقليمي يلتقي مع نظرائه في بطولة الكأس التي تبلغ جائزتها خمسمائة ألف ريال سعودي (120,679 يورو/ 133,333 دولار أمريكي). وهذه ليست المشاركة الأولى للسيدات في المجال الرياضي، ففي العام الماضي قام فريق نسائي لكرة القدم بتمثيل المملكة في بطولة إقليمية في ملاعب مغلقة، كما يعود تاريخ انشاء أول فرق كرة قدم نسائية الى عام 2006.

Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في السعودية..في عام 2018 برز ظهور المرأة لأول مرة في ملاعب سعودية

و رغم هذه البدايات الا أن العديد من اللاعبات اشتكين من تعرضهن للانتقاد من التيارات المحافظة في السعودية التي تمارس ضغطاً على العائلات والسيدات لمنعهن من اللعب. لا تمثل الأوضاع الداخلية العائق الوحيد، فحتى عام 2014 لم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يسمح للاعبات بارتداء غطاء الرأس في الملاعب. 

 و سُمح بحضور مباريات كرة القدم للسيدات لأول مرة في اقسام مخصصة للعائلات في عام 2018، و في العام التالي تم السماح بالاختلاط في المطاعم و حصلت السيدات على حق القيادة بدون مرافق. و لكن المرأة السعودية لا تزال تعاني من القيود المجتمعية، فمثلا، لا يعتد بشهادة المرأة مثل الرجال في المحاكم السعودية، و يمكن أن تتعرض للإيقاف بسبب ارتدائها لباسا "غير محتشم"، أو أن تسجن أو تجلد بتهمة عدم الطاعة. كما أنه غير مسموح لها بإنشاء حساب بنكي أو الزواج دون إذن.

 فهل ستغير هذه المبادرة الرسمية من الوضع؟ بالنسبة لمحفوظ عمارة، الاستاذ المتخصص في السياسات الرياضية بجامعة قطر، فان دوري كرة القدم النسائي يرسل رسالة قوية، لا سيما للتيارات المحافظة، مفادها أن المملكة جادة في خطتها الإصلاحية. كما يرى الخبير عمارة بأن الدوري النسائي يعتبر محاولة لقياس مدى التقبل الداخلي لهذه الإصلاحات.

مواقف متناقضة

وفيما بدأت المرأة السعودية تحقيق جزء من الكتسبات والحقوق والحريات، فان العديد من الناشطات الحقوقيات اللاتي كافحن سنوات للحصول على هذه الحريات لازلن يقبعن في السجون. لجين الهذلول، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة السعودية، معتقلة منذ مايو/أيار 2018 لتضامنها مع حملة قيادة المرأة للسيارة في السعودية و رفضها لوصاية الرجل على المرأة، المعروف باسم"ولاية الرجل على المرأة".

و في الوقت الذي سمحت فيه السلطات السعودية باستضافة مشاهير عالميين مثل المغنية الأمريكي ماريا كاري في العام الماضي، أصدر أمير مكة خالد الفيصل منذ أيام قليلة أمرا بإيقاف المغنية ايسل سلاى بتهمة "الاساءة لعادات و تقاليد أهل مكة" بعد نشرها لأغنية راب بعنوان "بنت مكة" أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعرضت المغنية لإهانات عنصرية بسبب جذورها الإرتيرية. كما تعرضت الصحفية في دويتشه فيله DW روى حلاق لاتهامات بالعمل لصالح مؤسسة معادية للسعودية بعد تغطيتها للأغنية في تقرير. و قد نفت مؤسسة DW هذه الاتهامات على حسابها بموقع تويتر.

ويبدو أن طريق الإصلاح في مجال حقوق المرأة في السعودية ما يزال طويلاً، و قد تساهم الخطوات الرسمية في تعزيز مجهود المجتمع المدني لتطوير أوضاع المرأة وتدعيم حقوقها. وتعتقد شارلوت ليزا ان هناك طرقاً كثيرة للتغيير، فسماح الدولة رسمياً للمرأة بممارسة الرياضة في المجال العام قد يساعد في تغيير الموقف المجتمعي الرافض لهذا النشاط.

توم أليسون/ سلمى حاد

  • Reema Bandar Al Saud | saudische Prinzessin (Getty Images/B. Barket)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    ريما بنت بندر.. أول سفيرة للسعودية

    في سابقة من نوعها، اختارت السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في واشنطن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلد. التنصيب لاقى ترحيبا واسعا من طرف السعوديات، وخاصة اللواتي يناضلن من أجل المساواة بين الجنسين.

  • Porträt - Hala Aldosari (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    هالة الدوسري .. خليفة خاشقجي في واشنطن بوست

    أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والمعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تُتهم السعودية بقتله في قنصليتها بإسطنبول. وقررت الصحيفة أيضا ترجمة مقالات الدوسري للغة العربية. تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

  • Lubna S. Olayan (picture alliance/dpa/K. Selmaoui)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    لبنى العليان .. أكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018

    وهي الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها. وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي الايرلندية، بحسب سيرتها الذاتية. اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كأكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018.

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سمر بدوي .. أشجع نساء العالم

    عُرفت سمر بدوي بنضالها من أجل الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، كما أنها شقيقة رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وهي زوجة المعارض والسجين وليد أبو الخير. وبدوي محتجزة منذ عام 2016، وتسببت في حدوث أزمة سعودية كندية عام 2018 بعد مطالبة الأخيرة بالإفراج عنها. حازت سمر على جائزة أشجع نساء العالم عام 2012.

  • Sarah Al Suhaimi First Woman to Chair Saudi Arabia Stock Exchange - Riyadh (picture-alliance/abaca)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سارة السحيمي .. أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية

    استطاعت سارة السحيمي أن تكون أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول". وشغلت سارة مناصب مهمة في مؤسسات مصرفية كبرى ببلدها، سواء العمومية أو الخاصة، كـ"الأهلي كابيتال" و"مجموعة سامبا المالية".

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف

    تعد منال الشريف واحدة من أهم السعوديات اللواتي كافحن من أجل قيادة السيارة. وعملت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الاجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين قبل أن يسمح للسعوديات بذلك. ألفت كتاب "القيادة نحو الحرية" الذي تُرجم إلى عدة لغات.

  • Nahed Taher (picture-alliance/M.Voskresenskiy)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الدكتورة ناهدة طاهر .. سيدة أعمال ناجحة

    حصلت ناهد طاهر على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، وبعدها على الماجستير في الاقتصاد المالي ومن ثم دكتوراه من جامعة لانكاستر في المملكة المتحدة. وعملت في مجال الاقتصاد وعينت كأول سعودية ترأس بنكا استثماريا خليجيا هو غولف ون بالبحرين 2005. وعملت كرئيسة للدائرة الاقتصادية للبنك الأهلي التجاري سابقا، وحازت على جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2005 .

  • Twitter Screenshot Maram Butairi (Twitter)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    مرام البتيري .. من أفضل مدربات الكرة النسائية

    فازت مرام البتيري بجائزة أفضل مدرب في دوري الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في البحرين، هذا إلى جانب عملها كمحللة مالية لدى أرامكو السعودية. مرام تنشط في المجالين الرياضي والاقتصادي، وهي مدربة كرة قدم، ومحكمة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الناشطة الحقوقية هتون الفاسي

    الدكتورة هتون الفاسي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي تنشط منذ زمن بعيد من أجل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة، واشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة و مطالبتها بمشاركتها السياسية في المملكة، اعتقلتها السلطات السعودية في حزيران/يونيو عام 2018. الكاتبة: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

استطاعت نساء سعوديات النجاح في مجالات عدة رغم المجتمع السعودي المحافظ، ومنهن من تبوأت مناصب سياسية واقتصادية مهمة وأخريات قبعن خلف القضبان بسبب مطالبتهن بحقوق المرأة. في ألبوم صور نستعرض بعض أهم السعوديات. (08.03.2019)  

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