أول حصيلة رسمية: زيلينسكي يكشف عن مقتل 31 ألف جندي أوكراني

صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمقتل 31 ألف جندي في مواجهة الغزو الروسي، وهي أول إحصائية رسمية تقدمها كييف لتوثيق جرائم الحرب، فيما تستمر الدعوات للتدخل الدولي لإنهاء النزاع.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مقتل 31 ألف جندي وهم يدافعون عن البلاد من الغزو الروسي، فيما يعد أول إحصاء رسمي تعلنه أوكرانيا للخسائر العسكرية خلال أكثر من عامين من القتال. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد (25 فبراير/ شباط 2024): "لا أريد أن أذكر عدد المصابين".

كان مسؤولون أمريكيون وروس قد قالوا في وقت سابق إن ما يتراوح بين 100 ألف و300 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب، وهي أرقام وصفها زيلينسكي بأنها "هراء". وفي الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن الخسائر الروسية تبلغ 180 ألف قتيل و500 ألف مصاب.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد طرفي الحرب أرقامه الرسمية الخاصة بالضحايا، إلا أنه لا يمكن التحقق من صحة هذا بشكل رسمي.

وتعد أرقام الخسائر الروسية التي ذكرها زيلينسكي أعلى بكثير من الحصيلة اليومية المحدثة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي قدرت اليوم الأحد العدد الإجمالي للخسائر الروسية بـ 409 آلاف و820 قتيلا وجريحا.

ورفض الرئيس الأوكراني التعليق على الخسائر بين السكان الأوكرانيين وقال إن مثل هذه الأرقام غير معروفة في الوقت الحالي.

وقد أبقى الجانبان على الحصيلة الدقيقة للخسائر بين العسكريين سرية حتى الآن. وتشير تقديرات أمريكية حتى منتصف عام 2023 إلى أن عدد قتلى الجنود الأوكرانيين يبلغ نحو 70 ألف جندي، بينما يبلغ عدد قتلى الجنود الروس 120 ألف جندي.

وفي منتصف شباط/فبراير الجاري ، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية الخسائر الروسية بـ315 ألف جندي ما بين قتيل ومصاب.

في غضون ذلك، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن المدعين الأوكرانيين وثقوا أكثر من 120 ألف جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية منذ غزو شباط/فبراير .2022 وفي حديثه للصحفيين في منتدى أوكرانيا 2024 في كييف، قال كوستين إن التحقيقات أدت بالفعل إلى إدانات. وأضاف "لا توجد جريمة لم يرتكبها الروس خلال هذه الحرب، ولدينا بالفعل 80 حكما أصدرتها محاكم أوكرانية خلال الحرب".

وتهدف أوكرانيا إلى إنشاء محاكم على غرار محاكمات نورمبرغ التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمت فيها محاكمة مجرمي حرب نازيين. واستشهد كوستين بمثال الجرائم المرتكبة في مدينة ماريوبول الواقعة جنوبي أوكرانيا، والتي سقطت في أيدي القوات الروسية في أيار/مايو 2022.

وتوجه الاتهامات بصورة منتظمة إلى القوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين.

وقال مدير مكتب الرئيس أندريه ييرماك للمنتدى إن المنظمات الدولية لا تؤدي مهمتها، وأضاف أن الصليب الأحمر لم يقم بزيارة ولا سجين أوكراني واحد محتجز في روسيا.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر لا يساعد أيضا في إعادة أطفال أوكرانيين محتجزين بشكل غير قانوني في روسيا وفى المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتقول كييف إنه يجرى احتجاز أكثر من 20 ألف طفل أوكراني

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)