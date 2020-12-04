أول بلد غربي.. بريطانيا تبدأ حملة تلقيح ضد كورونا

بدأت بريطانيا طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك اليوم الثلاثاء (الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020)، لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.

انطلقت حملة التطعيم بتلقي امرأة مسنة في التسعين من عمرها، جرعة اللقاح، لتصبح أول من يتلقى اللقاح في بريطانيا. كاميرات التليفزيون نقلت حصول المرأة التي تدعى مارجريت كينان، على اللقاح ووصفت هذه اللحظات بـ"التاريخية".

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.

وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من كوفيد-19، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وصدقت بريطانيا على اللقاح للاستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع وطرحته من خلال هيئة الصحة الوطنية. وقال سايمون ستيفنز رئيس هيئة الصحة الوطنية "طرح اللقاح نقطة تحول حاسمة في المعركة مع الوباء".

وطلبت بريطانيا في المجمل أربعين مليون جرعة من اللقاح حيث سيحصل الفرد على جرعتين. ويكفي هذا العدد لتطعيم عشرين مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 67 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يتم توفير قرابة 800 ألف جرعة في الأسبوع الأول وستكون أولوية الحصول على اللقاح للذين يحصلون على الرعاية في المنزل ومقدمي الرعاية ومن تتجاوز أعمارهم 80 عاما وبعض العاملين في هيئة الصحة.

وإجمالاً، طلبت بريطانيا 357 مليون جرعة من سبعة لقاحات مختلفة لكوفيد-19.

الإصابات ترتفع إلى 6ر67 مليونإنسان

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 6ر67 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67 مليونا و591 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و544 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

خ.س/أ.ف (رويترز، أ ف ب)