أولي هونيس.. شخصية كروية فذة تودع بايرن ميونيخ

قدم أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، وداعا عاطفيا اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، حيث تخلى عن منصبه في رئاسة النادي البافاري العملاق في الدوري الألماني وفي دوريات أوروبا، بعدما قضى معه ما يقرب من خمسة عقود. ذرف هونيس القليل من الدموع بينما شارك تسعة آلاف عضو في الاجتماع السنوي في قاعة ميونيخ الأولمبية وأبدوا ترحيبا حارا بهونيس (67 عاما).

وقدم الثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري، لاعبا الفريق السابقين، كأس الدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا اللذان توج بهما الفريق في الموسم الماضي، بينما قدم ماركو بيستيش مسؤول قسم كرة السلة كأس اللقب المحلي. وسيصوت أعضاء النادي لرئيس شركة "أديداس" السابق هيربيرت هاينر لرئاسة النادي خلفا لهونيس.

ولعب هونيس لبايرن ميونيخ خلال الفترة من 1970 وحتى 1979، وبعد ذلك تولى منصب المدير العام لمدة 30عاما حتى 2009، ثم تولى رئاسة النادي منذ 2010، وتخلى عن الرئاسة لفترة عندما دخل السجن بسبب التهرب الضريبي. وفاز بكل الألقاب كلاعب أو كمسؤول، بما في ذلك الفوز بخمس ألقاب لكأس أوروبا للأندية الأبطال/ دوري أبطال أوروبا و23 لقبا للبوندسليغا.

ولم يترشح هونيس للرئاسة مجددا ولكنه سيظل كعضو عادي في المجلس الرقابي للنادي حتى 2023. وبدأ المهاجم السابق منصبه كمدير عام قبل 40 عاما عندما كان بايرن يعاني من أزمة مالية، حيث بلغت إيراداته 12 مليون مارك ألماني (7 ملايين دولار) وبلغت ديونه سبعة ملايين مارك.

في أحداث الأرقام لموسم 2018 / 2019، سجل بايرن مبيعات قياسية بلغت 750,4 مليون يورو، ليتجاوز الرقم الذي حققه الموسم الماضي 657,4 مليون يورو. وتم منح بايرن أرباحا بعد الضريبة بلغت 52,5 مليون يورو، لتتجاوز الـ 29,5 مليون يورو التي تحققت في الموسم الماضي. وبرحيل هونيس يبدأ التعديل في القيادة العليا لبايرن ميونيخ. حيث ينتظر أن يرحل كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي عام 2021، ليعطي منصبه إلى أوليفر كان حارس مرمى الفريق السابق، الذي ينتظر أن ينضم لمجلس بايرن العام المقبل.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)