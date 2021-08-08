أولمبياد 2036.. هل مصر قادرة على كسب رهان التنظيم؟

لم يسبق للقارة الأفريقية أن نالت شرف تنظيم الألعاب الأولمبية. فهذه التظاهرة العالمية والتي بدأ تنظيمها منذ 1896 في أثينا لم تحط الرحال بأم القارات وهو ما جعل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يعبر عن رغبته في إقامة الألعاب الأولمبية مستقبلا في بلد أفريقي.
باخ أكد ذلك بالقول: "عندما تسلمت مهامي كنت أحلم بأن يتم تنظيم دورة للألعاب الأولمبية خلال فترة ولايتي في بلد إفريقي.. وأتمنى أن يتم ذلك في 2036 أو 2040..".
ويبدو أن مصر التي تتمتع بثقل كبير على الصعيدين الأفريقي والعربي جادة في الاستفادة من دعم الرجل الأقوى في اللجنة الأولمبية الدولية لإقامة دورة أولمبية مستقبلية في القارة الأفريقية.
فقد كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، عن نية مصر التقدم بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 2036. وقال صبحي في تصريحات لوسائل الإعلام: إن مصر ممثلة في وزارة الشباب والرياضية وجميع الجهات المختصة "تعكف حاليا على تجهيز ملف شامل في هذا الشأن لتقديمه مرفقا بالطلب المزمع إلى اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية".
وسبق للوزير أشرف صبحي بعد فترة قصيرة من توليه منصبه عام 2018 قد عبر عن رغبته في تنظيم مصر لمونديال 2030 وللألعاب الأولمبية 2032. وإذا كانت حظوظ تنظيم مونديال 2030 لا تزال قائمة إذ لم يتم تحديد البلد المضيف للبطولة بعد، فإن تنظيم أولمبياد 2032 قد تم منحها لمدينة بريسبان (بريزبان) الأسترالية ما يجعل آمال مصر معلقة على دورة 2036.
لكن يبقى التساؤل هنا عن مدى جدية وواقعية الطموح المصري في الظفر بتنظيم الأولمبياد!
رغبة جادة ودعم أفريقي
يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأن الاقتصاد المصري سيصبح من الاقتصادات الرائدة بالشرق الأوسط بحلول 2030 وهو ما يجعل مصر في وضع يسمح لها باستقبال التظاهرات الكبرى من حجم الأولمبياد.
ويضيف صادق في حوار مع DW "إعلان مصر نيتها الترشح لاستضافة الأولمبياد ليس مجرد ترويج إعلامي مثلما ما قد يظن البعض وإنما هي رغبة جادة. فإذا كانت قطر كدولة عربية نجحت في استضافة مونديال كرة القدم فما الذي يمنع مصر وهي دولة عريقة وتشهد نمو ا مستمر في اقتصادها في استضافة الأولمبياد؟".
الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تاريخيا سبق لمصر أن تقدمت أربع مرات لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 1916 و1936 و1940 و2008 لكنها لم تفلح في ذلك، بيد أن الحظوظ حاليا باتت أقوى من أي وقت مضى لإسناد تنظيم الأولمبياد لبلد أفريقي، كما تؤكد كاميلا سوارت، الخبيرة في تنظيم التظاهرات الكبرى.
وتقول الجنوب أفريقية، التي شاركت في إعداد ملف احتضان جنوب إفريقيا لمونديال 2010 "قواعد اللعبة تغيرت من خلال أجندة 2020 التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الدولية". وتضيف سوارت في حوار مع DW "صحيح أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يتم تطبيقه بشكل كامل، لكن رغم ذلك فإن القواعد تغيرت بطريقة تجعل من المرجح أن تنجح مدينة أفريقية في احتضان البطولة ".
ويحظى ملف ترشيح مصر لاستضافة أولمبياد 2036 بدعم اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" التي تعهدت بالدفاع عن الملف المصري أمام اللجنة الأولمبية الدولية.
وتملك مصر بينات تحتية قوية خاصة على الصعيد الرياضي سمحت لها بتنظيم تظاهرات رياضية كبيرة آخرها بطولة العالم لكرة اليد 2021 وقبلها بطولة أمم أفريقيا 2019. وتم تعزيز هذه البينات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي شيدت على بعد 50 كليومترا شرق القاهرة تحت إشراف شركة بناء صينية.
وتقدر كلفة بناء هذه المدينة بحوالي 45 مليار يورو ويتوقع أن يسكنها أكثر من ستة ملايين شخص. وتضم العاصمة الإدارية الجديدة "مدينة مصر الأولمبية". ويتوقع أن يتم فيها افتتاح ملعب يتسع لأكثر من 90 ألف متفرج مما سيجعله مسرحا للألعاب الأولمبية 2036 إذا نجحت مصر في استضافة ذلك.
مصر تمتلك تجربة كبيرة في تنظيم تظاهرات عالمية آخرها بطولة العالم لكرة اليد 2021
مخاوف حقوق الإنسان
وإذا كان هناك إجماع رسمي على استثمار مصر في احتضان تظاهرات عالمية من قبل الأولمبياد، قد نجد أصواتا من بعض المصريين تشكك في جدوى هذه الاستثمارات الضخمة التي تكلف البلد المليارات من الدولارات ومدى استفادة المواطن العادي من ذلك.
وفي هذا الصدد يوضح الخبير في علم الاجتماع السياسي سعيد صادق بالقول "من الطبيعي أنك ستجد بعض الناس يعترضون على دفع مبالغ ضخمة والاستثمار لإعداد ملاعب لاستضافة الألعاب الأولمبية. لكن يبدو أن الحكومة المصرية قررت أن تستثمر في هذا المجال لأنه يمنحها فرصة للترويج لنفسها".
ويضيف صادق "الدول التي تستضيف الأولمبياد أو المونديال تكسب سياحيا واقتصاديا. فقطاع السياحة في مصر يشغل نسبة كبيرة من المصريين كما أن قطاع الأعمال والبناء سيستفيد كثيرا من هذا المشروع".
العائق الذي يمكن أن يقف أمام ملف احتضان مصر لأولمبياد 2036 هو وضع حقوق الإنسان بالبلد. فحسب منظمات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية فإن أوضاع حقوق الإنسان في مصر عرفت تراجعا مستمرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول تأثير ذلك على الملف المصري تقول الباحثة في الشؤون الرياضية سوارت أرييس "عندما أتحدث عن التحديات المتعلقة بمصر، تتبادر إلى الذهن مخاوف حقوق الإنسان، لكن من ناحية أخرى ما يهمني هو رؤية الجانب الإيجابي في هذه الألعاب وكيفية استخدامها كفرصة لمعالجة المشكلات وتصحيح الأمور."
هشام الدريوش/ شتيفان نيستلر
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
قطر تتسلم الريادة من مصر
بالنسبة للرياضيين العرب كانت دورة طوكيو الأولمبية 2020، التي أسدل عليها الستار الأحد 8 أغسطس/ آب 2021، هي أنجح دورة منذ مشاركة المبارز المصري أحمد حسني في استوكهولم 1912. وإذا كانت لمصر الريادة في الفوز بالميداليات بداية من أمستردام 1928، عندما أحرز سيد نصير ذهبية رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى ذهبية المصارعة، وفريد سميكة فضية وبرونزية في الغطس، فإن الريادة العربية في طوكيو 2020 كانت من نصيب قطر.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
عزف النشيد القطري لأول مرة
جاءت قطر في مقدمة العرب في طوكيو، بحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، محتلة المركز 41 بجدول الترتيب العام. وكتب الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة تاريخا جديدا للرياضة القطرية والخليجية والعربية، بحصوله على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال "وزن تحت 96 كيلو غراما"، وسجل رقمين أولمبيين جديدين بالنتر بـ225 كغم والمجموع بـ402 كغم، ليعزف النشيد الوطني القطري لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تفرد لبرشم وطائرة قطر الشاطئية
وحصد القطري معتز برشم الذهبية في الوثب العالي وصنع حدثا تاريخيا عندما وافق على تقاسم الذهبية مع الإيطالي جانماركو تامبيري. وكانت هذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية. وللمرة الأولى أيضا، ينجح منتخب جماعي عربي في تحقيق ميدالية، حيث تمكن الفريق القطري للكرة الطائرة الشاطئية المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان من تحقيق الميدالية البرونزية.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
مصر تحصد الذهب من جديد
حلت مصر ثانية عربيا والـ54 في الترتيب العام، بحصولها على ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات. وبعد 17 عاما من ذهبية كرم جابر بأثينا جلبت فريال أشرف الذهب مجددا عبر الكاراتيه. وحقق أحمد الجندي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، فيما توجت هداية ملاك ببرونزية في التايكوندو، وفاز سيف عيسى ببرونزية في التايكوندو أيضا. وحصد محمد إبراهيم كيشو برونزية في المصارعة، وحصلت جيانا فاروق على برونزية في الكاراتيه.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تونس تفتح للعرب طريق الذهب والفضة
جاءت تونس في المركز الثالث عربيا والـ58 عالميا، بذهبية وفضية. وقصت تونس شريط افتتاح الميداليات العربية، حيث حصد لاعب التايكوندو محمد الجندوبي أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الفضية في منافسات الرجال لوزن 58 كغم، وحقق السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي (18 عاما) أول ميدالية ذهبية للعرب، بفوزه بسباق 400 متر حرة في يوم عيد الجمهورية التونسية، ليسير على خطى مواطنه أسامة الملولي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
المغرب يكتفي بذهبية واحدة!
المركز الرابع عربيا من والـ63 عالميا من نصيب المغرب، الذي فاز بميدالية واحدة. فقد حقق العداء سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع بحلوله في المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و90ر08 ثانية. وكان البقالي يأمل بالسير على خطى النجم السابق هشام الكروج المتوّج في أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 آلاف متر، بيد أنه كشف عن تعرضه للإرهاق بعد ليلة التتويج، ليفشل في إنهاء تصفيات سباق 1500 بسبب "الإرهاق".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الشرباتي يفوز للأردن بعد مقاطعة!
الأردن احتلت المركز الخامس عربيا في طوكيو بالحصول على فضية وبرونزية. حصد صالح الشرباتي، الذي تأثر منذ صغره بشخصية جاكي شان، الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو غرامًا في التايكوندو، رغم أنه قاطع التايكوندو لمدة أربع سنوات في أعقاب وفاة والده. أما عبد الرحمن المصاطفة، الذي كان طالبا متميّزا في كلية الطب، فحصد الميدالية البرونزية في الكاراتيه عن وزن 67 كغم، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
البحرين تحقق الفضة وعينها على الذهب
في المركز السادس عربيا والـ 77 في الترتيب العام جاءت البحرين، بعدما حققت ميداليتها الأولى بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات عن طريق العداءة كالكيدان غيزاهيغني، التي حلت ثانية وراء النجمة الهولندية سيفان حسن. وقالت غيزاهيغني، الإثيوبية المولد، "في الألعاب الأولمبية المقبلة سأنال الذهبية في سباق الماراثون".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السعودية.. فضية بطعم الذهب!
ومثل البحرين تماما، جاءت السعودية بالمركز السادس عربيا والـ 77 عالميا، بعدما نال طارق حامدي الفضية ضمن منافسات الكاراتيه كوميتيه 75+ كغم. وجه الحامدي ركلة قوية على رأس الإيراني سجاد زاده أطاحت خصمه وأحلامه بنيل الذهب، عندما كان متقدما عليه بسهولة. وبرغم اكتفائه بالفضة، أعلنت السعودية تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية له ليحصل على جائزة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي (1.33 مليون دولار).
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الرشيدي المخضرم يهدي الكويت برونزية ثانية
وأحرز الرامي الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي (58 عاما) الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأمريكي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55)، ضمن مسابقات الرماية عن فئة الإسكيت رجال، وكانت تلك أول ميدالية خليجية في الدورة. وكانت ميدالية الرشيدي هي الثانية تواليا له وللكويت في مسابقة الإسكيت بعد أولمبياد ريو 2016. وبهذا تكون الكويت سابعة عربيا والـ86 عالميا.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السوري أسعد يتدارك ما فاته في ريو
وفي نفس ترتيب الكويت عربيا وعالميا تأتي سوريا، التي فاز رباعها معن أسعد بميدالية برونزية بوزن فوق 109 كيلوغرامات في رفع الأثقال. حل أسعد ثالثا بحمله 424 كغم، مع خطف 190 كغم ونتر 234 كغم. وسبق أن شارك في أولمبياد ريو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كيلوجرامات وحل في المركز الخامس. وكان أسعد قد أحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
أفضل سجل أولمبي للعرب حتى الآن
وبشكل عام حقق الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو 18 ميدالية متنوعة، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات. وأقرب الدورات السابقة على هذا الإنجاز كانت أولمبياد لندن 2012، بـ14 ميدالية متنوعة بينها 4 ذهبيات. ودورة أثينا 2004 بـ 10 ميداليات منها أربع ذهبيات. صلاح شرارة (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
الكاتب: صلاح شرارة