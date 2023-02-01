 أولمبياد 2024: الشعلة الأولمبية تبدأ رحلتها في فرنسا من مرسيليا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أولمبياد 2024: الشعلة الأولمبية تبدأ رحلتها في فرنسا من مرسيليا

أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 أن شعلة الدورة المقررة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس 2024، ستبدأ رحلتها في فرنسا في ربيع العام المقبل انطلاقا من مدينة مرسيليا، التي تأسّست على يد اليونانيين قبل حوالي 2600 عام.

Frankreich Paris 2017 | Olympische Ringe

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس توني إستانغيه الجمعة (الثالث من شباط/فبراير 2023) لوكالة فرانس برس "لقد كان اختيارا طبيعيا وبديهيا (أن تنطلق الشعلة الأولمبية في فرنسا من مرسيليا)"، مشيدا بمدينة "شغوفة بالرياضة ودافئة وشعبية ومتعددة الثقافات"، ومتطرقا إلى الرابط بين مرسيليا واليونان، مستعمرة ماساليا التي أسسها اليونانيون حوالي عام 600 قبل الميلاد.

مختارات

سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.

حمل لاجئ سوري، بترت إحدى قدميه، الشعلة الأولمبية أثناء مرورها في مخيم للاجئين في أثينا قبل نقلها إلى البرازيل. وبحسب اللجنة الأولمبية الدولية فإن فريقا من 10 لاجئين سيشارك في أولمبياد ريودي جانيرو.

وتستضيف مرسيليا خلال الألعاب مسابقات الشراع بالإضافة إلى عشر مباريات في مسابقة كرة القدم للرجال والسيدات على ملعب "فيلودروم".

وأضاف إستانغيه أن الرحلة الكاملة للشعلة إلى باريس، بعد وصولها إلى مرسيليا، سيتم الإعلان عنها في نهاية أيار/مايو المقبل، قبل أكثر من عام بقليل على استضافة الألعاب.

وستصل الشعلة في ربيع عام 2024 إلى مرسيليا على متن سفينة بيليم، وهي واحدة من أقدم ثلاث سفن شراعية في أوروبا لا تزال تبحر، بعد عبور اليونان لمدة عشرة أيام، حيث، على غرار كل نسخة من الألعاب، ستضاء خلال احتفال في أولمبيا.

وأعلن المنظمون في بيان صحافي "بعد أن يتم استقبالها من قبل أسطول من القوارب على الساحل الفرنسي، سترسو السفينة بيليم في بداية احتفال شعبي كبير على أرصفة المدينة".

وأضاف إستانغيه "في الرياضة، لكي ننجح، نقول دائما إنه يجب أن تبدأ بداية جيدة، ولهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن يكون احتفالًا شعبيًا رائعًا".

ورحّب عمدة مارسيليا بنوا بايان نقلا في بيان صحافي ببدء الشعلة لمشوارها من المدينة المتوسطية، وقال "تأسّست مرسيليا على يد اليونانيين الذين أتوا من فوكيا قبل 2600 عام: من خلال طلب استقبال الشعلة على شواطئنا، أردنا إعادة الاتصال بهذا التاريخ العظيم من المشاركة والأخوة والتنوع والتضامن".

خ.س / هـ د (أ ف ب)

  • Deutschland DFB Pokal Halbfinale Hertha gegen BVB

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    نهائي كأس ألمانيا

    إلى جانب بطولات الدوري الألماني، يُعد كأس ألمانيا لكرة القدم، ثاني أهم لقب في الدوري الألماني. وتشارك فيه الأندية من البوندسليغا الأولى والثانية وكذلك الأندية المؤهلة من بطولات الدوري السفلى. منذ عام 1985، يتم إجراء نهائي كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في ملعب برلين الأولمبي.

  • Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    هندسة مميزة

    يقع ملعب برلين الضخم على مساحة كبيرة في الجانب الغربي للمدينة. حتى يومنا هذا، لا تزال تهيمن عليها الواجهة غير المزينة بالحجر الجيري المرتدي. بحلقاتها الخمس، تذكرك الدوائر المعلقة في البوابة الأولمبية، والتي يبلغ عرضها 15 مترًا، بالغرض الأصلي من الساحة.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    الافتتاح الدعائي

    تم بناء الملعب لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936. أدولف هتلر، الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الرايخ قبل سنوات عدة، كان يعلم جيدا أهمية الألعاب ودعم بناء الساحة. وفي الافتتاح، يوم 1 أغسطس/ آب، نظّم حفلا دعائيا كبيرا، سار في الملعب أمام هتاف آلاف المتفرجين.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    حقبة ما بعد الحرب

    حتى يومنا هذا، يمكن لزوار برج جرس مايفيلد المجاور الاستمتاع بإطلالة على الملعب والمدينة. ويعد هذا البرج بمثابة إعادة الإعمار التي يعود تاريخها إلى عام 1962، إلا أن الهيكل الأصلي للبرج تم تدميره في الحرب. كما تم تدمير الجرس الأصلي، الذي كان شعارا لدورة الألعاب الصيفية عام 1936. وتحول البرج اليوم إلى منصة تذكارية ولمشاهدة المباريات أيضا.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    معقل "هيرتا برلين"

    بعد سنوات من الانتعاش الاقتصادي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية، تم تأسيس دوري البوندسليغا لكرة القدم في عام 1962. بداية من موسم 1963-1964، كان الملعب الأولمبي معقلا لفريق "هيرتا برلين". الصورة هنا تُظهر مباراته الأولى ضد نورنبيرغ.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    التحديث بعد عام 2000

    بعد حصول ألمانيا على الموافقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2006، تم إصلاح ملعب برلين الأولمبي. إلى جانب العديد من التجديدات الفنية، تمت تغطية جميع مقاعد المتفرجين البالغ عددها 75 ألف مقعد بسقف. تم تغيير المسار الرياضي المحيط إلى اللونين الأزرق والأبيض، وهي ألوان نادي "هيرتا برلين".

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    كنيسة الملعب

    خلال عمليات التجديد، تم بناء كنيسة مسيحية تحت المنبر الرئيسي للحلبة، حيث يمكن لعشاق "هيرتا" الأزرق الاحتفال بعقد القران في الكنيسة وكذلك طقوس التعميد.

  • Deutschland 12. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    بطولة العالم في ألعاب القوى

    في آب/ أغسطس 2009، اجتمع أفضل الرياضيين في العالم لألعاب القوى في ملعب برلين الأولمبي. حضر حوالي 400 ألف متفرج الحدث، واستمر تسع أيام وشاهده الملايين في المنزل على شاشات التلفزيون. في عام 2018، كان الملعب هو الموقع الرئيسي لبطولة أوروبا لألعاب القوى.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    لحفلات موسيقى الروك

    يعد الملعب اليوم واحدًا من أحدث الساحات متعددة الوظائف في أوروبا. تحضر الفرق الموسيقية والموسيقيون من جميع أنحاء العالم إلى هنا، بما في ذلك فرقة الروك الإيرلندية "U2 ". يحتوي أكبر مكان في برلين على صوتيات ممتازة أيضًا.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    خلف الكواليس

    يزور 300 ألف شخص الملعب كل عام لمعرفة الكثير عن تاريخه الحافل بالأحداث. يوجد في الملعب دليل وسائط متعددة للزائرين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الملعب. الجولات اليومية تسمح لك بزيارة المناطق التي عادة ما تكون مغلقة أمام جماهير المبارات، بما في ذلك غرف تبديل ملابس اللاعبين وقاعة الإحماء تحت الأرض.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    بالصور: ملعب برلين الأولمبي - تاريخ حيّ وأهمية كبيرة

    أولمبياد للجميع

    إذا كنت ترغب في السباحة خلال فصل الصيف الحار، فإن المسبح الخارجي في الملعب الأولمبي قد يكون الحل. إنه جزء من المجمع الرياضي، الذي بُني عام 1936. ويتميز ببركة سباحة بطول 50 مترًا وحمام سباحة للغطس. إليزابيث جان/ م.م


مواضيع ذات صلة

17. Oktober 2022 *** Bundeskanzler Olaf Scholz an einem Kampfpanzer Leopard 2 am 17. Oktober 2022 auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres ALÜ LandOp am 17. Oktober 2022 auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Lager Ostenholz Niedersachsen Deutschland *** German Chancellor Olaf Scholz at a Leopard 2 main battle tank on 17 October 2022 at the Bergen training area German Chancellor Olaf Scholz visits the Armys training and doctrinal exercise ALÜ LandOp on 17 October 2022 at the Bergen training area Camp Ostenholz Lower Saxony Germany

جدل في ألمانيا بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية 01.02.2023

بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".

Ukrainian servicemen fire a 2S7 Pion self-propelled gun toward Russian positions, amid Russia's attack on Ukraine, on a frontline near Bakhmut in Donetsk region, Ukraine January 24, 2023. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

معارك عنيفة في شرق أوكرانيا قبل تسلم كييف دبابات من حلفائها 28.01.2023

كثفت القوات الروسية هجماتها في شرق أوكرانيا قبل أن تستلم كييف دبابات من حلفائها. وأكدت أوكرانيا حاجتها إلى المزيد من الأسلحة، بينما أعلن زيلينسكي إطلاق حملة لمنع مشاركة الروس في أولمبياد باريس.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 04: Naomi Campbell attends the opening of Virgil Abloh’s exhibition “Figures of Speech” on November 4, 2021 at the Fire Station in Doha, Qatar. The exhibition opens as part of #QatarCreates, a cultural celebration connecting the fields of art, fashion, and design through a diverse program of exhibitions, awards, public talks, and special events, all taking place in the heart of Doha. (Photo by Craig Barritt/Getty Images for Qatar Museums )

قوة قطر الناعمة .. كيف أنفقت قطر المليارات لتعزيز نفوذها الخارجي؟ 17.12.2022

منذ سنوات، تتبنى قطر سياسة خارجية تقوم على تعزيز قوتها الناعمة على الساحة الدولية بهدف إنشاء تحالفات والتأثير على القوى العالمية الفاعلة. ويشمل ذلك إنفاق المليارات على قطاعات الفن والرياضة وحتى بيوت الأزياء العالمية.