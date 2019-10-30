 أولمبياد طوكيو 2020 .. ميداليات وابتكارات صديقة للبيئة | عالم المنوعات | DW | 30.10.2019

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منوعات

أولمبياد طوكيو 2020 .. ميداليات وابتكارات صديقة للبيئة

لعل أبرز ما سيميز استضافة اليابان لدورة الألعاب الأولمبية هو الحرص على الحفاظ على البيئة بكل التفاصيل، وفي مقدمتها الميداليات، التي قررت اليابان صناعتها من أجهزة قديمة تبرع بها. لكن إبداع اليابان لم يتوقف على ذلك فقط!

Japan Olympische Spiele 2020 | Maskottchen Miraitowa & Someity in Tokio (picture-alliance/Kyodo/Maxppp)

على مدار عامين كاملين، تبرع اليابانيون بما لا يحتاجونه من أجهزتهم الإلكترونية بهدف استخدامها لصناعة الميداليات، التي سيتم إهدائها للفائزين بمسابقات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بالعاصمة طوكيو العام القادم.

وعبر الموقع الخاص بدورة "طوكيو 2020" للألعاب الأولمبية، وجهت اللجنة المنظمة "الامتنان لكل من تعاون في ذلك المشروع"، حيث كانت اللجنة قد أطلقت مبادرة لإعادة تدوير مكونات الأجهزة الإلكترونية القديمة لصناعة جميع ميداليات الدورة، سواء الذهبية أو الفضية والبرونزية، والتي يبلغ عددها حوالي 5000 ميدالية.

وتجاوز عدد الهواتف المحمولة القديمة التي سيتم استخدامها لصناعة الميداليات، 6 مليون هاتف، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

سعي اليابان في المساهمة على الحفاظ على البيئة لم يقتصر على صنع ميداليات رفيقة بالبيئة، حيث سيرى العالم العديد من الابتكارات اليابانية الاخرى الصديقة للبيئة مثل أرصفة قادرة على خفض درجات الحرارة وقادرة على امتصاص المياه، وطرق تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تخصيص مناطق باردة للمشاة بغرض الهروب من الحرارة المرتفعة خلال الصيف.

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كما سيتم استعمال بلاستيك مُعاد استخدامه في ملابس العاملين والمشاركين في الدورة، والاستفادة من الخشب المُستخدم ببعض المواقع وعقب انتهاء الدورة في بناء العقارات وتصنيع المقاعد بالأماكن العامة.

وصرح مسؤول بمكتب مدينة طوكيو للبيئة بأن الأدوات المخطط استخدامها خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 يمكنها أن تكون من السمات الدائمة للمدن سواء اليابانية أو غيرها فيما بعد.

وتسعى اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية تحقيق الاستخدام الأمثل للمنشئات القائمة بالفعل في المدينة، فضلا عن إقامة منشئات جديدة من شأنها إفادة المجتمع المحلي والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي ستنتج عن إقامة الحدث الرياضي الضخم.

ويقول الباحث في مجال البيئة جونيشي فوجينو: "بما أن الدورة ستقام خلال فصل الصيف، فنحن سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل الآثار المحتملة على الرياضيين وزائري المدينة على حد سواء".

د.ب/ز.أ.ب (رويترز، DW)

  • Shenzhen steigt in das rasche Wirtschaftswachstum (picture alliance / dpa)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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  • USA Jogger im Central Park in New York City (picture-alliance/robertharding/E. Rooney)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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  • Japan Shibuya-Kreuzung in Tokio (Imago/Aurora Photos/T. Martin)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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  • Bildergalerie Ausstellung Kultur:Stadt (Iwan Baan)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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  • Frankreich | Hochwasser in Paris (Getty Images/AFP/L. Marin)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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  • Kolumbien Wirtschaft l Skyline von Bogota (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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مختارات

مدن تختنق.. العالم بحاجة إلى حدائق أوسع

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