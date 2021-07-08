أولمبياد طوكيو: منع حضور الجماهير بسبب حالة طوارئ صحية

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس (الثامن من يوليو/تموز 2021) أن الدورة الأولمبية الصيفية ، المرتقبة بين 23 تموز/يوليو و8 آب أغسطس، ستقام دون حضور الجماهير نظرا لاستمرار أزمة جائحة كورونا. وذكرت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد في بيان اليوم "لم يكن لدينا أي خيار آخر".

من جانبها قالت وزير الألعاب الأولمبية اليابانية تامايو ماروكاوا بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون ومنظمون ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون "توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم وجود متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو"، ما يعني أن غالبية الألعاب ستجري خلف أبواب مغلقة، إذ أن منافسات قليلة ستقام خارج العاصمة.

وأشارت ماروكاوا إلى أن الملاعب خارج منطقة العاصمة طوكيو الكبرى قد تسمح بحضور عدد محدود من الجماهير، بينما سيتم تحديد سياسة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ختام الأولمبياد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل. وأضافت إن الملاعب الأولمبية في فوكوشيما ومياجي وشيزوكا ستسمح بسعة جماهيرية تصل إلى 50 بالمئة وعشرة آلاف متفرج.

مشاهدة الفيديو 42:31 شارك أولمبياد طوكيو: لماذا التمسك بها وبأي ثمن؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uORb بتوقيت برلين - أولمبياد طوكيو: لماذا التمسك بها وبأي ثمن؟

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا عن فرض حالة طوارئ صحية مجددا في طوكيو لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19، وقال إن هذا الإجراء سيستمر حتى 22 آب/أغسطس.

وقبل فترة طويلة أعلنت اليابان حظر حضور الجماهير من خارج البلاد لمتابعة الفعاليات الأولمبية، لكنها كانت تأمل في ملء 50% من سعة الملاعب من خلال الجماهير المحلية.

ووصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى طوكيو اليوم حيث سيشارك عبر الفيديو - لأنه يخضع لحجر صحي إلزامي لثلاثة أيام - في اجتماع حول مسألة حضور الجمهور مع لجنة منظمة محلية وممثلين عن الحكومة اليابانية وبلدية طوكيو.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)