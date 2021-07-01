 أولمبياد طوكيو: المشاركة النسائية تحقق رقما قياسيا جديدا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أولمبياد طوكيو: المشاركة النسائية تحقق رقما قياسيا جديدا

دورة طوكيو 2020 تستعد لتحقيق رقم قياسي جديد. ويتعلق الأمر هنا بالمشاركة النسائية في الألعاب الأولمبية غير المسبوقة. لكن هذا المعطى الإيجابي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب تحديات جائحة كورونا.

بعض لاعبات المنتخب الياباني أمام الشعلة الأولمبية

دورة طوكيو 2020 تستعد لتحقيق رقم قياسي جديد. ويتعلق الأمر هنا بالمشاركة النسوية في الألعاب الأولمبية غير المسبوقة.

تعرف دورة طوكيو للألعاب الأولمبية مشاركة غير مسبوقة للمشاركات الرياضيات اللواتي ارتفعت نسبتهن إلى أكثر 48 في المئة. وسيكون ذلك باديا للعيان خلال حفل افتتاح هذه الألعاب بعد يوم غد الجمعة (23 يوليو/ تموز 2021)، حيث سيتم تقديم الوفود المشاركة. وفي غياب حضور الجماهير في الملعب، من المتوقع أن يتابع هذا الحفل الملايين حول العالم عبر شاشة التلفاز عندما يتم حمل أعلام الدول المشاركة من طرف مشاركة ومشارك معا لكل دولة.

زيادة تصل إلى 87 في المئة

وخلال الـ16 يوما من التنافس الرياضي، ستتنافس الرياضيات المشاركات على الميداليات الأولمبية في 156 مسابقة، فيما كان عدد المنافسات الرياضية التي احتضنتها الدورة الأولمبية السابقة في ريو دي جاننيرو 2016 لا يتجاوز 136، أي بزيادة قوية تصل إلى 87 في المئة. كما أن المسابقات الأولمبية التي تضم مشاركة جماعية للرجال والنساء فقد ارتفع أربع مرات على ما كان عليه الحال في دورة ريو دي جانيرو.

مشاهدة الفيديو 02:09

إقامة أولمبياد طوكيو دون حضور الجماهير

وتقول بيترا تشوبه، عالمة الاجتماع الرياضي في جامعة لايبزيغ الألمانية: "لقد كان الترويج الخاص للمرأة جزءًا من الميثاق الأولمبي منذ عام 1996". وتؤكد تشوبه، في مقابلة مع DW ، أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، "قام بترسيخ هذه الفكرة مرة أخرى في أجندة 2020، حيث سعى إلى جعل عدد المسابقات المخصصة للنساء تتقارب مع تلك المخصصة للنساء".

رسالة إلى مجتمعات العالم

وكان الحدث الأولمبي الأول الذي شارك فيه عدد متساوٍ من الذكور والإناث كان دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018 في بوينس آيرس. وها هو عدد المشاركات والمشاركين من الإناث والذكور يكاد يكون متساويا في دورة طوكيو 2020. وبذلك تكون اللجنة الأولمبية الدولية "ترسل إشارات إلى العديد من المجتمعات في جميح أنحاء العالم"، حسبما تقول تشوبه.

وتقصد عالمة الاجتماع الرياضي ضعف نسبة تواجد النساء في عدة مناصب ريادية مقارنة بنسبة الرجال في مجالات السياسة والأعمال والعلوم في جميع أنحاء العالم. وكان على النساء الكفاح لعقود من أجل المساواة في الساحة الأولمبية. وذلك بعد معاناة طويلة مع الأحكام المسبقة التي جعلت النساء تٌحرم من بعض المنافسات الرياضية "لأسباب جمالية أو خوفا عليهن من الإرهاق".

مشاهدة الفيديو 02:01

ارتفاع نسبة تمثيل الإناث في لجنة أولمبياد طوكيو إلى 40 في المائة

ماذا عن المساواة في الأجهزة الرياضية؟

وتقول تشوبه إنه "لولا ضغوط النساء التي لم تتوقف من أجل تحقيق مطالبهن، لما كانت الرياضة النسوية لتصل إلى ما وصلت إليه". فبعدما استطاعت النساء المشاركة في رياضة الماراثون في الألعاب الأولمبية عام 1984، جاء الدور على رياضات الجودو عام 1992 والمصارعة في عام 2004 والملاكمة في 2012 التي لم تعد حكرا على الرجال فقط دون النساء في الألعاب الأولمبية.

وبقدر ما هو مرضٍ مشاهدة زيادة نسبة المشاركة النسوية في الألعاب الأولمبية، إلا أن الرجال لا يزالون يهيمنون على أجهزة الرياضة الدولية. فمن بين الاتحادات الرياضية التي ترعى المسابقات الأولمبية في دورة طوكيو 2020، هناك اتحاد رياضي واحد تقوده امرأة.

وعملت اللجنة الأولمبية على تعزيز دور المرأة داخل دواليبها. فقبل عشرين عامًا، كانت هناك عشر نساء فقط في اللجنة الأولمبية الدولية. أما اليوم، فهناك 29 امرأة من أصل 96 عضوا يحق لهم التصويت.

هيربيرت شيلينغ/ ع.ش/ع.ج.م

مشاهدة الفيديو 42:31

أولمبياد طوكيو - العد التنازلي في ظل الجائحة

مختارات

أولمبياد طوكيو 2020 .. ميداليات وابتكارات صديقة للبيئة

لعل أبرز ما سيميز استضافة اليابان لدورة الألعاب الأولمبية هو الحرص على الحفاظ على البيئة بكل التفاصيل، وفي مقدمتها الميداليات، التي قررت اليابان صناعتها من أجهزة قديمة تبرع بها. لكن إبداع اليابان لم يتوقف على ذلك فقط!  

تأجيل الأولمبياد الصيفي.. لماذا دخل القرار التاريخ من أوسع أبوابه؟

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان تأجيل الأولمبياد الصيفي إلى أجل لا يتعدى صيف 2021. القرار غير مسبوق، وسيتسبب بخسائر كبيرة لليابان، لكنه كذلك أدخلها التاريخ من أوسع أبوابه.  

رغم خطر كورونا .. اليابان ماضية في تحضيرات أولمبياد 2020

رغم توسع انتشار فيروس كورونا ونشره الموت والهلع حول العالم، تستمر اليابان في تحضيراتها للأولمبياد الصيفية المقبلة في طوكيو وترفض إلغاءها أو تأجيل موعدها، كما رفضت الحكومة اليابانية إعلان حال الطوارئ في البلاد.  

مواضيع ذات صلة

La maman de Ceyda Yüksel, Filiz Demiral, est présente au milieu du cortège de la plateforme Nous mettrons fin aux féminicides qui rejoint le grand rassemblement du 19 juin dernier à Istanbul pour manifester contre le retrait de la Convention d'Istanbul. Sur les pancartes est écrit : Nous n'abandonnerons pas la Convention d'Istanbul. Filiz Demiral, Mutter einer ermordeten Frau Autorin: Marie Tihon / Hans Lucas (bei Hans Lucas handelt es sich um eine französische Agentur aber wir haben von der Autorin das Nutzungsrecht bekommen... zur Not reicht ihr Name)

رسمياً.. تركيا تنسحب من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة 01.07.2021

يستعد الآلاف للاحتجاج مجدداً في جميع أنحاء تركيا بالتزامن مع انسحاب أنقرة رسمياً من "اتفاقية إسطنبول" لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة، خصوصاً وأن معدل قتل النساء في تركيا ارتفع في السنوات الماضية.

Cherry blossoms are in full bloom near the Olympic Symbols in Tokyo, Japan, March 27, 2020. Japan and the International Olympic Committee have agreed to postpone the Tokyo Olympic Games and Paralympics, due to the new coronavirus pandemic. JIJI PRESS PHOTO / MORIO TAGA

لجنة الألعاب الأولمبية الدولية تقرّ 15 إصلاحا لجذب الجماهير 12.03.2021

خارطة طريق جديدة يتم إقرارها من لدن اللجنة الأولمبية الدولية لجذب الجماهير إلى الألعاب الصيفية والشتوية، ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ومن أكبر الإصلاحات الاعتماد على الرقمنة.

Übergroße Olympischen Ringe werden auf einem Ponton vor der Rainbow Bridge Hängebrücke im Hafen vom Odaiba Marine Park transportiert. Die Olympischen Sommerspiele finden vom 24. Juli - 9. August 2020 in Tokio statt. +++ dpa-Bildfunk +++

فلوريدا تدخل على الخط .. شكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو 26.01.2021

أثارت أزمة كورونا وتراجع الدعم الشعبي في اليابان لها، تكهنات باحتمال إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة، الأمر الذي شجع ولاية أمريكية على بدء استعدادها لاستضافة الفعالية، بينما سيشكل إلغاؤها ضربة لصورة الألعاب الأولمبية.