أولمبياد باريس 2024 ـ مغامرة ركوب الأمواج في جنوب المحيط الهادئ
مسابقة ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية تُقام في تاهيتي - على بعد حوالي 16000 كيلومتر من باريس في منطقة تياهوبيو الاستوائية. يستعد راكبو الأمواج وفِرقهم للمنافسات في مغامرة شيقة وقد تكون خطيرة.
العد التنازلي قبالة شواطئ تاهيتي
لم يتبق سوى بضعة أيام حتى يظهر نجوم ركوب الأمواج الدوليون مهاراتهم على الأمواج قبالة ساحل تاهيتي ويتنافسون على الميداليات في الألعاب الأولمبية. تتدرب الأسترالية مولي بيكلوم خلال أيام التحضير في المحيط الهادئ قبالة تياهوبيو. تقول الرياضية بعد ركوب الأمواج: "الأعصاب والإثارة - كل ذلك يتراكم".
الأولمبياد في جنة ركوب الأمواج
موقع ركوب الأمواج للألعاب الأولمبية 2024 يقع على بعد حوالي 16000 كيلومتر من باريس في تياهوبيو على الساحل الجنوبي لجزيرة تاهيتي الفرنسية البولينيزية. يفتح الشاطئ على البحيرة الزرقاء في جنوب المحيط الهادئ وتحيط به قمم جبلية كثيفة الغابات. يتجمع الرياضيون وفِرقهم بألواح التزلج، الجيت سكي والقوارب في مياه البحيرة ويستعدون للمنافسات.
أمواج عاتية أمام محترفي ركوب الأمواج
معظم راكبي الأمواج المحترفين، مثل الفرنسي كاولي فاست هنا، يعرفون الأمواج الصعبة في تياهوبيو جيدًا. تُقام هناك سنويًا مسابقة تاهيتي برو الدولية. يتم مراقبة توقعات الأمواج لأيام المنافسة بدقة - حيث يمكن أن تكون ظروف ركوب الأمواج المختلفة حاسمة بالنسبة للمتنافسين على الميداليات.
رياضة أولمبية حديثة
راكب الأمواج الأمريكي غريفين كولابينتو يغوص بلوحه في الماء الصافي ذو اللون الفيروزي خلال حصص التدريب. ركوب الأمواج هو رياضة أولمبية جديدة، حيث كانت هذه الرياضة جزءًا من المنافسات لأول مرة في طوكيو عام 2021.
برج لجنة التحكيم وسط انتقادات
في مياه البحيرة أمام تياهوبيو، يرتفع هيكل فولاذي إلى الأعلى. يتيح البرج للجنة التحكيم متابعة وتقييم أداء الرياضيين في ركوب الأمواج بدقة. وجهت جمعيات البيئة انتقادات لإقامة برج اللجنة، مشيرين إلى المخاطر التي قد تهدد عالم تحت الماء قبالة الساحل. نتيجة لذلك، تم تعديل حجم البرج.
خطير: ركوب الموجة عبر "البراميل"
يُحب ويخشَى راكبو الأمواج تياهوبيو بسبب "البراميل" المشهورة عالميًا: الأنفاق المائية التي تتشكل قبل انكسار الموجة. هنا يتجه جوآو شيانكا من البرازيل عبر موجة "براميل".
إقامة الرياضيين على متن سفينة
عادة ما تبحر "أرانوي 5" بين جزر بولينيزيا الفرنسية وهي مزيج بين سفينة شحن وسفينة سياحية. خلال فترة الألعاب الأولمبية ترسو قبالة سواحل تاهيتي وتستخدم كإقامة للرياضيين والفِرق. يفضل بعض راكبي الأمواج الإقامة في نفس النزل العائلية التي يستخدمونها لمسابقة تاهيتي برو السنوية.
المرشحة المفضلة من بولينيزيا الفرنسية
بالنسبة لفاهين فييرو تُعتبر أمواج تاهيتي لعبة على أرضها: وُلدت فييرو التي تبلغ من العمر الآن 24 عامًا في أوتورو في بولينيزيا الفرنسية على جزيرة تبعد حوالي 250 كيلومترًا فقط عن تاهيتي. تشارك مع كاولي فاست في مسابقة ركوب الأمواج لصالح فرنسا. فازت ببطولة العالم للناشئين عام 2017 وتعتبر أمل فرنسا في الفوز بالميداليات.