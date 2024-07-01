بالنسبة لفاهين فييرو تُعتبر أمواج تاهيتي لعبة على أرضها: وُلدت فييرو التي تبلغ من العمر الآن 24 عامًا في أوتورو في بولينيزيا الفرنسية على جزيرة تبعد حوالي 250 كيلومترًا فقط عن تاهيتي. تشارك مع كاولي فاست في مسابقة ركوب الأمواج لصالح فرنسا. فازت ببطولة العالم للناشئين عام 2017 وتعتبر أمل فرنسا في الفوز بالميداليات.