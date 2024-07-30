أولمبياد باريس- كرة القدم: مصر والمغرب إلى ربع النهائي

حسم المغرب الثلاثاء (30 تموز/يوليو 2024) قمة "الأسود" أمام العراق عندما تغلب عليه 3-0 على ملعب اليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس. وعوَض أسود الأطلس خسارتهم القاسية امام أوكرانيا 1-2 في الجولة الثانية وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى، فيما مني "أسود الرافدين" بالخسارة الثانية عقب الأولى أمام الارجنتين 1-3.

وتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام الأرجنتين بعد تساويهما نقاطا وأهدافا (سجل كل منهما 6 أهداف واستقبلت شباكه 3)، وسيلاقي الولايات المتحدة الخميس على ملعب بارك دي برانس، فيما يلعب المنتخب الأميركي اللاتيني مع فرنسا في اليوم ذاته في بوردو.

وفرض المغرب الذي يخوض الألعاب للمرة الثامنة في تاريخه، سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وبحث عن هز الشباك أكثر من مرة.

انتزع الفراعنة صدارة المجموعة الثالثة من إسبانيا بفوزهم عليها صورة من: Fareed Kotb/Anadolu/picture alliance

ولحقت مصر بإسبانيا إلى ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2-1 في بوردو في الجولة الثالثة الأـخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل لاعب وسط بيراميدز إبراهيم عادل (40 و62) هدفي مصر، وسامو أوموروديون (90) هدف إسبانيا.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين بفوزيها على أوزبكستان والدومينيكان، فيما كانت مصر بحاجة إلى التعادل فقط للحاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين الدومينيكان وأوزبكستان واللتين تعادلتا 1-1. لكن الفراعنة حققوا الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعوا الصدارة من إسبانيا بعدما رفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط مقابل ستة للأخيرة.

وتلتقي مصر، رابعة نسختي 1928 و1964، في ربع النهائي مع ثانية المجموعة الرابعة الخميس، فيما تلعب إسبانيا مع متصدرتها في اليوم ذاته.

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وحققت الأرجنتين فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على أوكرانيا بهدفين نظيفين سجلهما ثياغو المادا (47) وكلاوديو إتشيفيري (90+1).

كما تأهلت فرنسا والولايات المتحدة عن المجموعة الأولى بعدما تغلب منتخب الدولة المضيفة على نيوزيلندا 3-0، ومنتخب بلاد العم سام على غينيا بالنتيجة ذاتها. وحققت فرنسا العلامة الكاملة بتغلبها على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها جان-فيليب ماتيتا (19) وديزيريه دويه (71) وأرنو كاليمويندو (74).

وبالنتيجة ذاتها، تغلبت الولايات المتحدة على غينيا سجلها ديورديي ميهايلوفيتش (14) وكيفين باريديس (31 و75).

وتلعب لاحقا إسرائيل مع اليابان، والباراغواي مع مالي ضمن الثانية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)