أولمبياد باريس ـ توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي

أعلن المدعي العام الفرنسي توقيف على لاعب مصارعة مصري بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة بإحدى الحانات الباريسية. واللجنة الأولمبية المصرية كشفت عن اسم اللاعب، وقالت إنها إحالته للتحقيق في ما نسب إليه "من تصرفات غير مسؤولة".

أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة حوالي الساعة الخامسة صباحاً لاتهامه "بوضع يده على ردفي زبونة" في الحانة. وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية. ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد زعم اللاعب أنه ارتكب فعلته وهو "في حالة سكر تام".

وبحسب ما ذكرت اللجنة الأولمبية المصرية يتعلق الأمر بمحمد إبراهيم السيد "كيشو" (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

اللجنة الأولمبية المصرية تحيله للتحقيق

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان على حسابها على موقع فيسبوك، إنها ستحيل "كيشو للجنة الهيئات والقيم للتحقيق".

وأضافت اللجنة أن رئيسها ياسر إدريس قرّر إحالة كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم "للتحقيق في ما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته.. وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر".

ووفقاً للبيان عينه، أفاد رئيس اتحاد المصارعة ووفدها أن اللاعب غادر بإذن من رئيس الوفد "لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه".

أضاف البيان أن رئيس اللجنة الأولمبية طالب لجنة القيم "بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول آخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات". وختم أن عقوبة اللاعب بحال ثبوت مخالفته "قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ)