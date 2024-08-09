  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
حرب غزة وارتداداتها الإقليمية.. الشرق الأوسط إلى أين؟الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
عالم الرياضةمصر

أولمبياد باريس ـ توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي

٩ أغسطس ٢٠٢٤

أعلن المدعي العام الفرنسي توقيف على لاعب مصارعة مصري بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة بإحدى الحانات الباريسية. واللجنة الأولمبية المصرية كشفت عن اسم اللاعب، وقالت إنها إحالته للتحقيق في ما نسب إليه "من تصرفات غير مسؤولة".

https://p.dw.com/p/4jIv7
صورة لشعار وحلقات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في ساحة الباستيل في باريس، فرنسا في 24 يوليو 2024
قال مكتب المدعي العام في باريس إن اللاعب المصري تم توقيفه للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات صورة من: Joly Victor/ABACA/picture alliance

أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة حوالي الساعة الخامسة صباحاً لاتهامه "بوضع يده على ردفي زبونة" في الحانة. وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية. ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد زعم اللاعب أنه ارتكب فعلته وهو "في حالة سكر تام".

وبحسب ما ذكرت اللجنة الأولمبية المصرية يتعلق الأمر بمحمد إبراهيم السيد "كيشو" (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

اللجنة الأولمبية المصرية تحيله للتحقيق

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان على حسابها على موقع فيسبوك، إنها ستحيل "كيشو للجنة الهيئات والقيم للتحقيق".

وأضافت اللجنة أن رئيسها ياسر إدريس قرّر إحالة كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم "للتحقيق في ما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته.. وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر".

ووفقاً للبيان عينه، أفاد رئيس اتحاد المصارعة ووفدها أن اللاعب غادر بإذن من رئيس الوفد "لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه".

أضاف البيان أن رئيس اللجنة الأولمبية طالب لجنة القيم "بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول آخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات". وختم أن عقوبة اللاعب بحال ثبوت مخالفته "قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

غراندي: هذه رسالة "فريق اللاجئين" لمن يتهمون النازحين بتهديد أمنهم.

غراندي لـDW: "فريق اللاجئين" رسالة للعالم بأن الإنجاز ممكن!

غراندي لـDW: "فريق اللاجئين" رسالة للعالم بأن الإنجاز ممكن!

فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتحدث لدويتشه فيله عربية (DW عربية) عن فريق اللاجئين، وكيف يمكنهم تغيير الصور النمطية عن اللاجئين عبر العالم، خصوصا في أوروبا.
عالم الرياضة٣١ يوليو ٢٠٢٤
متسابقون ينسبحون في نهر السين الملوث في أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس ـ متسابقون يصابون بالمرض بعد السباحة في نهر السين.

أولمبياد باريس ـ متسابقون يصابون بالمرض بعد السباحة في نهر السين.

انسحاب لاعبون من اولمبياد باريس 2024 واستبدل آخرون بعد شكوك في إصابتهم بالتهابات معويه، ما زاد من التخوفات من التلوث في نهر السين.
عالم الرياضة٥ أغسطس ٢٠٢٤
Paris 2024 Imane Khelif Boxen Frauen

الجزائر- دعم شعبي ورسمي لإيمان خليف وسط الجدل حول جنسها

الجزائر- دعم شعبي ورسمي لإيمان خليف وسط الجدل حول جنسها

قبل انطلاق دورة باريس والشائعات تلاحق الملاكمة الجزائرية إيمان خليف حول أحقية مشاركتها في الأولمبياد. اللجنة الأولمبية أنصفتها وسط تعاطف شعبي ورسمي في بلادها، دعما لمشوارها الذي ضمنت فيه البرونية على الأقل.
عالم الرياضة٤ أغسطس ٢٠٢٤