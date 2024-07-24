أولمبياد باريس ـ ألف شرطي لضمان أمن مباراة إسرائيل ـ مالي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرياضيين الإسرائيليين "مرحّب بهم" في أولمبياد باريس، رافضا دعوات لإقصائهم. وسيتولى قرابة ألف شرطي ضمان أمن مباراة إسرائيل ومالي، فيما سيحصل الرياضيين الإسرائيليين على حراسة شخصية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء (24 يوليو/تموز 2024) إن "الرياضيّين الإسرائيليّين مرحّب بهم في بلدنا. يجب أن يكونوا قادرين على المنافسة تحت ألوانهم لأنّ الحركة الأولمبيّة قرّرت ذلك ".

وتابع ماكرون في مقابلة مع قناة فرنسا 2 "أدين بأقوى طريقة ممكنة جميع أولئك الذين يخلقون المخاطر في طريق هؤلاء الرياضيّين ويُهدّدونهم ضمنا"، رافضا دعوات بعض النوّاب الفرنسيّين اليساريّين واللجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة إلى إقصائهم.

واعتبر ماكرون أنّ لإسرائيل "الحقّ في الدفاع عن نفسها"، لكنّه شدّد على أنّه "من غير المقبول" استمرار القصف على قطاع غزّة. وأردف ماكرون بالقول: "فرنسا كانت من أوائل الدول في أوروبا التي دعت إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ألف شرطي لضمان الأمن في مباراة إسرائيل ومالي

وسيتولى قرابة ألف عنصر من الشرطة الفرنسية ضمان أمن المباراة المقررة الأربعاء بين إسرائيل ومالي في افتتاح منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس حيث من المتوقع أن تحصل احتجاجات، وذلك وفق ما أفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وصنّفت قوات الأمن الفرنسية المباراة التي يخوضها المنتخب الإسرائيلي على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة، وكذلك المباراة بين أوكرانيا والعراق في مدينة ليون جنوب شرق البلاد ضمن المجموعة الثانية، على أنهما عاليتا المخاطر، وذلك نتيجة الحرب الدائرة في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال دارمانان لتلفزيون "بي أف أم" وإذاعة "آر أم سي" إن "هناك خطة أمنية لجميع المسابقات، لكن صحيح أن هاتين المباراتين، وخاصة المباراة التي ستقام على ملعب بارك دي برانس، ستحظيان بأمن (مشدد) وبمحيط لمكافحة الإرهاب".

وتابع "الليلة في بارك دي برانس سيكون هناك ألف شرطي لضمان أننا هناك من أجل هذه الرياضة"، وليس لأعمال شغب أو شيء من هذا القبيل.

حراسة شخصية على مدار الساعة

وسيحصل جميع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد، على حراسة شخصية على مدار الساعة توفرها قوات النخبة من الشرطة الفرنسية، سواء داخل القرية الأولمبية أو في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في شمال باريس.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن "تتوقع أعمالاً واضطرابات حول الملعب" الأربعاء، وقال إنه من المحتمل أن "يطلق الناس الشتائم من المدرجات" أو تكون هناك "صافرات (استهجان) وأعلام تظهر خلال عزف النشيد الوطني على سبيل المثال".

وقالت مجموعة "يوروبالستين"، وهي مجموعة فرنسية ناشطة تقف وراء الاحتجاجات الأخيرة، لصحيفة "غارديان" البريطانية إنها تخطط لتنظيم مظاهرة سلمية داخل الملعب للاحتجاج على الحرب في غزة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)