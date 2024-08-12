أولمبياد باريس.. الختام بحفل مبهر وعرض بمشاركة توم كروز

بعد 16 يوماً من المنافسات، اختتمت يوم الأحد (11 آب/ أغسطس 2024) ألعاب أولمبياد باريس 2024 التي وصفها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بـ"المذهلة"، خلال حفل بنبرة أكثر كلاسيكية، سُلِّم في نهايتها المشعل الى لوس أنجلس الأمريكية، مستضيفة الألعاب عام 2028.

بعد الحماس الذي خلّفته مراسم الافتتاح غير المسبوقة على نهر السين والتي تميّزت بالجرأة والشمولية لكن تعرّضت للانتقاد من قبل بعض السياسيين المحافظين، اتخذ حفل الختام منحى تقليدياً أكثر. قام السباح ليون مارشان، الرياضي الوحيد الفائز بأربع ذهبيات خلال هذه النسخة، بإطفاء المرجل الأولمبي بشكل رمزي في حديقة التويلري، وسط العاصمة باريس.

وبنبرة كلاسيكية أكثر، سبق الحفل خطابان لرئيسي اللجنة المنظمة توني إستانغيه واللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الذي أشاد بألعاب أولمبية "مذهلة" وبـ"الأجواء التي لا تضاهى".

وأضاف الممثل الأمريكي توم كروز لمسة هوليودية بنزوله على حبل من سطح "ستاد دو فرانس"، أمام 71500 متفرج ليمسك بالعلم الأولمبي. غادر نجم فيلم "المهمة المستحيلة" على دراجة نارية قبل أن يظهر مقطع فيديو له ينقل العلم إلى أحرف هوليوود العملاقة في لوس أنجلس مضيفة اولمبياد 2028.

على المستوى الرياضي، تصدّرت الولايات المتحدة جدول الميداليات النهائي، رغم تساويها مع الصين بأربعين ذهبية. وأنهى الأمريكيون الألعاب برصيد 126 ميدالية بينها 44 فضية مقابل 91 للصين بينها 27 فضية. و انتهت الألعاب بحصول الأمريكيات على الميدالية الذهبية في كرة السلة أمام الفرنسيات.

قدم نجم هوليوود توم كروز عرضا مميزا حفل ختام أولمبياد باريس صورة من: Phil Noble/REUTERS

وتمكن الجمهور الذي حضر بكثافة أمام المعالم السياحية الرائعة، من مشاهدة الفوز الباهر للهولندية سيفان حسن بذهبية سباق الماراثون بعد أيام قليلة من حصولها على برونزيتيها في سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر. بعد ساعات قليلة من فوز نجوم "أن بي ايه" على فرنسا المضيفة 98-87 مساء السبت، حذا حذوه منتخب السيدات بفوزه على فرنسا أيضاً.

وباتت الأسطورة الأمريكية ديانا توراسي الرياضية الأكثر تتويجا في الرياضات الجماعية، سواء لدى الرجال أو السيدات، وذلك بعد إحرزاها في سن الثانية والأربعين الميدالية الذهبية السادسة.

و ستظل الهولندية سيفان حسن واحدة من الرياضيات البارزات في هذه الألعاب. إذ فازت بالماراثون الذي أقيم في منتزه ليزانفاليد، وأكملت مجموعتها من الميداليات بعد برونزيتي سباقي 5 الاف متر و10 الاف متر.

كما حقق ملك سباقات السرعة الهولندي هاري لافريسن الثلاثية في منافسات الدراجات عندما نال يوم الأحد ذهبية سباق كيرين. تفوق بطل العالم 13 مرة بينها 3 مرات في سباق كيرين، على الاسترالي ماتيو ريتشاردسون صاحب الفضية، فيما عادت البرونزية للأسترالية الآخر الاسترالي ماتيو غلايتزر.

وهذا هو اللقب الأولمبي الخامس للافريسين بعد ذهبيتي سباق السرعة (فردي وفرق) في طوكيو 2021 حيث لم يفلت منه سوى سباق كيرين (نال البرونزية). أصبح الرياضي الهولندي الأكثر تتويجا في التاريخ في فئتي الرجال والسيدات، في الألعاب الأولمبية الصيفية.

كيف يتفاعل الباريسيون مع الألعاب الأولمبية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ابرز المرشحين لخلفة باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

أدى الإعلان عن رحيل الألماني توماس باخ إلى إطلاق سباق خلافته على رأس اللجنة الأولمبية الدولية بعد نهاية ولايته في آذار/مارس 2025: من المرشّح المعلن البريطاني سيباستيان كو إلى المرشّحين الأكثر تكتمًا في الدوائر الأولمبية، هنا لمحة أولى عن المتنافسين.

ليس من المستغرب أن يبدأ البريطاني سيباستيان كو المناوشات الأولى: أقرّ رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الأحد بأنه كان يفكر في الترشح لرئاسة الهيئة الأولمبية في آذار/ مارس المقبل، وهو أمر كان متوقعا منذ سنوات. وقال البطل الأولمبي مرتين في سباق 1500 م: "الفرصة أتت ومن الواضح أنني يجب أن أفكر فيها".

النائب المحافظ السابق البالغ من العمر 67 عامًا وهو ما سيفرض عليه، وفقًا لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية، الترشح لولاية واحدة مدتها ثماني سنوات، نشر سيرته الذاتية: منظّم أولمبياد لندن 2012، ورئيس اللجنة الأولمبية البريطانية ثم رئيس "الرياضة الاولمبية الاولى، ألعاب القوى".

ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية لم ترأسها امرأة على الإطلاق، إلا أن الخبراء في لوزان يرشّحون اثنتين: نيكول هوفرتز، 60 عاما، هولندية من جزيرة أروبا الكاريبية، وكيرستي كوفنتري، 40 عاما، وزيرة الرياضة في زمبابوي.

مع اختتام أولمبياد باريس انطلت المنافسة على خلافة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ صورة من: Jan Woitas/dpa/picture alliance

المسؤولتان، كلاهما عضوان في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، كانتا نشيطتين جداً خلال الجمعية العمومية الـ142 التي سبقت أولمبياد باريس، لأن هوفرتز ترأس لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلس وكوفنتري لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في بريزبين.

نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، نيكول هوفرتز، متعدّدة اللغات ومحامية، تمامًا مثل توماس باخ، مثَّلت أروبا في السباحة الإيقاعية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلس، ومرّت عبر جميع اللجان الرئيسية، ولا سيما تلك التي كلفت في الربيع بالمصادقة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت العلم المحايد.

سباحة سابقة، كيرستي كوفنتري لديها سجل أولمبي أكثر إثارة (سبع ميداليات بينها ذهبيتان في خمس نسخ)، وترأست لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية ولديها خبرة حكومية، لكنها تملك سجل خدمة أولمبية أكثر تواضعًا قليلاً من منافستها الأكبر منها سناً.

رئيس مجلس مقاطعة موربيهان والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية والرياضية الفرنسية، أين سيتوقف طموح دافيد لابارتيان؟ لا يملك ابن منطقة بروتاني البالغ من العمر 51 عامًا، أي خلفية رياضية وليس عضوًا في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، ولكنه يرأس لجنة الرياضة الإلكترونية التي منحت عشية ألعاب باريس استضافة أول دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية للمملكة العربية السعودية.

ع.ج/ح.ز (أ ف ب)