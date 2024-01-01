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أولاف يانزن

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موضوعات من أولاف يانزن

الحكمة المغربية بشرى كربوبي خلال قيادتها لمباراة نيجيريا وغينيا بيساو في بطولة أمم افريقيا في كوت ديفوار 22.01.2024

كربوب لـ DW: إخوتي عارضوا مسيرتي وأحلم بكأس العالم للرجال

كربوب لـ DW: إخوتي عارضوا مسيرتي وأحلم بكأس العالم للرجال

تعتبر كربوب من أفضل الحكام النساء حاليا في إفريقيا. بيد أن مسيرتها كانت حافلة بالإصرار رغم تحديات المجتمع الذي نشأت فيه
عالم الرياضة٢٨ يناير ٢٠٢٤
منتخب موريتانيا 9 سبتمبر 2023

هل يكون "منتخب المرابطين" الحصان الأسود في كأس إفريقيا

هل يكون "منتخب المرابطين" الحصان الأسود في كأس إفريقيا

يتطلع المنتخب الموريتاني لكرة القدم إلى ترك بصمة في مشاركته الثالثة ضمن كأس إفريقيا والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.
كرة قدم١٥ يناير ٢٠٢٤
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