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أولاف يانزن
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موضوعات من أولاف يانزن
كربوب لـ DW: إخوتي عارضوا مسيرتي وأحلم بكأس العالم للرجال
كربوب لـ DW: إخوتي عارضوا مسيرتي وأحلم بكأس العالم للرجال
تعتبر كربوب من أفضل الحكام النساء حاليا في إفريقيا. بيد أن مسيرتها كانت حافلة بالإصرار رغم تحديات المجتمع الذي نشأت فيه
عالم الرياضة
2024/1/28
٢٨ يناير ٢٠٢٤
هل يكون "منتخب المرابطين" الحصان الأسود في كأس إفريقيا
هل يكون "منتخب المرابطين" الحصان الأسود في كأس إفريقيا
يتطلع المنتخب الموريتاني لكرة القدم إلى ترك بصمة في مشاركته الثالثة ضمن كأس إفريقيا والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.
كرة قدم
2024/1/15
١٥ يناير ٢٠٢٤
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