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أولاف شولتس

يتولى أولاف شولتس الشخصية القيادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي منصب وزير المالية في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الرابعة وهو نائبها أيضا. كما أنه مرشح الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية للفوز بمنصب مستشار ألمانيا.

لمع اسم أولاف شولتس الذي يتولى مؤخرا على ضوء الاجراءات التي اتخذتها حكومته بدعم قوي منه لمواجهة جائحة كورونا والدعم المالي الكبير الذي خصصته للمتضررين منها. ومن أبرز المناصب السياسية التي شغلها قبل دخوله الحكومة منصب عمدة مدينة هامبورغ خلال الفترة من عام 2011 ولغاية 2018.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل 29.10.2021

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
Bärbel Bas (SPD) spricht nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. +++ dpa-Bildfunk +++

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس.. حياة سياسية حافلة بالنجاح! 28.10.2021

على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة 15.10.2021

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

أغلب الألمان يؤيدون استقالة لاشيت وشولتس متفائل إزاء "إشارة المرور" 01.10.2021

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية 28.09.2021

عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
Candidate for chancellor of the Christian Union parties block Armin Laschet brief the media after a leaders meeting of his Christian Democratic Union party CDU at the headquarters in Berlin, Monday, Sept. 27, 2021. Following Sunday's election leaders of the German parties were meeting Monday to digest a result that saw Merkel's Union bloc slump to its worst-ever result in a national election and appeared to put the keys to power in the hands of two opposition parties. Both Social Democrat Olaf Scholz and Armin Laschet, the candidate of Merkel's party, laid a claim to leading the next government. (AP Photo/Martin Meissner)

استطلاع: غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية 28.09.2021

مرشح المحافظين أرمين لاشيت رأى أن نتائج الانتخابات التشريعية منحته "الحق" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه المدوية. غالبية الألمان في استطلاع للرأي، اعتبرته موقفا "خاطئاً تماماً".

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
26.09.2021 Gäste der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen reagieren nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2021. +++ dpa-Bildfunk +++

وجهة نظر: الألمان يمنحون الأحزاب الصغيرة مزيدا من القوة 27.09.2021

سيطرة الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي قد أصبحت جزء من الماضي، وهو ما يشير إلى أن الناخب الألماني يريد التغيير. رئيسة تحرير مؤسسة DW مانويلا كاسبر- كلاردج تعتبر ذلك فرصة للتغيير ولمعالجة القضايا الكبرى.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

"لعبة البوكر" ـ انتخابات ألمانيا تفرز مشهدا سيُصعب تشكيل ائتلاف حكومي 27.09.2021

ظلت ألمانيا صخرة للاستقرار السياسي في أوروبا طيلة عهد المستشارة ميركل، غير أن نتائج الانتخابات التي تقدم فيها الاشتراكيون بشكل طفيف، أفرزت مشهدا غامضا سيجعل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في غاية الصعوبة. فمن سيكون المستشار؟
Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, aufgenommen waehrend einer TV-Schalte nach der Verkuendung der Prognosen zur Bundestagswahl in Berlin, 26.09.2021. Demnach sind die SPD und die CDU nahezu gleichauf. Copyright: Florian Gaertner/photothek.de

فوز غير حاسم.. شولتس والطريق الصعب لخلافة ميركل 26.09.2021

عاد الحزب الاشتراكي إلى زمن الانتصارات بعد غياب لعب خلاله دور الشريك الثاني مع التحالف المسيحي خلال دورتين انتخابيتين. أولاف شولتس يعلن انتصاره، لكن طريقه إلى مكتب المستشارية ليس معبدا بالورود. من هم صناع الملوك؟
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Members of the German Social Democrats (SPD) react to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟ 26.09.2021

أكثر الانتخابات البرلمانية سخونة منذ 16 عاما تشهدها ألمانيا بطولها وعرضها. أكثر من 60 مليون ناخب يحق لهم اختيار نواب يمثلونهم في البوندستاغ. ومن هناك سيتم اختيار المستشار أو المستشارة لألمانيا. جولة في يوم الانتخابات.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

+++نتائج رسمية أولية: فوز الاشتراكيين بفارق ضئيل على المحافظين+++ 26.09.2021

كشفت النتائج الرسمية الأولية عن فوز بفارق ضئيل للحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، هذا فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث.
Bild Links: Olaf Scholz beim Wahlkampfabschluss der SPD für die Bundestagswahl 2021 auf dem Heumarkt. Köln, 24.09.2021 *** Olaf Scholz at the campaign closing of the SPD for the Bundestag election 2021 at the Heumarkt Cologne, 24 09 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage Copyright: Christoph Hardt/Imago Images Bild Mitte: German Chancellor Angela Merkel applauds during a campaign rally for Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (not pictured) in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) Bild Rechts: Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

عشية الانتخابات.. ميركل تحشد للاشيت وشولتس يعد بـ"تغيير كبير" 25.09.2021

عشية انتخابات تتوج نهاية حكمها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها للتصويت لمرشح تحالفها أرمين لاشيت، بينما أكد المرشح الاشتراكي للمستشارية أولاف شولتس المتصدر في استطلاعات الرأي أنه يحارب من أجل "تغيير كبير".
Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية! 25.09.2021

هل يمكن لمن يعيش منذ سنوات طويلة في ألمانيا لكنه لا يحمل الجنسية الألمانية، المشاركة في الانتخابات؟ متى تسلم ميركل مهامها؟ ماذا عن التصويت الالكتروني؟ الانتخابات البرلمانية الألمانية في "سؤال وجواب".

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