يتولى أولاف شولتس الشخصية القيادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي منصب وزير المالية في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الرابعة وهو نائبها أيضا. كما أنه مرشح الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية للفوز بمنصب مستشار ألمانيا.

لمع اسم أولاف شولتس الذي يتولى مؤخرا على ضوء الاجراءات التي اتخذتها حكومته بدعم قوي منه لمواجهة جائحة كورونا والدعم المالي الكبير الذي خصصته للمتضررين منها. ومن أبرز المناصب السياسية التي شغلها قبل دخوله الحكومة منصب عمدة مدينة هامبورغ خلال الفترة من عام 2011 ولغاية 2018.