أولاف شولتس ـ مستشار ألمانيا "الصامت" تحت نيران الانتقادات

يتخذ أولاف شولتس موقفا واضحا ضد التطرف اليميني، لكنه غالبا ما يخالف هذا النهج في مجالات عديدة أخرى. يقول الخبراء إنه يتواصل مع الآخرين بشكل سيئ، كما يسود الكثير من الجدل داخل حكومته،و أنه أيضا لا يحظى بشعبية كبيرة.

"انظروا هناك أولاف شولتس، المستشار الاتحادي"، تقول امرأة وتدفع صبيين في العاشرة من العمر أمام المصورين إلى الأمام. "الرجل الصغير ذو الرأس الأصلع؟"، سأل أحد الصبية، وهو ينظر من خلال شريط الحاجز الأسود إلى رجلين وامرأة يقفان على بعد أمتار قليلة بجوار آلة زراعية. يتحدثون عن الحصاد الآلي بالكامل لحقول الفراولة. "نعم، بالضبط"، أجابت المرأة بضحكة، والتقطت هاتفها لالتقاط صورة.

أمضى شولتس ساعة ونصف في معرض برلين للزراعة والأغذية. مجارف حفرة لشجرة مع عمال الغابات، وينظر إلى أوني الطهي، ويساعد الخبازين في تشكيل الخبز ومع ذلك، لا يمكن لأي زائر عادي داخل المعرض من الاقتراب منه. فالطريق إليه محوطة بالأمن.

مشاكل كثيرة يواجههها شولتس

المسافة المكانية أيضًا لها شيء رمزي. في تصور العديد من المواطنين، لم يكن المستشار موجودًا هناك منذ أشهر وأسابيع، كما أنه لم يسجل أي حضور تقريبًا. منذ ديسمبر 2021، يقود المستشار حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. العمل ليس سهلا.

لم يحدث من قبل أن أضطرتالحكومة الفيدرالية إلى التعامل مع هذا العدد الكبير من المشاكل. لقد أدت الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا إلى جعل الطاقة نادرة ومكلفة. وتسببت في تضخم الأسعار وقد تصدت الدولة لهذا الأمر بتقديم مساعدات مالية، لكن خزائنها أصبحت الآن فارغة. وهذا ما شعر به المزارعون مؤخراً، حيث من المقرر أن يتم خفض الدعم الحكومي للوقود المقدم لهم.

وهذا ما دفع المزارعين إلى النزول إلى الشوارع، وانضم كثيرون آخرون إلى احتجاجاتهم: إذ يشتكي الحرفيون من البيروقراطية المفرطة. سائقو القطارات في السكك الحديدية يضربون مرة تلو أخرى عن العمل لأنهم يريدون ارفع الأجور والعمل لفترات أقل.

الطرق والجسور والسكك الحديدية متقادمة، وتتخلف ألمانيا عن الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي. في دراسة PISA الدولية حول المستويات التعليمية، كان أداء الطلاب الألمان أسوأ من أي وقت مضى.

خبز المستشار الخبز أمام الصحافة في معرض الأسبوع الأخضر في برلين صورة من: Sabine Kinkartz/DW

بالمقابل ماذا يفعل أولاف شولتس والحكومة حيال هذه الأمور؟ في تصور المواطنين فإن الحكومة تفعل القليل. من المؤكد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد نفذوا من خلال اتفاقهم الائتلافي بعض الأعمال التي تم تشريعها، لكنهميتجادلون كثيرا أيضا. خاصة الحزب الديمقراطي الحر والخضر. عادة ما يبقى شولس بعيدا عن ذلك.

استطلاع عشوائي أجرته DW في شوارع برلين في منتصف شهر يناير/ كانون ثاني. على سبيل المثال، يقول أحد الرجال: "إذا نظرت إلى زوجين يتجادلان باستمرار، ولكنهما يدعيان أنهما سعيدان، فهذا لا ينجح". وردا على سؤال حول شولتس، قالت إحدى النساء: "أنت لا تشعر حقا بأن هناك من يسمعك تشعر أن التكاليف كلها في ارتفاع هناك شعور بأن الحياة في ألمانيا لم تعد تستحق العناء حقا".

تدني شعبية شولتس

وفقا لمعهد الاقتراع infratest-dimap، فإن 19 في المائة فقط من الناخبين راضون عن عملأولاف شولتس.لم يصل أي مستشار إلى هذه النسبة من الشعبية المتدنية منذ بدء الاستطلاعات في عام 1997. في السابق، حصل المستشار هلموت كول من الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة تأييد قليلة أيضا وتم التصويت بخروجه من منصبه بعد عام من ظهور النتيجة. "عليك فقط أن تشرح للناس أن هناك الكثير في طريقهم. وأنه لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه"، قالت إحدى النساء لـ DW.

لكن هذا بالضبط ما لا يفعله أولاف شولتس. يتحدث المستشار فقط عند الضرورة القصوى. وعندما يقول شيئا ما، يكون دائما موجزا ورصينا وواقعيا. شولتس يطمئن ويعد المواطنين بأن كل شيء سيكون على ما يرام. بيد أنه تبدوا هذه الوعود غير قابلة للتصديق.

بالطبع، هناك مشاكل خطيرة ومتغيرات سياسية كما يقول مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) في برلين، ل. DW يجب على أولاف شولتس أن يجعل هذا الأمر شفافا: "يجب أن يتحدث بصدق وصراحة عما يمكن للحكومة فعله وما لا يمكنها فعله. ويجب عليه أيضا إظهار التواضع. أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالمصارحة ومهارة الحديث يجب عليه أن يكسب ثقة المواطنين. وأيضا رجال الأعمال".

المزيد من التواضع، والتعامل بشكل أفضل مع التوقعات لكن لا يتعلق الأمر حقا بنشاط شولتس من عدمه في الواقع. من الصعب القول إن شولتس يجلس في مكتبه ويراقب الأمور كيف تحدث، في الحقيقة هناك من يؤكد من داخل المستشارية أن شولتس يسعى إلى الاتصال بالمواطنين أكثر بكثير من سلفه أنغيلا ميركل ومع ذلك، عادة ما يتم اختيار هذه الاتصالات والتحكم بها.

إذ أن حقيقة ما يحدث عندما يلتقي المستشار بالمواطنين بشكل مباشر، ظهر خلال زياراته لمناطق الفيضانات في نهاية ديسمبر وبداية يناير. وأيضا مباراة بطولة أوروبا للمنتخب الألماني لكرة اليد. في هذه المناسبات، تعرض أولاف شولتس للإهانة وإطلاق صيحات الاستهجان والتصفير.

ببساطة، لم يعد المستشار ينفذ سياساته. تقول أورسولا مونش، مديرة أكاديمية التعليم السياسي في توتزينغ على بحيرة شتارنبيرغ، لـ DW: "كثرة الحضور الآن باتت لا تعني بالضرورة الكثير من التأثير. وفيما يخص المستشار الاتحادي يوجد قلق كبير لدى المواطنين من أنه ليس حازمًا ومتحمسًا.

صيحات الاستهجان أثناء الفيضانات - أولاف شولز في نهاية ديسمبر في فيردن في ولاية ساكسونيا السفلى صورة من: Alexander Koerner/Getty Images

المراقبون الدوليون أيضًا في حيرة

يلمح مونش إلى جملة قالها شولتس نفسه ذات مرة: "إذا طلبت مني جولة، فسوف تحصل عليها". في نظر المواطنين، يجب أن يكون المستشار الاتحادي قادرًا بالفعل على القيادة. ولكن في ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، يرى المستشار نفسه وسيطًا وليس رئيسًا.

في نظر منتقديه، يفتقر المستشار أيضا إلى كاريزما القيادة. فعلى المستوى الدولي. ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، ومن بين الدول التي تدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا، كما تعد البلاد ثاني أكبر مانح دولي لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

مثال واضح آخر حيث ظل السياسيون يتجادلون لأسابيع ما إذا كانت ألمانيا ستقوم بتسليم صواريخ كروز توروس إلى أوكرانيا، بيد أنه لم تكن هناك كلمة واحدة من شولتس حول هذا الموضوع. وكان المستشار غائبا عن المنتدى الاقتصادي العالمي المهم في دافوس الأسبوع الماضي. بدون تفسير. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان حاضرا.

ولذلك ليس من المستغرب أن يتزايد السخط أيضًا داخل حزب المستشار، الحزب الاشتراكيالديمقراطي: فقد نشرت مجلة "شبيغل" بالفعل تقارير عن "اجتماعات سرية تمت فيها مناقشة فكرة ترشحالمستشار أولاف شولسفي الانتخابات المقبلة في خريف عام 2025 وما إذا كان من الضروري أن يحل محله وزير الدفاع المحبوب بوريس بيستوريوس". بيد أن هذه الشائعات أيضا لم تلق أي تعليق من قبل المستشار شولتس.

اعده للعربية: علاء جمعة