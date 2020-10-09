 أوكسفام: وفاة 11 شخصا من الجوع كل دقيقة مقابل 7 بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.07.2021

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أخبار

أوكسفام: وفاة 11 شخصا من الجوع كل دقيقة مقابل 7 بسبب كورونا

قالت منظمة "أوكسفام" إن 11 شخصا يموتون على الأرجح من الجوع كل دقيقة، وهو ما يتجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا. من ناحيته قال برنامج الغذاء العالمي إن نحو تسعة في المئة من سكان العالم ينامون جوعى كل ليلة.

يموت 11 شخصا من الجوع كل دقيقة مقابل 7 بسبب كورونا، حسب منظكة أوكسفام

يموت 11 شخصا من الجوع كل دقيقة مقابل 7 بسبب كورونا، حسب منظكة أوكسفام

حذرت منظمة مكافحة الفقر "أوكسفام" من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفا مشابهة لظروف المجاعة زاد بمقدار ستة أمثال خلال العام الماضي، وذلك بسبب  "ثلاثة عوامل مميتة"؛ الصراعات، ووباء كورونا وتغير المناخ. 

وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "فيروس الجوع يتكاثر"، نشر الخميس، أن هناك 155 مليون شخص في 55 دولة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

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سلط منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الغذاء العالمي، الضوء على البرنامج التابع للأمم المتحدة ودوره الرئيسي في مكافحة الجوع حول العالم، كما في السودان وسوريا واليمن، فما هي الأنشطة التي بموجبها أستحق جائزة مرموقة كنوبل؟

دق المجلس النرويجي للاجئين جرس التحذير من وقوع أسوأ مجاعة على مستوى العالم في اليمن، مشدداً على أن قادة العالم لا يزالون قادرين على منع "هذه الكارثة التي صنعها الإنسان".

وذكرت المنظمة الإنسانية في تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا): "أدى الصراع المستمر، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية للوباء وأزمة تغير المناخ المتصاعدة، إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كارثي في بؤر الجوع الساخنة في العالم، وإلى ظهور بؤر جوع جديدة".

وبحسب التقرير، تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية دول العالم من حيث العدد المقدر للمواطنين الذين يواجهون "الجوع على مستوى الأزمة" عند 8ر21 مليون، حيث يقترب عدد سكان البلاد من 90 مليونًا، وفقا لإحصائية البنك الدولي لعام 2020.

ووفقا للتقرير، تضم قائمة أكبر عشر بؤر تواجه خطر الجوع الشديد في العالم، أفغانستان  واليمن وجنوب السودان.

ويتضمن التقرير عددًا من التوصيات لمعالجة الأزمة، بما في ذلك تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية وإنسانية طارئة إلى مناطق الجوع والصراعات الساخنة، والتعاون العالمي من أجل "بناء أنظمة غذائية أكثر عدلاً ومرونة واستدامة".

كما يدعو التقرير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى دعم حملة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا واتخاذ "إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تغير المناخ".

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه لا يمكن وضع نهاية للجوع ما لم يتم اتخاذ تدابير جماعية صارمة لعلاج الأسباب الكامنة للظلم الذي يغذي الجوع.

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أكثر من 350 ألف إنسان يواجهون مجاعة في تيغراي الإثيوبية

من جانبه قال  برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة  إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنسبة 74 في المئة هذا العام، إذ أدت زيادات أسعار الغذاء الأخيرة إلى تفاقم الضغوط الحالية جراء الصراعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

وقال البرنامج إن عددا قياسيا يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أوكليهما.

وأوضح مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9 في المئة في يونيو حزيران. ويقيس المؤشر سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الحليب واللحوم والسكر.

وبعد أن ظل الجوع العالمي يتراجع لعشرات السنين فإنه يشهد ارتفاعا متواصلا منذ 2016. ويقول البرنامج الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، إن حوالي 690 مليون شخص، أي تسعة في المئة من سكان العالم، ينامون جوعى كل ليلة.

ويستهدف البرنامج هذا العام مساعدة 139 مليون شخص فيما يمثل أكبر عملية في تاريخه.
 

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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