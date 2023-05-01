أوكرانيون من سلاح المدرعات "جاهزون" لهجوم الربيع؟

يقوم رئيس الفريق أولكسندر ورفاقه الثلاثة داخل غابة بتجميع مقبض طوله ستة أمتار لتنظيف المدفع الكبير على دباباتهم من طراز "تي-72". لم يطلقوا النار منذ عدة أيام لكنهم يقومون بانتظام بصيانة مدرعتهم لكي يكونوا "جاهزين على الدوام" للهجوم المعلن كما قال أولكسندر.

منذ عدة أشهر، تقول أوكرانيا إنها تريد شن هجوم حاسم لعكس مسار الغزو الروسي وتحرير حوالى 20% من أراضيها المحتلة- بينها شبه جزيرة القرم. وقال رئيس الفريق بعد عملية تنظيف المدفع "علينا أن نمضي الى الأمام لأنها فرصتنا الوحيدة للعودة الى منازلنا في وقت أبكر. فقط مع انتصارنا سنتمكن من العودة بشكل أسرع. بالتالي نحن ننتظر، وننتظر".

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على بعد كيلومترات من باخموت

يمكن سماع نيران المدفعية وانفجارات من بعيد وسط تساقط المطر. على بعد 15 كلم من هناك، تقع باخموت، مركز المعارك في شرق أوكرانيا حيث تشتد معارك دامية منذ الصيف الماضي. في الأسابيع الماضية، أحرز المقاتلون الروس ومقاتلو مجموعة فاغنر المسلحة تقدما كبيرا في وسط المدينة إثر معارك كثيفة. لم يعد الأوكرانيون يسيطرون إلا على جزء صغير غرب المدينة وتؤكد السلطات الروسية سيطرتها على حوالى 90% من المدينة التي كانت تعد 70 ألف نسمة قبل الحرب واليوم باتت مدمرة بالكامل تقريبا. يتابع أولكسندر قائد سرب مدرعات "تي-72" التي قدمتها بولندا لأوكرانيا قبل أشهر "بحسب ما يمكنني رؤيته من الوضع الحالي، يبدو أنه لم يعد هناك شيء في باخموت نسيطر عليه".

من جهته ،بقي زاور خمسة أيام في هذه المدينة في منتصف نيسان / ابريل في إطار مهمة إسناد للمشاة، رغم أن "الدبابات غير معدة عموما للمعارك في المناطق الحضرية". وقال قائد الدبابة هذا "إنها آلة كبيرة. من الصعب الاستدارة والمناورة والتراجع" موضحا أنه أطلق حوالى خمسين طلقة خلال مهمته.

بعد مقارنة الأرض المؤاتية لاستخدام الدبابات، يقول عناصر سلاح المدرعات إن المنطقة المحيطة بباخموت أكثر تعقيدا من تلك الجنوبية في خيرسون وزابوريجيا، المكونة من سهول زراعية كبرى.

مسرح محتمل للهجوم المضاد

يشير المحللون بانتظام الى تلك المناطق باعتبارها مسرحا محتملا للهجوم المنتظر في الربيع والذي تحضره القوات الأوكرانية. يقول أولكسندر إنه في محيط باخموت "الأرض صعبة جدا. هناك وديان وخنادق. والمسافات التي يجب قطعها قصيرة جدا - 200 ، 300 متر. بالتالي لا معنى لهذا الأمر، هم (الروس) يمكنهم رؤيتنا. والرؤية سيئة في دباباتنا".

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا معارك ضارية مع احتدام المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، تبادلت أوكرانيا وروسيا التصريحات بإيقاع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر..فما قصة المدينة؟ ولماذا تعد حصن أوكرانيا المنيع أمام الروس؟

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة قبل الكارثة تعود هذه الصورة إلى ربيع العام الماضي وترمز إلى العائلة والطفولة في باخموت. بيد أنه في مايو / آيار الماضي، اقتربت المعارك من المدينة وتعرضت لهجمات بالمدفعية وغارات جوية من قبل القوات الروسية ما خلف دمارا كبيرا لحق بالكثير من المباني.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا "فقدنا كل شيء" تعرضت التجمعات السكنية في شرق باخموت للقصف الروسي للمرة الأولى في ربيع العام الماضي. وبسبب المعارك، نزح الكثير من سكان باخموت ومنهم السيدة هالينا التي قالت للصحافيين وهي تقف أمام منزلها المدمر " لقد شُرّدنا وفقدنا كل شيء وجرى تدمير كل شيء ولا مجال للعودة".

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا عناق أمام أنقاض المدارس استهدفت الهجمات الروسية المدارس في باخموت. وفي يوليو / تموز الماضي، تعرضت مدرسة للتدمير، لكن لحسن الحظ لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وأمام أنقاض المدرسة، تبادلت معلمتان العناق وسط حالة من الأسى.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا المباني التاريخية لم تسلم من القصف خلال القصف الروسي، تعرضت الكثير من البنايات التاريخية في باخموت للتدمير مثل قصر الثقافة وبناية تعود إلى القرن التاسع عشر ومدرسة ثانوية عريقة خاصة بالفتيات. وجرى تدمير الكثير من المباني الحديثة التي تعد أبرز ملامح باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا النزوح عن باخموت مع اشتداد المعارك، بقى قرابة أربعة آلاف شخص من باخموت بحلول السابع من مارس / آذار الجاري فيما كان يصل تعداد سكان المدينة قبل الحرب إلى 73 ألفا. وكان ألكسندر هافريس من بين السكان الذين قرروا النزوح عن باخموت حيث توجه وعائلته إلى العاصمة كييف بحثا عن الأمان.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا هدنة هشة غادر أكثر من 90 في المائة من سكان باخموت والمناطق المحيطة بها. لكن من اضطر إلى البقاء معظمهم مرضى وكبار السن واجهوا ظروفا مأساوية إذ لا يوجد سوى صيدلية واحدة ومحلات تجارية قليلة تفتح أبوابها لساعات قليلة خلال أوقات الهدنة. وعلى وقع ذلك، قدمت منظمات إغاثة ومتطوعون مساعدات إنسانية لمن بقي في باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا حياة تحت القصف رغم اشتداد المعارك، اضطر البعض للبقاء داخل باخموت ومنهم هذه السيدة الحامل وزوجها حيث التقطت هذه الصورة لهما أواخر يناير / كانون الثاني الماضي أمام أحد الملاجئ في المدينة. ويحتاج من يريد الدخول إلى باخموت للحصول على تصريح.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا حالة خوف مستمرة بسبب الهجمات الروسية المتواصلة، يضطر الكثير من سكان باخموت إلى الاختباء داخل الملاجئ خاصة كبار السن ومنهم السيدة المسنة فالينتينا بوندانيركو البالغة من العمر 79 عاما التي لا تستطيع النظر من شرفة منزلها لفترات طويلة خوفا على حياتها.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا الحياة اليومية في القبو رغم مغادرة أفراد الأسرة إلى أوروبا، إلا أن نينا وزوجها قررا البقاء في باخموت. وفي ذلك، قالت نينا "لقد اعتدنا على سماع صوت دوي الانفجارات". وأكدت نينا أنها وزوجها لن يغادرا المدينة ما دام الجيش الأوكراني موجودا في باخموت.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا تدهور الوضع الإنساني تفاقم الوضع الإنساني في باخموت مع بدء القوات الروسية هجومها في الأول من أغسطس / آب الماضي. وعلى وقع ذلك، تعرضت شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة للتدمير بسبب القصف فيما بات الحصول على مواد غذائية أمرا صعبا حتى أن بعض المتطوعين أصيبوا في الهجمات.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا هجمات بالمدفعية الثقيلة أبرز المعارك حول باخموت دارت بين وحدات المدفعية. وحسب تقديرات الجيش الأوكراني فإنه جرى استخدام المدفعية والذخيرة الثقيلة خلال المعارك. وتعرضت باخموت لهجمات من مجموعة "فاغنر" الروسية. ورغم ذلك، يبدي الجيش الأوكراني مقاومة باسلة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا علم أوكرانيا.. من باخموت إلى الكونغرس الأمريكي تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من ديسمبر / كانون الأول الجنود الأوكرانيين في باخموت. وقد أخذ معه علما أوكرانيا يحمل توقيعات الجنود الأوكرانيين الذين يحاربون في باخموت. وبعد يومين، زار واشنطن حيث قام بإهداء العلم إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا علاج المصابين على جبهات القتال تواجه الأطقم الطبية التابعة للجيش الأوكراني ظروفا صعبة حيث تضطر إلى علاج المصابين على جبهات القتال. وتعمل هذه الأطقم على إنقاذ المصابين رغم نقص الإسعافات والإمدادات الطبية. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تعمل هذه الأطقم على ضمان نقل الحالات الحرجة إلى المناطق الآمنة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة تحت الأنقاض بسبب القصف واحتدام المعارك، تعرضت 80 في المائة من المنازل في باخموت للتدمير، وفقا للسلطات الأوكرانية. هذه الصورة التقطت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي وتظهر تصاعد الأدخنة من المباني المدمرة.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا دمار هائل في يناير/ كانون الأول الماضي، التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لمدينة باخموت تظهر حجم الدمار الذي لحق بها. وجاء في التعليق: "ظلت المدينة مركزا لمعارك طاحنة بين الوحدات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية وتكشف هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنايات والبنية التحتية في باخموت".

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا مدينة أشباح تضررت معظم مباني مدينة باخموت كثيرا بسبب التدمير حيث انهارت الأسقف وجدران المنازل ولم تنجو من القصف إلا واجهات الأبنية. وتظهر هذه الصورة التي التقطت من طائرة مسيرة في 13 من فبراير / شباط الماضي حجم الدمار الذي لحق بالمدينة والتي تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح فيما تغطي الثلوج الأنقاض.

في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا الدفاع عن "قلعة باخموت" مع اشتداد المعارك، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" وهو الأسم الذي أطلقه على المدينة حيث هدد "بتدمير" القوات الروسية التي تطوق المدينة. ورغم ذلك، لم يستبعد مسؤولو حلف "الناتو" احتمال سقوط باخموت في أيدي الروس. دميترو كانيفسكي/ م.ع/ م.أ.م



من أجل استعادة الأرض التي خسرتها، تؤكد أوكرانيا أنها شكلت ألوية هجومية وخزنت ذخائر مع سعيها جاهدة لتجنيب قواتها واستنفاد قوات خصمها على الجبهة. كما تلقت دبابات قتالية ومدفعية بعيدة المدى من الدول الغربية الداعمة لها.

لكن بالنسبة لإيفان وهو ميكانيكي يبلغ من العمر 24 عاما والذي كان يقوم بتنظيف مدفع رشاش دبابة ال تي-72 فان "الهجوم المضاد لن يغير الأمور بالسرعة التي يرغب بها الجميع. من أجل شن هجوم مضاد، يجب أن تكون هناك أعداد كبرى من القوات والتجهيزات. لا أعتقد ان هذا الأمر سيكون على هذا النحو قريبا، وهو ليس بهذه السهولة". في الانتظار "نقوم بصيانة الآلات والأسلحة. نكتسب خبرات جديدة. نحن متأهبون على الدوام".

يشدد أولكسندر (40 عاما) مساعد قائد الكتيبة التي ينتمي اليها عناصر سلاح المدرعات الذين ردوا على الأسئلة، على أهمية تحضير الفرق التي يجب ان يعرف أفرادها بعضهم البعض. يقول "هنا (في دبابة) عليك أن تفهم كل شيء باختصار. بالنسبة لعناصر المدرعات فان جزءا من الثانية مهم. الابتعاد عن القصف أو الوصول إلى الهدف. لأن الهدف لا يبقى ثابتا انما يتحرك. يجب إصابته، ويجب ان يدمر وإنجاز المهمة".

ش.ع / ح.ز (أ.ف.ب)