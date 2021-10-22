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أوكرانيا

تشهد أوكرانيا أزمات سياسية واقتصادية على خلفية نزاعات داخلية وخارجية تتعلق بنظام الحكم وتحالفاته الدولية. ويبرز من بينها النزاع مع روسيا حول شبه جزيرة القرم ومناطق شرق البلاد التي يشكل الروس غالبية سكانها.

تنقسم أوكرانيا من الناحية السياسة بين شرق يتحدث بغالبيته اللغة الروسية وبين غرب يتحدث الأوكرانية. وتعد ثاني أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة بعد روسيا، كما يلعب موقعها الجغرافي دوراً كبيراً في عبور إمدادات الغاز الروسية إلى دول غرب أوروبا، لكن هذا الموقع يجر على البلد لعنة الوقوع تحت ضغط مصالح سياسية متباينة. وتحد أوكرانيا من الشمال الشرقي روسيا ومن الغرب دول الاتحاد الأوروبي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، ما يجعلها حلقة وصل ونقطة تجاذب بين توجهين سياسيين مختلفين.

View of the room

خطة جديدة للناتو لردع أي هجوم روسي وبوتين يهاجم الحلف 22.10.2021

رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

"غازبروم" الروسية تنهي بناء مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" إلى ألمانيا 10.09.2021

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن بناء خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل". المشروع كان قد تأخر مرات عدة بسبب معارضة واشنطن وخلافات أوروبية، وسط مخاوف استخدامه كـ"سلاح جيوسياسي خطير".
MOWGLI # | Verwendung weltweit

على غرار طرزان وماوكلي.. بشر ترعرعوا مع الحيوانات؟ 04.09.2021

من منا لم يشاهد المسلسل الكرتوني "ماوكلي" أو أحد الأفلام الكثيرة عن "طرزان"! بشر أجبرتهم ظروف مختلفة على اللجوء إلى الغابات والعيش مع القرود والذئاب وغيرها من الحيوانات والتطبع بطباعها وسلوكها. وهنا بعض قصصهم.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Council for Civil Society and Human Rights via a video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Thursday, Dec. 10, 2020. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

اتهامات أممية لروسيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان 02.09.2021

تعذيب، وإجبار أشخاص على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، والتلكؤ عن متابعة التحقيقات في اختفاء عشرات الأشخاص منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. هذه الاتهامات وغيرها وجهتها الأمم المتحدة لروسيا في تقرير حديث.
مطالب أممية بـتحقيق شامل ونزيه في مقتل ناشط بيلاروسي

مطالب أممية بـ"تحقيق شامل ونزيه" في مقتل ناشط بيلاروسي 03.08.2021

عثر الثلاثاء على الناشط بيلاروسي فيتالي شيشوف مشنوقاً في حديقة في عاصمة أوكرانيا كييف، غداة فقدان أثره، وفق ما أعلنت الشرطة التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل، فيما حمّلت منظمة يرأسها، نظام الرئيس لوكاشنكو مسؤولية مقتلة.
The President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra (C), greets his supporters at the 20,000-seat stadium for an electoral rally, escorted by the presidential guard, Russian mercenaries, and Rwandan UN peacekeepers, in Bangui, on December 19, 2020. - One week before the first round of the presidential election, scheduled on December 27, 2020, the security situation is deteriorating rapidly and the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) is on high alert. (Photo by ALEXIS HUGUET / AFP)

لماذا يزداد اعتماد روسيا على المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة؟ 25.07.2021

تنامى دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف أنحاء العالم، والتي يرى بعض الباحثين أنها بدأت في الظهور في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الآن قطاعا مهما يسعى الكثيرون للحصول على خدماته المتعددة.
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

دول أوروبية تحذر من نورد ستريم 2 وتصفه بـ "الإتفاق الخاطئ" 23.07.2021

فيما أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأنه خطوة جيدة، وصفت ليتوانيا الاتفاق بـ"الخطأ"، مشيرة إلى أنه لا يزال من الممكن انتزاع تنازلات من موسكو.
FILE - In this Nov. 11, 2018 file photo a ship works offshore in the Baltic Sea on the natural gas pipeline Nord Stream 2 from Russia to Germany. The company building a natural gas pipeline from Russia to Germany says it's confident of getting an outstanding permit from Denmark to close the gap on the 1,200 kilometers ,746 miles, route. (Bernd Wuestneck/dpa via AP)

رسميا.. برلين وواشنطن تتوصلان لاتفاق حول "نورد ستريم 2" 21.07.2021

وأخيراً توصلت ألمانيا مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل. ويتضمن الاتفاق دعم عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ودعم الأخيرة للتحول إلى الطاقة النظيفة، فما النقاط الأخرى؟
Soccer Football - Euro 2020 - Quarter Final - Ukraine v England - Stadio Olimpico, Rome, Italy - July 3, 2021 England's Harry Kane celebrates scoring their third goal Pool via REUTERS/Ettore Ferrari

إنكلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020 03.07.2021

تأهلت إنكلترا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، لأول مرة منذ 25 عاما، بعد ثنائية لهاري كين ساعدت في سحق أوكرانيا برباعية، لتضرب موعدا مع الدنمارك على استاد ويمبلي.
Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Belgium v Russia - Gazprom Arena, Saint Petersburg, Russia - June 12, 2021 Belgium's Romelu Lukaku celebrates scoring their third goal Pool via REUTERS/Evgenia Novozhenina

طامحون كبار في ربع نهائي أمم أوروبا.. فلمن ستقرع الأجراس؟ 30.06.2021

يشهد ربع نهائي أمم أوروبا مواجهة طاحنة بين بلجيكا وإيطاليا وأخرى غير متوقعة بين تشيكيا والدنمارك. وفي باقي مباريات دور الثمانية، تلعب إنجلترا مع أوكرانيا وإسبانيا مع سويسرا. فكيف تبدو الحظوظ ولمن ستقرع الأجراس في ويمبلي؟
Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - Sweden v Ukraine - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - June 29, 2021 Ukraine's Artem Dovbyk scores their second goal REUTERS/Lee Smith

أمم أوروبا- أوكرانيا تهزم السويد في الوقت القاتل وتبلغ ربع النهائي 29.06.2021

مع آخر لحظات المباراة نجحت أوكرانيا في الفوز بصعوبة على السويد، التي طرد منها لاعب في الوقت الإضافي من لقائهما مساء الثلاثاء. وتلتقي أوكرانيا في دور الثمانية (ربع النهائي) مع إنجلترا التي فازت على ألمانيا.

French Prime Minister Jean Castex meets German chancellor Angela Merkelby videoconference at Matignon in Paris, France on November 5, 2020. This is their first meeting, during which they have to discuss the main European and international issues and exchange on the measures taken in France, Germany and Europe to deal with the COVID-19 pandemic. Photo by Alexis Sciard/Pool/ABACAPRESS.COM

ميركل تتمسك بالحوار مع روسيا لأن "الصمت لن يحل المشكلات" 28.06.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا على أهمية الحوار مع روسيا، موضحة أن "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليست جيدة بالفعل في الوقت الراهن، لكن حتى إبان حقبة الحرب الباردة، كان الناس يتحدثون مع بعضهم البعض".
Germany's Chancellor Angela Merkel, right, talks to Austrian Chancellor Sebastian Kurz during an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 24, 2021. At their summit in Brussels, EU leaders are set to take stock of coronavirus recovery plans, study ways to improve relations with Russia and Turkey, and insist on the need to develop migration partners with the countries of northern Africa, but a heated exchange over a new LGBT bill in Hungary is also likely. (AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

القمة الأوروبية ترفض الحوار مع بوتين وتهدد موسكو بمزيد من العقوبات 25.06.2021

حسم قادة الاتحاد الأوروبي الخلاف خلال قمة شهدت انقسامات كبيرة، ورفضوا عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما اقترحت ألمانيا وفرنسا، وعوضا عن ذلك هدد قادة الاتحاد بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

SOCCER - UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 BUCHAREST,ROMANIA,21.JUN.21 - SOCCER - UEFA European Championship, EM, Europameisterschaft OEFB international match, Länderspiel, Nationalmannschaft Austria vs Ukraine. Image shows the rejoicing of Aleksandar Dragovic, David Alaba and Alexander Schlager AUT. PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures/xChristianxWalgram

يورو 2020.. العلامة الكاملة لهولندا والنمسا تتأهل لدور الـ16 21.06.2021

حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة. كما تأهل المنتخب النمساوي لدور الـ16 بعد فوزه الثمين على أوكرانيا.
Soccer Football - Euro 2020 - Group C - Netherlands v Austria - Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands - June 17, 2021 Netherlands' Denzel Dumfries celebrates scoring their second goal Pool via REUTERS/Piroschka Van De Wouw

هولندا وبلجيكا تلحقان بإيطاليا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا 17.06.2021

لحقت كل من هولندا وبلجيكا بإيطاليا إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو2020) بعد فوزهما على النمسا والدنمارك على التوالي. كما فازت أوكرانيا على مقدونيا الشمالية لتعزز آمالها في بلوغ ثمن النهائي.
Russian President Vladimir Putin and U.S. President Joe Biden shake hands during a meeting at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

على أرض محايدة .. قمة "الخطوط الحمراء" بين بايدن وبوتين 16.06.2021

مع انخفاض العلاقات بين بلديهما إلى أدنى مستوى، انطلقت قمة تاريخية بين جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة "الخطوط الحمراء" والمصالح المشتركة، في وقت تعيد واشنطن رسم علاقاتها الخارجية في فترة ما بعد ترامب.
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