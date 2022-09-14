 أوكرانيا ـ تقهقر الجيش الروسي يُغذي سيناريوهات هزيمة بوتين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.09.2022

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سياسة واقتصاد

أوكرانيا ـ تقهقر الجيش الروسي يُغذي سيناريوهات هزيمة بوتين؟

أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟

أرشيف: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زلينسكي (باريس، التاسع من ديسمبر 2019)

أرشيف: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زلينسكي (باريس، التاسع من ديسمبر 2019)

أثارت الدقة والنجاعة والسرعة التي قاد بها الجيش الأوكراني هجومه المضاد ضد مواقع القوات الروسية (شمال أوكرانيا) إعجاب الخبراء العسكريين في الغرب، خصوصا وأن المقارنة البسيطة بين مقدرات الجيشين تعطي تفوقا هائلا للجيش الروسي. ففي بداية الحرب في فبراير/ شباط الماضي توقع المراقبون انهيارا سريعا للجيش الأوكراني أمام نظيره الروسي، بل حتى إن الدعاية الروسية ترفض إلى اليوم وصف ما يجري بالحرب وتعتبره مجرد "عملية عسكرية خاصة".

مختارات

في ظل السجال الدائر حول تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد النجاحات التي تحققت في هجومها المضاد، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنّ بلادها ستمد كييف بآليات مدرّعة، لكنّها لن تزوّدها بدبابات قتالية في المرحلة الراهنة.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا، وشدد خلال مكالمة هاتفية مع بوتين على "إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن".

مرتدية ملابس بألوان العلم الأوكراني وبرفقة السيدة الأولى الأوكرانية جددت رئيسة المفوضية الأوروبية في "خطاب حال الاتحاد" دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ما أوجه هذا الدعم؟

أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.

لقد تمكن الهجوم الأوكراني المضاد من استعادة مساحة هائلة في ظرف أيام، غير أن ذلك لا يجب أن يخفي أن الجيش الروسي لا يزال يحتل 20% من الأراضي الأوكرانية، ما دفع بعض الخبراء إلى الحذر في تفسير التقدم الأوكراني والتردد في الحسم، بما إذا كان تحولا استراتيجيا في مجرى المعارك أم مجرد فصل من لعبة كر وفر لحرب ستكون طويلة الأمد، وسيكون بالتالي من السابق لأوانه التكهن اليوم بمآلاتها النهائية.

لقد رفرف العلم الأوكراني مرة أخرى وسط بالاكليا، تلك البلدة الصغيرة الواقعة في منطقة خاركيف (شمال شرق). كانت بالاكليا أول بلدة استعادها الجيش الأوكراني منذ انسحاب القوات الروسية من وسط البلاد في أواخر مارس / آذار الماضي. بلدة قد يُسَجّل اسمها كنقطة تحول في مجرى هذه الحرب التي أرادها الكرملين عملية سريعة ومفاجئة، وهي اليوم في طور تحولها إلى مستنقع بلا أفق.

وبهذا الصدد كتب موقع إذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية (11 سبتمبر/ أيلول 2022) معلقا "نقطة التحول هذه ليست من قبيل الصدفة، ففي فبراير/ شباط هاجم الجيش الروسي أوكرانيا من أربع جهات، لكن تعذّر عليه السيطرة على كييف كما خاركيف، ما اضطره إلى الانسحاب من وسط أوكرانيا في مارس / آذار. الهدف التالي للكرملين كان الاستيلاء الكامل على حوض دونباس. وهنا أيضا توقف الزحف (..) اليوم يحارب الجيش الأوكراني بمنطق مختلف، فهو يستكشف نقاط الضعف في تشكيلات العدو ويستخدمها بشكل انتقائي وذكاء بمساعدة المدفعية المتفوقة تقنيًا من الغرب".

 

الحرب خدعة ـ كيف باغت الأوكرانيون الروس

بهجومهم السريع والمباغت أكد الأوكرانيون أن الحرب لا تقوم فقط على الترسانة العسكرية أو عدد الجنود وإنما أيضا على التخطيط والتمويه وخداع العدو. ولا يزال الخبراء العسكريون يحللون خلفيات فشل الاستخبارات الروسية في توقع خطط الجيش الأوكراني، رغم وجود عدد من الإشارات التي لم تلتقطها موسكو أو لم تأولها بالشكل الصحيح. فقد قام الأوكرانيون بعملية تمويه ذكية حين أعلنوا عن هجوم مضاد في الجنوب فيما أطلقوا هجوما أضخم في شمال شرق البلاد. وقع المفاجأة يكمن أيضا في كون خطوط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي مراقبة على مدار الساعة بواسطة الأقمار الاصطناعية وباقي الأدوات الاستخباراتية ما يجعل من الصعب إخفاء أي تحرك كبير لقوات الأطراف المتحاربة.

أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب باستعادة مزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا

خبراء غربيون يعتبرون أن الجيش الروسي يعاني من بيروقراطية قاتلة ومركزية في اتخاذ القرارات وبالتالي صعوبة في التفاعل السريع مع تغيرات الواقع في ساحة المعركة. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "ألموندو" الإسبانية (12 سبتمبر/ أيلول) "نشهد هجومًا استثنائيًا للجيش الأوكراني في شمال دونباس. صراع يبدو أنه سيكون طويلا ومفجعا، والذي مرّ بمراحل مختلفة، قاسمها المشترك فشل استراتيجية الكرملين. الحرب الخاطفة التي كانت تهدف إلى قطع رأس الحكومة الشرعية في كييف فشلت بفضل الشجاعة والتصميم اللذين دافع بهما الأوكرانيون عن سيادتهم وحريتهم (..) من الواضح أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم العسكري الغربي. أصبحت هزيمة بوتين الآن محتملةً، في حرب يجب ألا ينتصر فيها إذا كنّا نهتم بأمن واستقرار أوروبا".

 

مخاطر التصعيد والتورط في حرب استنزاف

إذا كان من الصعب التكهن بمآل الحرب اليوم، فهناك إجماع بين الخبراء على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل، لحد الآن على الأقل، في تحقيق هدفه المعلن وهو السيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا. بينما المكاسب الأوكرانية واحتمال انهيار روسي مفاجئ قد تدفع موسكو إلى تصعيد حدة الصراع وربما اللجوء حتى لاستعمال أسلحة نووية تكتيكية، ما سيدخل المنطقة والعالم إلى سيناريوهات غير محسوبة العواقب. قد يبدو هذا السيناريو مبالغا فيه، غير أن بوتين قد لا يستطيع التعايش مع حرب استنزاف بعيدة المدى ولا أيضا مع الصور المؤلمة بالنسبة له، والتي تظهر الجنود الروس هاربين، في حالة فوضى، من ساحة المعركة، تاركين ورائهم الأسلحة والمعدات في مشاهد أثارت الدهشة والذهول.

التبرير الروسي القائل بأن الأمر يتعلق بإعادة تجميع وتمركز للقوات وليس هروبا أمام الهجوم الأوكراني المباغت، لم يقنع الكثيرين، ذلك أن التخلي عن منطقة إزيوم الاستراتيجية لا يمكن فهمه بهذا المنطق، لأن ذلك يكاد يلغي قدرة الكرملين على تحقيق أهدافه المعلنة في دونباس. ولا يزال الرئيس الروسي بوتين مترددا في إعلان التعبئة العامة وتوجيه ضربات إلى حلفاء أوكرانيا أو المضي في تنفيذ تلميحاته باللجوء إلى السلاح النووي. صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الاقتصادية (13 سبتمبر/ أيلول) كتبت بهذا الشأن معلقة "يواجه رئيس الكرملين فلاديمير بوتين، الذي أراد الإطاحة بالقيادة الأوكرانية في غضون أيام قليلة ومحو أكبر دولة في أوروبا من الخريطة، أنقاض أوهامه الذاتية وأصبح ضحية لسياساته ودعايته. فالجيش الروسي ليس القوة الساحقة التي يخشاها الكثيرون في الغرب. هذه القوة، ونتيجة نظام بوتين، تآكلت واستُنزِفت من الداخل ماديا ومعنويا بفعل مافيا الفساد".

 

عدم اليقين ـ مؤشرات تآكل القوات الروسية

يبدو الجيش الروسي اليوم وكأنه عاجز عن مواجهة الزحف الأوكراني بقوات احتياطية جاهزة، وبدلا من ذلك اقتصر رده على ضربات صاروخية بعيدة المدى، استهدفت بشكل خاص البنية التحتية كمحطات الكهرباء في خاركيف ودينبرو. وفي الجهة المقابلة يعتبر خبراء أن الأوكرانيين لا يمتلكون بدورهم الاحتياطات الكافية من الجنود لاستغلال التراجع الروسي الحالي والمضي في التقدم على مختلف الجبهات، في حين يرى آخرون، أن العكس هو الصحيح معتبرين التقدم السريع والكاسح للأوكرانيين دليلاً على تفوقهم من حيث عدد القوات. المعلقون العسكريون الروس في القنوات الإعلامية الرسمية أظهروا بدورهم قلقا واضحا من التطورات الميدانية في الجبهة الأوكرانية ومن بينهم بوريس نادزدين، النائب البرلماني السابق، الذي تجرأ وهاجم الرئيس بوتين، معتبرا أنه ضلل الشعب عندما شن حربا "استعمارية من المستحيل كسبها"، في حين دعت أصوات روسية أخرى إلى حشد كل القدرات العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


وبهذا الصدد كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية (12 سبتمبر/ أيلول) معلقة "لقد أظهرت قوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي براعة كبيرة واستفادت بشكل جيد من المدفعية القوية والأسلحة الأخرى التي قدمتها الولايات المتحدة، ما أحدث اضطرابا في خطوط الإمداد الروسية. لكن الهجوم المضاد لا يعني بالضرورة النصر النهائي. يجب على أوكرانيا أن تواصل الضغط لطرد روسيا من مناطق أخرى. لم يتم خوض معركة خيرسون بعد. كما يجب أن تُذكّر فرحة الأيام القليلة الماضية الكونغرس الأمريكي وأوروبا بأنه يتعين عليهما بذل جهد أقصى الآن لدعم أوكرانيا لأن في ذلك استثمار لتحقيق النجاح في المستقبل".

 

لأول مرة ـ بوتين يواجه رياحا داخلية معاكسة

في تحول مثير دعت مجموعة من الأصوات القومية من داخل روسيا، بلهجة لا تخلو من غضب، الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن تحقيق نصر سريع ونهائي غداة تقهقر القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، خصوصا إيزيوم، ذات الموقع الاستراتيجي والحيوي كمركز إمدادات في خاركيف. وفي وقت اجتاحت فيه صور هروب القوات الروسية مواقع التواصل الاجتماعي، حاول بوتين تسويق صورة الزعيم الهادئ غير المبالي، حيث افتتح أكبر عجلة دوارة في أوروبا في متنزه بموسكو، تحت إضاءة الألعاب النارية في الميدان الأحمر، إحياء لذكرى تأسيس المدينة عام 1147. وحتى الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف بوتين الوفي الذي كانت قواته في طليعة الحملة ضد أوكرانيا، عبر عن حسرته من خسارة إيزيوم، وقال بهذا الصدد "إذا لم يتم إجراء تغييرات اليوم أو غدا في إدارة العملية العسكرية الخاصة، فسأضطر للذهاب إلى قيادة البلاد لأشرح لهم الوضع على الأرض". وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، اتّهم مراسلون حربيون موالون للكرملين وجنود سابقون وحاليون السلطات الروسية بالتهوين من التحديات التي يواجهها الجيش الروسي في الميدان.

صحيفة "برلينر مورغنبوست" (12 سبتمبر/ أيلول) حذّرت من ردود الفعل الممكنة لبوتين وكتبت تقول: "جنودٌ روسٌ يفرون من العدو، تاركين وراءهم دباباتهم ساعين لشيء واحد: العودة إلى ديارهم، جنود أوكرانيون يرفعون علم بلادهم في المدن المستعادة، رئيس أوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مبتسم في كييف، يسخر من الجيش الروسي. مشاهد لا تخدش فقط صورة الرجل القوي في الكرملين، بل قد تعرض موقعه في السلطة للخطر". وتابعت الصحيفة وهي تسرد قصة، دأب بوتين على ترديدها حين كان طفلاً صغيراً، طارد مرة فأرًا في ردهة البيت وعندما حاصره واعتقد أنه يستطيع الإمساك به، قفز في وجهه. "كان هذا درسًا في الحياة بالنسبة له: إذا حوصرت، فستفعل أي شيء للبقاء على قيد الحياة. من الممكن أن يكون هو نفسه قد تغير من صياد إلى فريسة مُطاردة. وقد يصبح سلوكه بالتالي غير قابل للتوقع".

تراجع الجيش الروسي مجرد كبوة تكتيكية أم تحول استراتيجي في مسار الحرب

تراجع الجيش الروسي مجرد كبوة تكتيكية أم تحول استراتيجي في مسار الحرب

ضغوط على برلين من أجل دعم كامل لأوكرانيا

واصلت كييف ضغطها على الحكومة الألمانية متهمة إياها بالبطء في تقديم أسلحة ثقيلة للجيش الأوكراني خصوصا الدبابات القتالية. وبهذا الشأن كتب المستشار بالرئاسة الأوكرانية عبر تغريدة على موقع تويتر (13 سبتمبر/ أيلول) منتقدا "لم تصل دبابات منذ ستة أشهر لعدم صدور (قرار سياسي) بشأنها". وتوقع أن تستمر روسيا في "إرهابها" وأن يموت أوكرانيون بسبب "تردد ألمانيا". واستطرد قائلا "يا ألمانيا، نحن في انتظار وفائك بتعهدك".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أن النجاحات التي حققتها قوات بلاده كانت بفضل الأسلحة المقدمة من الدول الغربية في شن هجمات مضادة أدت إلى استعادة الكثير من البلدات والقري من أيدي القوات الروسية. وفي سياق متصل دعا المستشار الألماني أولاف شولتس (13 سبتمبر) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين دامت ساعة ونصف. وشدد شولتس في حديثه "مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (ARD) علق الموقف الألماني وكتب يقول: "في حربها المشروعة ضد هجوم بوتين، تدافع أوكرانيا عن أسلوب حياتها الليبرالي والقيم الأوروبية. إذا كانت هذه الحجة، التي يرددها المستشار أولاف شولتس، صحيحة، فإن الديمقراطية قد حققت مكاسب مهمة في الأيام الأخيرة. وبالتحديد، عبر استعادة أوكرانيا للمناطق التي انتزعتها منها روسيا بالقوة. إذا كانت ألمانيا تريد أن يظل هذا الكفاح من أجل الحرية ناجحًا، فعليها الآن، بالتنسيق مع شركائها في التحالف، تسليم المعدات الثقيلة بسرعة أكبر. أكبر، بما في ذلك الدبابات القتالية".

حسن زنيند

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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تقدم أوكراني سريع وتراجع روسي.. ماذا يحدث في شرق أوكرانيا؟ 14.09.2022

أوكرانيا تعلن استعادة المزيد من الأراضي في هجومها المضاد شرق البلاد وجنوبها وروسيا تعلن شنها ضربات مكثفة على جميع الجبهات وأصوات روسية متزايدة تطالب باستقالة بوتين.. فهل يزداد الضغط الداخلي على الرئيس الروسي؟ وكيف هو الوضع على الأرض في أوكرانيا؟

10.09.2022 Destroyed armored vehicles litter the road in Balakliya, Kharkiv region, on September 10, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian forces said on September 10, 2022 they had entered the town of Kupiansk in eastern Ukraine, dislodging Russian troops from a key logistics hub in a lightning counter-offensive that has seen swathes of territory recaptured. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

كييف تؤكد "فرار" القوات الروسية واستعادتها لمناطق شاسعة 11.09.2022

يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

أوكرانيا تستعيد "سبعة أضعاف" مساحة كييف في أقل من شهر 13.09.2022

بعد إعلان أوكرانيا نجاحات عسكرية جديدة وتأكيدها أنها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت ما يعادل سبعة أضعاف مساحة كييف في شهر واحد، ردّ الجيش الروسي بقصف بعض المناطق التي انسحب منها.