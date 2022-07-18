 أوكرانيا ـ استقالة رئيسة فرع ″أمنستي″ إثر تقرير للمنظمة أغضب كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2022

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أوكرانيا ـ استقالة رئيسة فرع "أمنستي" إثر تقرير للمنظمة أغضب كييف

قدمت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، مما أثار غضب كييف.

رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك (6/5/2022)

رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك: حاولت من دون جدوى إقناع إدارة منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز

 

قالت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك في بيان على صفحتها على فيسبوك ليل الجمعة السبت (السادس من آب/أغسطس 2022): "أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا"، معتبرة أن التقرير الذي نُشر في الرابع من آب/أغسطس خدم عن غير قصد "الدعاية الإعلامية الروسية".

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لأول مرة منذ الغزو الروسي، يتجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود من أوكرانيا عشرة ملايين شخص، وفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كُشف عنها الثلاثاء.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية تقريرها الذي يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر في مقاومته للغزو الروسي، عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان. وأثار نشر الوثيقة في اليوم السابق غضب كييف. وذهب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حد اتهام المنظمة غير الحكومية "بمحاولة تبرئة الدولة الإرهابية" الروسية عبر "المساواة بشكل ما بين الضحية والمعتدي".

وقالت بوكالتشوك: "من لا يعيش في بلد غزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم معنى إدانة جيش من المدافعين". وأضافت أنها حاولت من دون جدوى إقناع إدارة منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز ولم يأخذ في الاعتبار آراء وزارة الدفاع الأوكرانية.

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وأكدت منظمة العفو أنها اتصلت بمسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية في 29 تموز/يوليو بشأن النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق ردا في الوقت المناسب قبل إصدار تقريرها.

ورأت كالتشوك أن منظمة العفو "أعطت وقتا قصيرا جدا" لوزارة الدفاع "للرد". وأضافت "نتيجة لذلك، أصدرت المنظمة عن غير قصد تقريرا بدا أنه يدعم عن غير قصد الرواية الروسية"، معتبرة أنه "بدافع حماية المدنيين، تحول هذا التقرير أداة دعاية روسية".

وكانت كالتشوك كتبت في منشور على فيسبوك أن منظمة العفو تجاهلت طلبات من فريقها بعدم نشر التقرير. وأضافت "أمس، كان لدي أمل ساذج في أنه يمكن أن يتم إصلاح كل شيء واستبدال النص بآخر، لكنني أدركت اليوم أن ذلك لن يحدث".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت الجمعة أنها "متمسّكة تمامًا" بتقريرها. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "إننا متمسكون تماما باستخلاصاتنا"، مؤكدة أنها "تستند إلى أدلة تمّ جمعها خلال تحقيقات مكثّفة خضعت لنفس المعايير الصارمة وإجراءات الحيطة الواجبة مثل جميع أعمال منظمة العفو الدولية"، مبدية أسفها لرد فعل السلطات الأوكرانية.

واتهمت المنظمة في تقريرها بعد تحقيق استمر أربعة أشهر الجيش الأوكراني بنشر قواعد عسكرية في مدارس ومستشفيات وشن هجمات من مناطق مأهولة بالسكان، وهو تكتيك يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، على حد تعبيرها. لكن المنظمة غير الحكومية أكدت في الوقت نفسه أن التكتيكات الأوكرانية لا "تبرر بأي حال من الأحوال الهجمات الروسية العشوائية" التي تصيب السكان المدنيين.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه "غاضب" من الاتهامات "غير العادلة" لمنظمة العفو الدولية والتي تشير إلى "توازن خاطئ بين الظالم والضحية".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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