أوكرانيا تواجه الدب الروسي.. كيف يبدو ميزان القوة العسكرية بين الطرفين؟

كثير من الخبراء العسكريين استبعدوا شن روسيا حربا على أوكرانيا بسبب الاعتقاد بأنها ستكون حربا طويلة الأمد وصعبة وستخلف خسائر فادحة؛ إلا أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا الخميس (24 فبراير/ شباط 2022)، وقامت بعملية إنزال للقوات على سواحلها بعد أن صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما وصفها بـ"عملية عسكرية خاصة" في شرق أوكرانيا.

ثلاثة ملايين أوكراني في روسيا

وكانت أوكرانيا قد دعت مواطنيها أمس الأربعاء إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن على خلفية "تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا" كما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية. ويعيش حوالى ثلاثة ملايين أوكراني في روسيا، وفق التقديرات الأوكرانية.

وسبق ذلك إعلان روسيا الثلاثاء إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، متهمة السلطات الأوكرانية بعدم القيام بما هو ضروري لضمان سلامتهم.

وبعد اندلاع الحرب التي حاولت قوى غربية عديدة منع وقوعها، بما في ذلك أمريكا وألمانيا وفرنسا، نلقي فيما يلي نظرة عامة على قوة الجيشين: الروسي والأوكراني.

أولا: عدد الجنود

روسيا: نحو مليون جندي ومليونين في الاحتياط

في السنوات الأخيرة استثمر فلاديمير بوتين بكل قوة في الجيش الروسي الذي يعدّ واحدا من أقوى الجيوش في العالم، سواء من ناحية عدد قواته أو عتاده. فالجيش الروسي يأتي في مؤشر "غلوبال فايرباور" السنوي في المرتبة الثانية لأقوى جيش في العالم، يليه مباشرة الجيش الصيني، وبطبيعة الحال فإن الجيش الأمريكي هو صاحب المرتبة الأولى في هذا التصنيف.

وعند المقارنة مع الجيش الأوكراني فإن كفة الجيش الروسي هي الأرجح وبفارق كبير. ويقدر معظم الخبراء أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، وهناك أيضا قوات روسية أخرى في بيلاروسيا. ويصل الجيش الروسي هنا إلى عدد إجمالي يبلغ حوالي 280 ألف جندي، من مجموع القوات المسلحة الروسية البالغ عددها حوالي 900 ألف جندي. ويبلغ عدد جنود الاحتياط في روسيا نحو مليوني جندي.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن 24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن إحياء التقليد: 1995 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن استعراض المحاربين القدامى بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن عودة التقنية العسكرية موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن 2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن الكتيبة الخالدة الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن 9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.



أوكرانيا: زيادة في عدد القوات واكتساب خبرة

رغم ذلك يرى خبراء عسكريون أن جنود أوكرانيا، بإمكانهم إظهار مقاومة شرسة للغزو الروسي وأن يتسببوا في خسائر فادحة للقوات الروسية. فالجيش الأوكراني الآن هو أفضل تجهيزًا واستعدادًا مما كان عليه في عام 2014، عندما ضمت روسيا ضم شبه جزيرة القرم بدون قتال.

ولدى الجيش الأوكراني 209 آلاف جندي وتهدف أوكرانيا إلى زيادة قواتها إلى 361 ألف جندي، وقد وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرا مرسوما بذلك. وهناك أيضا حوالي 900 ألف جندي احتياطي ومقاتل لدى اتحادات تطوعية.

ومعظم الذكور البالغين في أوكرانيا لديهم على الأقل تدريب عسكري أساسي. وأكتسب الجيش أيضًا خبرة قتالية منذ عام 2014 في دونباس ويعتبر لديه دوافع كبيرة.

وقال وزير دفاع أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس إن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.

وأصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط أمس الأربعاء، وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... التعبئة ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

ثانيا: ماذا عن العتاد العسكري لكلا البلدين؟

الميزانية العسكرية: بين عامي 2010 و 2020، ضاعفت أوكرانيا ثلاث مرات حجم الإنفاق الدفاعي لديها، وفي عام 2020، بلغت الميزانية العسكرية لكييف 4.3 مليار دولار، وارتفعت الآن إلى نحو 5.9 مليار دولار، وهذا يمثل نحو عُشر الميزانية العسكرية الروسية التي تبلغ 61.7 مليار دولار، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

مساعدات غربية لأوكرانيا

قامت دول غربية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حتى ولو لم يكن ذلك كافيا بالنسبة للحكومة في كييف. فقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ عام 2014 وقدمت لكييف زوارق دورية ومدرعات، وبنادق، وطائرات مسيرة وأنظمة رادار أو أجهزة للرؤية الليلية.

وأرسلت تركيا طائرات بدون طيار (طائرات بيرقدار) تم استخدامها ضد الانفصاليين في الشرق.

أما بريطانيا العظمى فقد مدت أوكرانيا بمدافع مضادة للدبابات ومتخصصين لتدريب القوات الأوكرانية إضافة إلى عربات مدرعة.

علاوة على ذلك هناك أيضا مساعدات عسكرية قدمتها دول البلطيق وجمهورية التشيك.

أما ألمانيا فقد استبعدت حتى الآن تسليم أسلحة، لكنها تشارك ماليا في التدريب وبناء المستشفيات الميدانية.

استعراض عسكري في كييف بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 31 عاما (24/8/2021)

الدفاع الجوي والحرب الالكترونية

ويعتبر الخبراء العسكريون الدفاع الجوي الأوكراني ضعيفا بشكل خاص، وبإمكان روسيا استخدام تفوقها في الحرب الإلكترونية وتعطيل الاتصالات في الجيش الأوكراني.

العتاد البري

تمتلك القوات الروسية حوالي 2840 دبابة، أي ثلاثة أضعاف تلك التي تملكها الجارة أوكرانيا. ويمكن لأوكرانيا الاعتماد على أسلحة خارقة للدروع، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات من إنتاج الولايات المتحدة، وكذلك المدافع المضادة للطائرات، بحسب وكالة رويترز.

القوة البحرية

تمتلك روسيا 570 بارجة وسفينة حربية بما في ذلك 49 غواصة، بينما تمتلك أوكرانيا 24 سفينة حربية فقط وليس لديها غواصات، بناء على رسم بياني نشره موقع "تي أونلاين" الألماني، ذاكرا أنه نقله عن وكالة الأنباء الألمانية.

القوات الجوية

وبناء على الرسم البياني نفسه، تملك روسيا 1379 طائرة مقاتلة بينما تمتلك أوكرانيا 125 طائرة فقط.

السلاح النووي

لدى روسيا 6255 رأسا نووية، بينما لا تمتلك أوكرانيا أية رؤوس نووية، طبقا لموقع "تي أونلاين".

ص.ش/م.س (رويترز، د ب أ)