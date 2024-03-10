أوكرانيا تنتقد دعوة البابا لـ"رفع الراية البيضاء والتفاوض"

"رايتنا صفراء وزرقاء.. ولن نرفع أبدا رايات أخرى"، يقول وزير خارجية أوكرانيا ردا على دعوة البابا فرنسيس إلى التحلي "بشجاعة الراية البيضاء والتفاوض"، فيما اعتبرت سياسية ألمانية كبيرة تلك الدعوة بمثابة "قبول بمحو إوكرانيا".

انتقدت أوكرانيا اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024) دعوة البابا فرنسيس طرفي النزاع في هذا البلد إلى التحلي "بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رسالة عبر منصة "اكس" إن "رايتنا صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر. لن نرفع أبدا رايات أخرى".

وأضاف كوليبا: "عندما يتعلق الأمر بالراية البيضاء، فإننا نعرف استراتيجية الفاتيكان في الجزء الأول من القرن العشرين. وأدعو إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي ودعم أوكرانيا وشعبها في نضالهما من أجل الحياة"، في إشارة واضحة إلى فترة الحرب العالمية الثانية.



في المقابل أعرب كوليبا عن أمله أن يجد البابا "الفرصة للقيام بزيارة كنسية إلى أوكرانيا".

وكان البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، قد قال في مقابلة مع التلفزيون السويسري نُشِرَتْ مسبقا في العطلة الأسبوعية :"عندما يرى المرء أنه يتعرض للهزيمة وأن الأمور لا تسير بشكل جيد، فعلى المرء أن يتحلى بالشجاعة للتفاوض".

جاء ذلك في رد من البابا على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، وخاصة أمام دعوة البعض إلى "التحلي بشجاعة رفع الراية البيضاء" والتي يعتبرها آخرون بمثابة شرعنة للطرف الأقوى.

وقال البابا: "هذه مسألة تتعلق بوجهة نظر، لكنني أعتقد أن الأقوى هو مَن يرى الوضع ويفكر في الشعب ومَن لديه شجاعة (رفع) الراية البيضاء والتفاوض"، وذلك بعد مضي أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

نائبة رئيسة البرلمان الألماني: من يدعو للاستسلام يقبل بمحو أوكرانيا

ومن جهتها، أعربت كاترين غورينغ-إيكارت، نائبة رئيسة البرلمان الألماني عن معارضتها لدعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إجراء مفاوضات لإحلال السلام في أوكرانيا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأحد: "لا أحد يرغب في السلام أكثر من أوكرانيا" مشيرة إلى أن الحرب مستمرة على أراضيها منذ عشرة أعوام وأنها أودت بحياة عدد لا يحصى من الأشخاص.

وأضافت غورينغ-إيكارت إن: "فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) هو الذي يستطيع أن ينهي الحرب والمعاناة فورا، وليست أوكرانيا. من يطلب من أوكرانيا أن تستسلم ببساطة، فهو يمنح المعتدي ما حصل عليه بالمخالفة للقانون وبالتالي يقبل بمحو أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، قالت السياسية الألمانية إن "السلام سيتم التفاوض عليه ويجب أن يتم التفاوض عليه ولكن على قدم المساواة".

وفي ذات السياق، قالت آنيا زيغسموند، رئيسة مؤتمر الكنيسة الإنجيلية لعام 2025 في هانوفر إن "الشوق إلى السلام لا ينبغي أن يؤدي إلى انتصار الأقوى المزعوم".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)