أوكرانيا تعلن وصول دبابات أبرامز الأمريكية ومقتل قائد روسي كبير

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين (25 سبتمبر/ أيلول 2023) تسلم بلاده دبابات أبرامز الأمريكية معتبراً أنها "أخبار جيدة" ، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام: "لقد وصلت دبابات أبرامز إلى أوكرانيا ويتم إعدادها الآن لتعزيز ألويتنا". ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. وشكر زيلينسكي الحلفاء على المساعدات العسكرية.

دبابات تستخدم ذخيرة مثيرة للجدل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي تسليم هذه الدبابات إلى كييف خلال زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض بحثًا عن دعم إضافي في خضم الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم. وهذه الذخائر مضادة للدروع لكنها أيضًا مثيرة للجدل بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الاثنين إن هذه الدبابات الأولى من طراز أبرامز تسلّمتها كييف "قبل أشهر" من الموعد المحدد، في حين يخوض الجيش الأوكراني سباقاً مع الزمن مع اقتراب تباطؤ العمليات المتوقع في الأشهر المقبلة في البلاد بسبب تدهور أحوال الطقس.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم عسكري لكييف. ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في شباط/ فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 9ر43 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! الولايات المتحدة أكبر داعم قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بريطانيا احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! ألمانيا قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بولندا قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! كندا وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! النرويج حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! فرنسا احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو



كييف تعلن قتل قائد الأسطول الروسي

ومن جهة أخرى، قالت كييف إن الهجوم الذي شنته على مقر أسطول البحر الأسود الروسي يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل قائد الأسطول فيكتور سوكولوف. وأعلنت الخدمة الإعلامية الخاصة بالقوات الخاصة في الجيش الأوكراني عبر تطبيق تلغرام اليوم الاثنين، "بعد ضرب مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول".

ولم يصدر تأكيد عن وفاة الأدميرال من الجانب الروسي. غير أن موسكو تحدثت عن فقدان شخص واحد بعد الهجوم.

وكان سوكولوف قد عُينقائدا لأسطول البحر الأسود في أيلول/سبتمبر 2022. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، جرى عزل سلفه من المنصب بعد غرق طراد الصواريخ موسكفا وهي السفينة الرئيسية بأسطول البحر الأسود الروسي، بعد شهور قليلة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

تدمير مستودع ذخيرة روسي

وأعلنت كييف عن وقوع انفجار كبير في موقع مصنع في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا شرقي أوكرانيا اليوم الاثنين. وأكد أرتيم ليسوهور الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة لوهانسك، على منصة تلغرام اليوم الاثنين، تفجير مستودع ذخيرة روسي بمنطقة صناعية في بلدة سوروكين. وتقع بلدة سوروكين، التي كانت تعرف باسم كراسنودون إبان الحقبة السوفيتية، على مسافة أكثر من 100 كيلومتر خلف خط الجبهة، ونحو 10 كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو مصورة نشرت على شبكة الإنترنت أعمدة من الدخان فوق البلدة وانفجارات تشبه الألعاب النارية مماثلة لانفجار الذخيرة بعد الانفجار الأول.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

مقتل أربعة أشخاص في هجوم روسي

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الاثنين أيضا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي روسي بجنوب أوكرانيا ألحق "أضرارا جسيمة" بالبنية التحتية لميناء المنطقة ودمر بعض صوامع الحبوب. والهجوم الروسي على أوديساهو الأحدث في حملة جوية جعلت تصدير أوكرانيا لمنتجاتها أصعب منذ انسحاب موسكو من اتفاق في منتصف يوليو/ تموز كان يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود وساعد في مكافحة أزمة الغذاء العالمية.

وكتبت وزيرة الاقتصاد يوليا سفريدنكو على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "هجوم كبير آخر على أوديسا!... الهجوم أسفر عن تدمير صوامع للحبوب وإلحاق أضرار جسيمة بالميناء البحري". وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن الصوامع التي تعرضت للهجوم كانت تحوي ألف طن تقريبا من الحبوب كما تم العثور على جثتي رجلين تحت أنقاض مخزن حبوب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم الأحدث كان "محاولة مثيرة للشفقة" للرد على هجوم على مقر البحرية الروسية في البحر الأسود يوم الجمعة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)