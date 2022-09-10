أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة وروسيا تتحدث عن إعادة انتشار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور اليوم السبت (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2022) إن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أراضي مساحتها نحو ألفي كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم المضاد على القوات الروسية في وقت سابق من الشهر.

بدورها أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن قوات بلادها سيطرت أخيرا بشكل كامل على مدينة بالاكليا اليوم السبت.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أنه يتقدم "عشرات الكيلومترات" على خطوط الجبهة الجنوبية.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية".

كما نشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب "كوبيانسك أوكرانية".

يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة.

وكانت بلدة كوبيانسك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركيف سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وقد تسبب سيطرة القوات الأوكرانية على كوبيانسك مشكلة خطيرة لموسكو إذ إن المدينة تقع على طرق الإمداد لمواقع روسية أخرى على خط المواجهة.

ويمكن أن تكثف كييف قريبًا، حسب مراقبي النزاع، ضغوطها على مدن أخرى يسيطر عليها الروس، ولا سيما إيزيوم التي كان عدد سكانها يبلغ 45 ألف نسمة قبل الحرب وترتدي أهمية كبيرة للعمليات العسكرية الروسية.

صورة من بلدة كوبيانسك الاستراتيجية جنوب شرق خاركيف

روسيا تتحدث عن إعادة انتشار

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية تنسحب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف ومن

بينها مدينة إيزيوم الاستراتيجية المهمة.

وأعلن الجيش الروسي السبت "سحب" قواته المنتشرة في منطقتي بالاكليا وايزيوم بشرق أوكرانيا "لإعادة تجميعها" قرب دونيتسك جنوبا، وذلك بعدما أعلنت كييف أن جيشها حقق تقدّما واسعا في هجومه المضاد.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس (في شرق أوكرانيا)، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحريردونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

واضاف البيان "لهذه الغاية، تم خلال الايام الثلاثة الماضية تنفيذ عملية تهدف إلى الانسحاب المنظم وإعادة انتشار القوات في إيزيوم وبالاكليا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

في الوقت نفسه، أقر زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في "جمهورية دونيتسك الشعبية" دنيس بوشيلين بأن الوضع "صعب" في منطقة دونيتسك في حوض دونباس الذي شهد معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)