أوكرانيا تعلن تدمير محطة أوديسا بعد قصف روسي عنيف

أفادت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، اليوم الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2023)، بأنّ المحطة البحرية في أوديسا بأوكرانيا "تدمرت فعليا" بعد هجوم عنيف للقوات الروسية على أدوسيا ليل الأحد الاثنين، كما تضررت إحدى صوامع الغلال.

وحسب معطيات الجيش الأوكراني فإنّ روسيا شنّت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وصاروخين من طراز "أونيكس" و 12 صاروخا من نوع "كاليبر" وغواصة.

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر.

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وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وعلى العموم يشنّ الجيش الروسي ضربات بشكل دوري على صناعة الدفاع الأوكرانية، والقيادة العسكرية ومنشآت الطاقة والاتصالات منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ذلك يأتي ردّاً على هجوم أوكراني على جسر شبه جزيرة القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية في روسيا. ومنذ ذلك الحين، تدوى صافرات الإنذار بوقوع غارات جوية كل يوم في مناطق أوكرانية، وفي جميع أنحاء البلاد في بعض الأحيان.

في المقابل، استهدفت مسيّرات أوكرانية منطقة كورسك في جنوب غرب روسيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة رومان ستاروفويت عبر تلغرام.

وقال ستاروفويت "لا ضحايا"، لكنه أشار إلى تضرّر مبنى إداري. وأكّد أن "الدفاعات الجوية قامت بعملها".

في منطقة بريانسك المجاورة، تحدّث الحاكم ألكسندر بوغوماز عن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية بينها اثنتان في منطقة سوراغ (غرب)، من دون أن يشير إلى سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)