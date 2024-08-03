أوكرانيا تعلن إغراق غواصة روسية وقصف مطار روسي ومنشآت نفطية

أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مواقع عسكرية، منها مطار عسكري، ومنشآت نفطية تابعة لروسيا وأغرقت غواصة روسية ودمرت أنظمة دفاع جوي روسية. وكُشف عن تنفيذ كييف ضربات بطائرات مسيرة. كيف ردت موسكو على هذا الإعلان؟

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت (الثالث من أغسطس / آب 2024) باستهداف قواته لمواقع عسكرية ومنشآت للنفط عائدة لموسكو، بعد ساعات من الكشف عن تنفيذ كييف ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مطارا عسكريا ومنشأة لتخزين النفط في روسيا.

على صعيد آخر قالت القوات المسلحة الأوكرانية السبت إنها أغرقت الجمعة غواصة روسية في شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمّها في العام 2014، ودمرت أنظمة للدفاع الجوي.

ولم تتطرق وزارة الدفاع الروسية الى هذه المزاعم بشكل مباشر، لكنها أفادت السبت بتدمير 76 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا بين ليل الجمعة وصباح السبت، مشيرة الى أن معظمها تمّ "اعتراضه وتدميره" في مناطق روستوف أون دون حيث مقر القيادة العسكرية للعمليات الروسية في أوكرانيا، وكورسك وبيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، إضافة الى منطقة أوريول.

وقال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه أغرق الغواصة في مدينة سيفاستوبول الخاضعة لسيطرة موسكو وهاجم مطارا صغيرا بجنوب روسيا وقصف مستودعات نفط ومنشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم في مناطق بيلجورود وكورسك وروستوف.

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وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على منصة إكس "غرقت غواصة روسية في البحر الأسود"، مضيفة أن هذه الغواصة تحمل اسم بي-237 روستوف-أون-دون.

وذكرت هيئة الأركان العامة في الجيش أن الهجوم على ميناء سيفاستوبول ألحق أضرارا كبيرة بأربع منصات إطلاق لنظام الدفاع الجوي إس-400 تريومف.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجوم على سيفاستوبول.

وفي هجمات أخرى خلال الليل قال الجيش الأوكراني إنه قصف مستودع ذخيرة في مطار موروزوفسك، حيث تخزن القوات الروسية قنابل جوية موجهة إلى جانب عتاد آخر، فضلا عن استهداف عدد من مستودعات النفط ومنشآت تخزين الوقود.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام "يجب تدمير الطيران الروسي المقاتل أينما كان وبكل الوسائل الفعالة. ومن العدل أيضا ضرب المطارات الروسية. نحن بحاجة إلى هذا الحل المشترك مع شركائنا.. حل أمني".

ويحظ الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين منذ فترة طويلة للسماح باستخدام أسلحتهم لشن هجمات بعيدة المدى على روسيا، بالإضافة إلى ضرب أهداف عسكرية قريبة من الحدود.

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وقال اليوم إن القوات الروسية استخدمت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع الماضي. وذكر الجيش الأوكراني في بيانه أن الهجوم على مستودعات النفط ومنشآت تخزين الوقود وزيوت التشحيم في مناطق بيلجورود وكورسك وروستوف أدى إلى اشتعال النيران في خزانين للنفط على الأقل.

وفي روسيا قال مسؤولون محليون إن خزانات في مستودع لتخزين الوقود في منطقة كامينسكي بمنطقة روستوف اشتعلت فيها النيران نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال حاكم منطقة بيلجورود إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسببت في حريق في مستودع لتخزين النفط هناك، مضيفا أن الحريق تم إخماده دون وقوع إصابات.

وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات هي رد على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها منذ بدء الغزو مطلع العام 2022، وتطال أهدافاً عسكرية وصناعية.

ع.م /خ.س (رويترز، أ ف ب)