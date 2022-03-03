أوكرانيا تدعو لاعتبار بوتين "مجرم حرب" ومجموعة السبع: المجرمون سيحاسبون

دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف الخميس (17 مارس/آذار 2022) الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" وحث الأوروبيين على تكثيف شحنات الأسلحة لمساعدة كييف على التصدي للقوات الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثار غضب الكرملين الأربعاء عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "مجرم حرب" لقصف قواته للمدن الأوكرانية، وهو التوصيف المبرر تمامًا في نظر كييف.

"ليست مجرد حرب"

وأكد الوزير الأوكراني أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "ليست مجرد حرب. إنه إرهاب دولة. الجيش النظامي للمعتدي يعمد عن قصد إلى ابادة المدنيين"، مضيفاً: "أدعو جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن بوتين مجرم حرب كما فعلت الولايات المتحدة".

وذكرت السلطات إن أوليكسي رزنيكوف تحدّث عن ضراوة المعارك في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب البلاد وقصف مسرح لجأت اليه 1200 امرأة وطفل. وأعلن أن أكثر من 400 مدرسة و 110 مستشفى وألف مبنى سكني في أنحاء أوكرانيا دمرت في الأسابيع الثلاثة الماضية منذ أن شن بوتين الغزو.

وأكد الوزير أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية وسينجحون في التغلب على قوات الكرملين الأكبر عدداً، لكن "على أوروبا توفير المزيد من الأسلحة"، وقال "سننتصر. يمكننا وقف الروس. يمكننا تحقيق النصر. لكننا نحتاج إلى المساعدة". وقدر الوزير القتلى في صفوف القوات الروسية بـ"أكثر من 14 ألف جندي".

كما دعا الوزير الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا والضغط على الشركات التي لم تتوقف عن القيام بأعمال تجارية في البلاد. وانتقد بشدة رفض فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. وقال "سنخسر المزيد من الأرواح وستنفق الدول الاوروبية أموالا أكثر لاحقًا لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار". وأضاف "كلما ترددتم كلما سيرى أولادنا وأحفادنا ذلك كجريمة تقترف بحق أوكرانيا".

مشاهدة الفيديو 42:35 بتوقيت برلين - الحرب على أوكرانيا: هل يستخدم بوتين أسلحة الدمار الشامل؟

مقتل 21 في قصف روسي

وفي سياق متصل، قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب 25 بجروح في قصف روسي الخميس استهدف بلدة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مدعون محليون.

واستهدفت نيران المدفعية الخميس مدرسة ومركزاً ثقافياً في بلدة ميريفا قرب خاركيف، وفق ما أفاد مدعون في المنطقة على فيسبوك، مضيفين أن 10 من المصابين حالاتهم خطيرة. وأظهرت صورة أرفقت مع بيان المدعين مبنى من عدة طوابق وقد دُمّر من الوسط بينما انفجرت النوافذ وعمل عناصر الإغاثة على البحث وسط الأنقاض.

وشهدت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قصفاً جوياً روسياً عنيفاً في الأسابيع الأخيرة وتعرّضت لأضرار بالغة.

وكانت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية قد أعلنت الخميس إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع مضيفةً أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح لجأ اليه مدنيون الأربعاء. وأفادت بلدية المدينة في رسالة عبر "تلغرام" أن الوضع "حرج" مع قصف روسي "متواصل" ودمار "هائل". وأضافت "تفيد التقديرات الأولية أن 80 % من مساكن المدينة دمرت".

دول السبع تحذر

من جانبهم، حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك الخميس بأن مرتكبي جرائم حرب في اوكرانيا حيث يتهم الجيش الروسي بقصف مدنيين، "سيحاسبون" أمام القضاء الدولي.

وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا هذه السنة عن "ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلّة الجارية، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" في أوكرانيا.

وشدد وزراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة، في الإعلان على أن "من يرتكبون جرائم حرب، بما في ذلك عبر الاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المدنيين، سيحاسبون".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قد زار البلاد الأربعاء وتحدث عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وفتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في أوكرانيا بتاريخ 3 آذار/مارس بعد تلقي الضوء الأخضر من أكثر من 40 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)